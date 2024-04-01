Прогноз магнитных бурь на апрель-2024: когда ждать возмущений на Солнце

Между тем в реальности обстановка может измениться в любой момент, так уже было не раз. Тем более что ранее астрономы предупреждали, что сейчас активность Солнца, от которой зависит геомагнитная обстановка на Земле, идет к своему максимуму, пик может случиться в середине 2024 года . Кстати, по долгосрочным прогнозам, и в марте не ожидалось ничего значительного, однако 24 марта на нашей планете произошла очень сильная магнитная буря уровня G4 по 5-балльной шкале.