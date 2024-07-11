Пора сжигать мосты: 15 верных признаков, что вашим отношениям пришел конец

Произошло предательство. Это один из самых очевидных аспектов — любимый человек вам изменил, оставил вас в трудную минуту, говорил о вас плохо за спиной. После таких поступков пропадает доверие, восстановить его практически невозможно. Подумайте, готовы ли вы жить с этим долгие годы?

Вас постоянно обманывают. Здесь тоже речь про потерю доверия. Как можно чувствовать себя спокойно, если человек постоянно врет? В таком случае о любви не может быть и речи.

У вас нет эмоциональной связи. Когда люди дорожат друг другом, они проявляют заботу. В противном случае партнеру совершенно все равно на ваши чувства и переживания — так вы только загоняете себя в отчаяние и депрессию.

Вы больше не понимаете друг друга. Хотите ли вы делиться своими мыслями, чувствами, хорошими новостями, тревогами? Или вам кажется, что в этом нет смысла, вас все равно не слушают и не понимают?

Партнер вас больше не уважает. Это в первую очередь выражается в постоянной критике — вы всегда виноваты и все делаете не так. К вашему мнению не прислушиваются и просто отмахиваются.