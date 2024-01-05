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Полный гид по хрому: его дефицит вызывает диабет и проблемы с мозгом

Хотя количество этого микроэлемента в организме крайне мало, а концентрация в крови исчисляется сотыми долями грамма, его роль в метаболизме сложно переоценить. Все это — о хроме, влияющем на сахар крови.

5 января 20241
хром
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iStockphoto

Хром относят к группе твердых металлов. Он известен многим автолюбителям: хромированные детали стильно выглядят и привлекательно блестят. Но в организме используется не тот хром, а его органические соединения, которые поступают в крайне малых количествах, но принимают участие в целом ряде важных биологических процессов.

Подробнее о хроме и его роли для здоровья «Доктору Питеру» рассказала Евгения Москалькова — врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА».

Евгения Москалькова
Гастроэнтерология, общая практика

Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»

Заменитель йода

В организме человека содержится около 6 мг хрома. Микроэлемент попадает в организм человека не только с продуктами или добавками. Он содержится даже в воздухе, и из него усваивается до 25% вещества, в то время как из пищи всасывается не более 1%.

Кстати, на фоне дефицита йода хром до определенной степени может заменить йод, но далеко не всегда и не у всех. Концентрация хрома в крови составляет 0,14-0,15 нг/мл, в плазме — 0,26-0, 28 нг/мл. Определить нехватку или избыток этого соединения может только врач по данным обследования и анализов.

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Факты о хроме

  • Если мы злоупотребляем обычным сахаром, употребляем много быстрых углеводов или газированных сладких напитков, это ведет к тому, что уровень хрома в организме резко сокращается. Прием подобных продуктов и напитков провоцирует усиленные потери микроэлемента с мочой, из-за чего формируется его нехватка, организм испытывает острую потребность в пополнении запасов.

  • Всасывается хром в тощей кишке. Если есть проблемы с пищеварением, страдает его усвоение.

  • Выводится он почками, кишечником и легкими, частично — кожей.

  • Усвоение хрома зависит от определенных внешних и внутренних факторов. Так, определенные медикаменты, которые принимаются для лечения или профилактики болезней, могут усиливать всасывание хрома в организм. Среди них стоит выделить ацетилсалициловую кислоту, витамин С и никотиновую кислоту.

  • В разные возрастные периоды он тоже усваивается с разной активностью. По мере начала естественного старения усвоение хрома из пищи закономерно снижается.

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Кому грозит дефицит

Функция хрома — в усилении действия инсулина, повышении толерантности к глюкозе, влиянии на углеводный и липидный обмен. Точный механизм влияния хромсодержащих соединений на регуляцию уровня глюкозы крови остается невыясненным. 

Среди ключевых причин, приводящих к дефициту хрома, можно выделить:

  • тяжелые травмы скелета и мягких тканей, обширные ожоги;

  • нездоровое питание, постоянные перекусы второпях, на бегу, увлечение фастфудом;

  • дефицит в рационе продуктов, в которых много хрома;

  • чрезмерная любовь к сладостям и выпечке;

  • нехватка железа, которое нужно, чтобы усвоился хром;

  • проблемы с пищеварением, особенно в области кишечника;

  • период беременности, особенно если это двойня, тройня;

  • нехватка белка в организме, поскольку белковые молекулы выполняют функции транспорта;

  • постоянные стрессы;

  • неблагоприятное состояние экологии.

Усиленное выведение хрома из организма также отмечается при сахарном диабете второго типа, избыточном употреблении простых углеводов и хромсодержащих пищевых добавок.  

Как определить нехватку

Специфические симптомы дефицита хрома отсутствуют и встречаются редко, обычно среди пациентов, находящихся на длительном парентеральном (внутривенном) питании: возможны гипергликемия, повышение уровня свободных жирных кислот в крови, энцефалопатия. 

При поступлении хрома с пищей токсический эффект маловероятен в связи с его низкой биодоступностью (0,5-2%). Однако возможен токсический эффект соединений хрома в условиях производства: процессе дубления кож, электролитического нанесения хромовых покрытий, при ингаляционном и накожном поступлении. 

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Сколько нужно в сутки

Суточная потребность в хроме составляет 200-250 мкг.

Хром содержится в овощах, фруктах, зерновых, специях (черный перец), пивных дрожжах, орехах, спарже, мясе, грибах. 

Сбалансированное питание позволяет покрыть суточную потребность в потреблении хрома в полном объеме. 

Долгосрочные исследования добавок с хромом на здоровых людях неоднозначны и в целом не поддерживают использование хрома для контроля уровня сахара в крови.

Автор текста:Алена Парецкая
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