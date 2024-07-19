Листьев за ягодами не увидите: продукт с вашей кухни, который любят смородина и малина

Отходы от яиц можно использовать и как дренаж — воздушную подушку для корней горшечных растений, а порошок из яичной скорлупы помогает снизить кислотность почвы . Хороша яичная скорлупа и как удобрение: кальций в ее составе необходим для роста и укрепления корней . Кроме того, скорлупа содержит магний, калий и фосфор. Надо лишь измельчить скорлупки, рассыпать их по грядке и перекопать. Удобрение внесено.