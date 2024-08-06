Приправы от всех болезней: 5 самых полезных специй по версии Роспотребнадзора

Раньше пряности и специи ценились на вес золота и драгоценностей. Сейчас же приправы есть на кухне любой хозяйки. С помощью ароматных трав можно разнообразить свой рацион и сделать вкус любого блюда более ярким и интересным. Однако на этом полезные свойства специй не заканчиваются.