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Листьев за ягодами не увидите: продукт с вашей кухни, который любят смородина и малина

Хотите богатый урожай ягод — малины, смородины, крыжовника? За кустарниками нужно ухаживать, но необязательно покупать удобрения. Эксперты рассказали, какая бесплатная подкормка поможет растениям лучше плодоносить.

19 июля 2024Обсудить
смородина, ягоды, удобрение
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iStockphoto

Середина лета — самый сезон ягод с кустарников. Малина и смородина, красная и черная, крыжовник радуют нас своим урожаем, вкусными плодами, богатыми витаминами и минералами. Ранее «Доктор Питер» рассказывал, чем полезны разные виды смородины, как малина защищает сердце и снижает сахар и от каких болезней убережет крыжовник.

Но что делать, если ягоды не уродились или на кустах их слишком мало? Эксперты телеграм-канала «Дачный советник» рассказали, каким простым средством с вашей кухни можно подкормить смородину, малину и крыжовник. Благодаря такому удобрению кустарники будут здоровыми и станут мощно плодоносить.

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Простой способ

В каждом доме едят картошку. Если вы предпочитаете ее жарить или обожаете в виде пюре, приходится даже с молодого корнеплода снимать шкурку. А куда идут картофельные очистки? Если ваш ответ: «Выбрасываем», то он неверный.

Картофельные очистки — отличное удобрение для ягодных кустарников. Вот как их надо применять.

  • Как почистили картошку, несите очистки на огород и подкладывайте их под кусты смородины, малины, крыжовника. Но не заваливайте растение отходами — смотрите, в каком состоянии те, что вы уже положили. Только когда очистки разложились, смело вносите новое удобрение.

  • Выкопайте вокруг кустарника неглубокую траншею (до 20 см) и прикопайте в нее накопившиеся картофельные очистки.

  • Поместите кожуру в отдельную емкость, залейте горячей водой и оставьте на 2-3 дня, периодически помешивая. Такую смесь можно не только подкладывать под кусты, но и использовать для повышения плодородности грунта перед высаживанием рассады.

  • Если хотите, чтобы натуральная подкормка работала по максимуму, добавьте к очисткам картошки ЭМ-препараты. Это биологическое удобрение, содержащее микроскопические живые организмы. Они способствуют оздоровлению почвы и повышению урожайности.

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Скорлупу — тоже в дело

Ранее биолог Татаренко рассказала «Доктору Питеру» об особенностях ухода за петунией летом на садовом участке. Так, важно защищать яркие цветы от слизней. В этом поможет яичная скорлупа, ее можно измельчить и насыпать вокруг растения.

Отходы от яиц можно использовать и как дренаж — воздушную подушку для корней горшечных растений, а порошок из яичной скорлупы помогает снизить кислотность почвы. Хороша яичная скорлупа и как удобрение: кальций в ее составе необходим для роста и укрепления корней. Кроме того, скорлупа содержит магний, калий и фосфор. Надо лишь измельчить скорлупки, рассыпать их по грядке и перекопать. Удобрение внесено.

Если скорлупы много, то можно разложить ее вокруг деревьев, она будет работать как эффективная и полезная мульча.

Автор текста:Анна Майская
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