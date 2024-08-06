Приправы от всех болезней: 5 самых полезных специй по версии Роспотребнадзора

Раньше пряности и специи ценились на вес золота и драгоценностей. Сейчас же приправы есть на кухне любой хозяйки. С помощью ароматных трав можно разнообразить свой рацион и сделать вкус любого блюда более ярким и интересным. Однако на этом полезные свойства специй не заканчиваются.
Эксперты Роспотребнадзора
Куркума
В этой специи содержится куркумин — мощный антиоксидант, способный останавливать воспалительные процессы и укреплять мозг.
Конечно, вылечить одной куркумой рак не выйдет. Однако ученые уже доказали, что куркумин может снизить риски появления многих видов онкологических болезней.
Само по себе соединение не очень хорошо усваивается. Чтобы получить максимум пользы от куркумы, ее лучше сочетать с обычным черным перцем.
Впрочем, свои противопоказания у продукта тоже есть. От нее лучше отказаться людям с хроническими болезнями ЖКТ. Остальным можно в день есть не больше 2 граммов специи.
Корица
Сладкая пряность отлично дополняет и десерты, и мясные блюда. Кстати, если добавлять ее в жирную пищу, то вред от нее снизится. Кроме того, корица помогает отрегулировать уровень вредного холестерина в крови и справиться с гипертонией.
В наших магазинах можно увидеть две разновидности корицы: это цейлонская, также ее называют благородной или настоящей корицей, и китайская корица, другие названия — кассия, ароматная и индийская. Китайскую корицу можно увидеть в магазинах чаще, и она дешевле.
Первая, благородная корица, растет на Цейлоне. У нее сладковатый и чуть жгучий вкус и нежный аромат. А еще в ней содержится антисептик эвгенол и соединение циннамаль, которое помогает справиться с тревогой.
Вторая, ароматная корица, — родом из Китая, Индонезии и Вьетнама. Обладает более резким вкусом, чем цейлонская, и менее полезна.
Корицу нельзя есть людям с болезнями ЖКТ и нарушениями свертываемости крови. Если противопоказаний нет, можно смело потреблять до 6 граммов специи в день.
Имбирь
Не зря имбирь так часто добавляют в чай при простуде. Конечно, считать его самостоятельным лекарством не стоит, однако пряность отлично поможет унять озноб, согреться и улучшить общее состояние.
Также имбирь помогает при тошноте и вздутии. Он снижает уровень сахара в крови и стимулирует выработку веществ, которые расщепляют жиры. Полезен имбирь и для женского здоровья: он может снять боль при менструации.
Кроме того, пряность разжижает кровь и помогает снизить давление.
С осторожностью есть имбирь нужно людям с больным ЖКТ, проблемами почек и сердечно-сосудистой системы. Суточная норма имбиря для остальных — 3-4 грамма.
Чеснок
Конечно, на шею вешать чеснок бессмысленно: от болезней он не защитит.
Дело в том, что в чесноке есть вещество — предшественник аллицина. Это летучее соединение считается одним из самых первых антибиотиков. Зачастую аллицин помогает победить даже патогены, которые не реагируют на современные лекарства.
Однако аллицин быстро распадается на открытом воздухе, да и при нагреве теряет свои свойства. Поэтому есть чеснок лучше свежим и в идеале измельченным.
А еще чеснок помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови и оздоровить печень.
Специю запрещено есть людям с желчнокаменной болезнью, с нарушениями свертываемости крови, при приеме некоторых лекарств, при болезнях ЖКТ. Здоровому человеку можно есть примерно по 1 зубчику каждый день.
Перец чили
Острый перец помогает буквально продлить жизнь. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного China Kadoorie Biobank.
На протяжении семи лет врачи следили за полумиллионом испытуемых. В итоге выяснилось: у тех, кто ежедневно ел блюда с острым чили, вероятность смерти снижалась на 14% по сравнению с теми, кто употреблял чили раз в неделю и реже.
По мнению ученых, все дело в жгучем капсаицине. Это соединение помогает улучшить обмен веществ, нормализовать уровень холестерина в крови, бороться с воспалением.
Острую специю нельзя есть людям с проблемами ЖКТ. Да и тем, кто здоров, злоупотреблять чили не стоит, лучше ограничиться 15 граммами специи в день.