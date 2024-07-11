Пора сжигать мосты: 15 верных признаков, что вашим отношениям пришел конец

Даже если вы давно вместе, строите совместные планы на будущее и в целом все не так уж плохо, то интуицию все равно не обманешь. Когда сердце не на месте, сон становится беспокойным, а тревожность усиливается, это значит, что все не так уж и гладко.
Психологи уверены: если вам кажется, что ваши отношения подходят к своему логическому завершению, то скорее всего так оно и есть. Но расставание — это всегда тяжело. Люди привыкают друг к другу, вспоминают приятные моменты и до последнего не решаются окончательно разорвать связь.
Психолог Брюс Ю.Ли
Произошло предательство. Это один из самых очевидных аспектов — любимый человек вам изменил, оставил вас в трудную минуту, говорил о вас плохо за спиной. После таких поступков пропадает доверие, восстановить его практически невозможно. Подумайте, готовы ли вы жить с этим долгие годы?
Вас постоянно обманывают. Здесь тоже речь про потерю доверия. Как можно чувствовать себя спокойно, если человек постоянно врет? В таком случае о любви не может быть и речи.
У вас нет эмоциональной связи. Когда люди дорожат друг другом, они проявляют заботу. В противном случае партнеру совершенно все равно на ваши чувства и переживания — так вы только загоняете себя в отчаяние и депрессию.
Вы больше не понимаете друг друга. Хотите ли вы делиться своими мыслями, чувствами, хорошими новостями, тревогами? Или вам кажется, что в этом нет смысла, вас все равно не слушают и не понимают?
Партнер вас больше не уважает. Это в первую очередь выражается в постоянной критике — вы всегда виноваты и все делаете не так. К вашему мнению не прислушиваются и просто отмахиваются.
У вас есть обида на партнера. Если эту проблему никак не получается проработать, то человека лучше всего отпустить. В противном случае постоянных ссор не избежать.
Партнер больше не вкладывается в отношения. Если человек перестал прилагать усилия и пустил все на самотек, значит, он не дорожит вами. В таком случае второй делает слишком много, чем только раздражает возлюбленного.
Вас постоянно избегают. Партнер хочет быть рядом только когда ему удобно или когда вы в хорошем настроении.
Мысли о возлюбленном сводят вас с ума. Вы постоянно тревожитесь, у вас все валится из рук, появляется слабость, тошнота и другие неприятные симптомы. Эти отношения буквально высасывают вашу энергию. Это уже не любовь, а созависимость.
Вы постоянно на последнем месте у партнера. Сначала он заботится о карьере, потом о друзьях, после уделяет время развлечениям и только потом — вам.
Вас тянет к другим мужчинам/женщинам. Если вам кажется, что с другим человеком могло бы все сложиться лучше, хочется сходить на свидание с коллегой или создать анкету на сайте знакомств, значит рядом точно не тот человек.
У вас совершенно разные жизненные цели. Люди должны стремиться к одному и тому же в глобальном смысле. Вы не построите семью с ярым карьеристом, который все свободное время хочет только развлекаться.
Вы не видите совместного будущего. Страсть проходит и нужно снять розовые очки. Люди бывают слишком разные, причем настолько, что вскоре их начинает воротить друг от друга.
Один из вас уже говорил о возможном расставании. Такие высказывания могут спровоцировать панику, вы начинаете говорить о том, что все наладится и просите остаться. Но поверьте — этот разговор вскоре состоится вновь.
Принять мысль о том, что вы больше не вместе — это очень тяжело. Но рано или поздно один из пары сделает этот трудный шаг и разорвет связь навсегда. О том, как переживать расставание и снова почувствовать себя счастливым, читайте ЗДЕСЬ.
Но бывает и так, что все еще можно наладить. Психологи — семейная пара — делятся своим личным опытом поддержания отношений и методами, основанными на научных исследованиях, которые помогли им спасти брак. Получится и у вас! Инструкция — ЗДЕСЬ.