Прогноз магнитных бурь на апрель-2024: когда ждать возмущений на Солнце

По прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, апрель обещает быть спокойным для метеозависимых людей: серьезных магнитных бурь в середине весны пока не предвидится. Почти весь месяц в «зеленой зоне», за исключением двух дней — 4 и 5 апреля, когда возможны небольшие всплески геомагнитной активности.
Между тем в реальности обстановка может измениться в любой момент, так уже было не раз. Тем более что ранее астрономы предупреждали, что сейчас активность Солнца, от которой зависит геомагнитная обстановка на Земле, идет к своему максимуму, пик может случиться в середине 2024 года. Кстати, по долгосрочным прогнозам, и в марте не ожидалось ничего значительного, однако 24 марта на нашей планете произошла очень сильная магнитная буря уровня G4 по 5-балльной шкале.
Судя по онлайн-графику астрономов, на данный момент магнитосфера Земли в стабильном состоянии. Несмотря на случившуюся ближе к полуночи 28 марта очередную мощную вспышку на Солнце, специалисты лаборатории успокоили: наступившая неделя должна быть спокойной. По предварительным данным, перерыв в солнечной активности может продлиться до второй половины апреля.
Как помочь себе во время магнитных бурь? О пяти способах нормально себя чувствовать, которые используют сами врачи, читайте ЗДЕСЬ.
Чем опасны весенние скачки температуры
Вопреки расхожему мнению, перепады температур, которые весной случаются достаточно часто, влияют на наше самочувствие сильнее, чем атмосферное давление. Причем даже на здоровых людей, не говоря уже о тех, у кого есть проблемы со здоровьем.
В московской клинической больнице им. Виноградова ранее называли три самые опасные реакции на перепад температур. Будьте внимательны к своим ощущениям и при необходимости обратитесь к врачу.
Падение артериального давления. По словам врачей, у здоровых людей давление быстро возвращается к норме, а вот у гипертоников и людей с другими заболеваниями сердца и сосудов могут возникнуть проблемы.
Головокружение. Из-за большой разницы температур дома и на улице расширенные сосуды при выходе наружу резко сужаются. Это может вызывать легкое головокружение, а у некоторых даже обморок.
Невозможно вздохнуть. Ощущение, что перехватило дыхание, тоже возникает из-за спазма сосудов, опасного для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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