Пример отца

Психолог отмечает, что для взрослого сына может быть заразительным и пример отца, если тот не работает. Для ребенка это будет «правильным» социальным поведением взрослого трудоспособного мужчины.

— Если с самого детства ребенок наблюдал такую картину, и это в семье считалось в порядке вещей, то, повзрослев, он так по жизни и будет это воспринимать, — объясняет Евгений Гиберт. — Мало того, такой мужчина будет недоумевать, почему его жена этого не понимает.

И жена позволяет

Не меньше влияет на мужское нежелание работать и сверхзабота собственной жены.

— Если жена успевает трудиться по специальности, а потом выполнять работу по дому, заниматься ребенком, а еще стиркой, уборкой и прочими обязанностями, пока он лежит на любимом диване, это очень расхолаживает мужчину, — обращает внимание психолог. — Зачем же ему подниматься, без него прекрасно крутится механизм под названием «семья».

Взрослый мужчина даже может притворяться больным, чтобы только не выходить из зоны комфорта и продолжать ничего не делать.

— Что самое интересное, он действительно может заболеть, к примеру ожирением из-за сидячего образа жизни, — добавляет Евгений Гиберт. — Такой мужчина медленно, но верно будет превращаться в никому не нужную развалину. Начнет жалеть себя, заливать горе алкоголем, а далее последуют недовольство, раздражительность, ссоры, развод.