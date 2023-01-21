Какие причины могут стоять за нежеланием взрослого здорового мужчины работать? Почему часто с такой ситуацией сталкиваются родители молодых людей? Как быть, если сын сидит в компьютере (читает книги, смотрит фильмы, лежит на диване) и не стремится найти работу, сепарироваться, быть самостоятельным?
На вопросы отвечает клинический психолог.
психотерапевт, клинический психолог, гипнотерапевт
Вина родителей
— Когда родители видят своего сына постоянно сидящим за телефоном, компьютером ─ это не значит, что он лентяй. Возможно, он работает из дома, ведь технологии сегодня уже позволяют не ходить в офис. А если взрослый сын целыми днями играет в «танчики» или смотрит «тикток», то это уже настораживает, — рассказал «Доктору Питеру» психотерапевт Евгений Гиберт.
Эксперт отмечает, что зачастую такому поведению великовозрастного дитяти способствуют сами родители.
— Многие молодые люди не работают, живут за счет родителей, потому что те сами это позволяют. Они потакают его прихотям, и сколько бы ему ни было лет — 10, 20 или 40, он будет оставаться для родителей маленьким любимым сыночком, — говорит психолог. — Но в этом случае из ребенка вырастает ни к чему не приспособленный молодой человек, которому даже в голову не придет идти работать, если он обеспечен и сыт.
Пример отца
Психолог отмечает, что для взрослого сына может быть заразительным и пример отца, если тот не работает. Для ребенка это будет «правильным» социальным поведением взрослого трудоспособного мужчины.
— Если с самого детства ребенок наблюдал такую картину, и это в семье считалось в порядке вещей, то, повзрослев, он так по жизни и будет это воспринимать, — объясняет Евгений Гиберт. — Мало того, такой мужчина будет недоумевать, почему его жена этого не понимает.
И жена позволяет
Не меньше влияет на мужское нежелание работать и сверхзабота собственной жены.
— Если жена успевает трудиться по специальности, а потом выполнять работу по дому, заниматься ребенком, а еще стиркой, уборкой и прочими обязанностями, пока он лежит на любимом диване, это очень расхолаживает мужчину, — обращает внимание психолог. — Зачем же ему подниматься, без него прекрасно крутится механизм под названием «семья».
Взрослый мужчина даже может притворяться больным, чтобы только не выходить из зоны комфорта и продолжать ничего не делать.
— Что самое интересное, он действительно может заболеть, к примеру ожирением из-за сидячего образа жизни, — добавляет Евгений Гиберт. — Такой мужчина медленно, но верно будет превращаться в никому не нужную развалину. Начнет жалеть себя, заливать горе алкоголем, а далее последуют недовольство, раздражительность, ссоры, развод.
Что делать, если мужчина не хочет работать
Психолог говорит, что есть несколько способов заставить мужчину найти работу и начать уже зарабатывать.
— Если это великовозрастный сын, то не нужно давать ему карманных денег, а надо готовить скромные обеды и ужины, покупать самую дешевую одежду (или брать у знакомых поношенную). Таким образом показывать, что средств не хватает. И если не все потеряно, он пойдет на работу, чтобы помочь маме (папе) и выглядеть более или менее презентабельно, — рекомендует Евгений Гиберт.
Если категорически не хочет зарабатывать муж — лежит на диване и придумывает самые разные отговорки, почему не работает, то для женщины есть альтернатива.
— Можно договориться, что мужчина тогда выполняет всю работу по дому, смотрит за ребенком, становится «домохозяином», а жена, соответственно, «добытчицей», то есть выходит на работу, — рассказывает психолог. — Ну а если муж говорит, что «смертельно болен», надо ставить конкретный вопрос о лечении. Скорее всего, мужчина моментально выздоровеет и побежит устраиваться на работу.
Случай из жизни — когда работа, как пытка
— У меня был случай, когда я помогал человеку, который не мог устроиться на работу, потому что боялся общаться с людьми, был очень зажат. Даже пройти банальное собеседование было для него пыткой, — говорит Евгений Гиберт. — В таких случаях нужно обращаться к психологу. Он поможет снять блоки, и жизнь пойдет на лад.
Начинайте учить работать с детства
— Самостоятельность должна прививаться с детства, — отмечает психотерапевт. — Ребенка нужно учить различным умениям, прививать полезные навыки, а не делать все за него. По мере взросления ребенок будет отстаивать собственное мнение, и с ним придется считаться, а не просто запрещать все подряд, оберегая от ошибок и трудностей.
Психолог советует родителям прибегать к небольшим психологическим уловкам, воспитывая детей.
— В подростковом возрасте ребенку можно давать несложные поручения, доступные для него, — говорит Евгений Гиберт. — Маме стоит почаще показывать, что помощь сына для нее нужна и важна, что без него она не справится. Отлично работает способ хвалить папу при сыне, когда он будет оказывать помощь матери. А на летних каникулах подросток может устроиться на посильную работу. Пусть заработанные деньги сам потратит на то, что считает нужным. Выросший в таких условиях молодой человек не позволит себе лежать целый день на диване, существуя за чужой счет, а будет стремиться помочь родным и близким.