Полный гид по хрому: его дефицит вызывает диабет и проблемы с мозгом

Хром относят к группе твердых металлов. Он известен многим автолюбителям: хромированные детали стильно выглядят и привлекательно блестят. Но в организме используется не тот хром, а его органические соединения, которые поступают в крайне малых количествах, но принимают участие в целом ряде важных биологических процессов.
Подробнее о хроме и его роли для здоровья «Доктору Питеру» рассказала Евгения Москалькова — врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА».
Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»
Заменитель йода
В организме человека содержится около 6 мг хрома. Микроэлемент попадает в организм человека не только с продуктами или добавками. Он содержится даже в воздухе, и из него усваивается до 25% вещества, в то время как из пищи всасывается не более 1%.
Кстати, на фоне дефицита йода хром до определенной степени может заменить йод, но далеко не всегда и не у всех. Концентрация хрома в крови составляет 0,14-0,15 нг/мл, в плазме — 0,26-0, 28 нг/мл. Определить нехватку или избыток этого соединения может только врач по данным обследования и анализов.
Факты о хроме
Если мы злоупотребляем обычным сахаром, употребляем много быстрых углеводов или газированных сладких напитков, это ведет к тому, что уровень хрома в организме резко сокращается. Прием подобных продуктов и напитков провоцирует усиленные потери микроэлемента с мочой, из-за чего формируется его нехватка, организм испытывает острую потребность в пополнении запасов.
Всасывается хром в тощей кишке. Если есть проблемы с пищеварением, страдает его усвоение.
Выводится он почками, кишечником и легкими, частично — кожей.
Усвоение хрома зависит от определенных внешних и внутренних факторов. Так, определенные медикаменты, которые принимаются для лечения или профилактики болезней, могут усиливать всасывание хрома в организм. Среди них стоит выделить ацетилсалициловую кислоту, витамин С и никотиновую кислоту.
В разные возрастные периоды он тоже усваивается с разной активностью. По мере начала естественного старения усвоение хрома из пищи закономерно снижается.
Кому грозит дефицит
Функция хрома — в усилении действия инсулина, повышении толерантности к глюкозе, влиянии на углеводный и липидный обмен. Точный механизм влияния хромсодержащих соединений на регуляцию уровня глюкозы крови остается невыясненным.
Среди ключевых причин, приводящих к дефициту хрома, можно выделить:
тяжелые травмы скелета и мягких тканей, обширные ожоги;
нездоровое питание, постоянные перекусы второпях, на бегу, увлечение фастфудом;
дефицит в рационе продуктов, в которых много хрома;
чрезмерная любовь к сладостям и выпечке;
нехватка железа, которое нужно, чтобы усвоился хром;
проблемы с пищеварением, особенно в области кишечника;
период беременности, особенно если это двойня, тройня;
нехватка белка в организме, поскольку белковые молекулы выполняют функции транспорта;
постоянные стрессы;
неблагоприятное состояние экологии.
Усиленное выведение хрома из организма также отмечается при сахарном диабете второго типа, избыточном употреблении простых углеводов и хромсодержащих пищевых добавок.
Как определить нехватку
Специфические симптомы дефицита хрома отсутствуют и встречаются редко, обычно среди пациентов, находящихся на длительном парентеральном (внутривенном) питании: возможны гипергликемия, повышение уровня свободных жирных кислот в крови, энцефалопатия.
При поступлении хрома с пищей токсический эффект маловероятен в связи с его низкой биодоступностью (0,5-2%). Однако возможен токсический эффект соединений хрома в условиях производства: процессе дубления кож, электролитического нанесения хромовых покрытий, при ингаляционном и накожном поступлении.
Сколько нужно в сутки
Суточная потребность в хроме составляет 200-250 мкг.
Хром содержится в овощах, фруктах, зерновых, специях (черный перец), пивных дрожжах, орехах, спарже, мясе, грибах.
Сбалансированное питание позволяет покрыть суточную потребность в потреблении хрома в полном объеме.
Долгосрочные исследования добавок с хромом на здоровых людях неоднозначны и в целом не поддерживают использование хрома для контроля уровня сахара в крови.