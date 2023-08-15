Поберегите силы: невролог рассказала, как ближайшее новолуние может ухудшить здоровье

Раз в две недели Луна кардинально меняется для тех, кто смотрит на нее с Земли. В полнолуние мы наблюдаем ее идеально круглой, в новолуние — не видим вовсе. Не секрет, что фазы Луны колоссально влияют на моря и океаны и их обитателей. Есть мнение, что под воздействие естественного спутника Земли попадает и человек.
Невролог Ксения Овсянникова уверена, что в полнолуние и новолуние наше самочувствие может сильно ухудшаться, но абсолютно по-разному. Она поделилась своими выводами, которые сделала за годы работы практикующим доктором.
Невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситетаЛичный сайт
Утомительные дежурства
«Когда я дежурила ночами в инсультном отделении, то заметила закономерность: если смена выпадала на полнолуние, скорые приезжали одна за одной, —
Отмечала врач изменения в самочувствии пациентов и в новолуние. Так, женщина с нарколепсией — непреодолимыми приступами глубокого сна — регулярно особенно глубоко теряла сознание именно тогда, когда Луна была невидима для земного наблюдателя.
«Наблюдение за собой и пациентами и штудирование литературы позволили выделить некоторые закономерности, — продолжает Ксения Овсянникова. — Тонус и силы человека растут с новолуния до полнолуния, это особенно ощущается за три дня до астрособытия и три дня после него. Так как женщины более подвержены циклическим процессам, то и к циклу Луны они более чувствительны. А вот физически крепкие, тренированные люди на Луну так не реагируют.
Новолуние: советы невролога
«В новолуние, когда Луны на небе не видно, общий тонус организма может быть снижен, есть сонливость, слабость, повышенная утомляемость, — считает врач Ксения Овсянникова. — Закономерны очистительные реакции: послабления стула, слезы — очищение глимфатической системы мозга. Организм будто пользуется любой возможностью очищения, поэтому на новолуние характерны всевозможные „отравления“: понос, рвота. Может быть нехорошо пациентам с хроническими заболеваниями».
Врач рекомендует в дни новолуния много спать, не напрягаться, поберечь силы, пить много чистой воды, проводить водные очистительные процедуры.
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Луна растет в период между новолунием и полнолунием. Это 14 дней (две фазы), даты которых от месяца к месяцу могут меняться.
В августе 2023 года — это период с 16-го по 31-е число. В этот период освещенность Луны растет от нуля до ста процентов. Затем Луна начинает убывать (от полнолуния до новолуния) — это третья и четвертая фазы.
Разобраться, когда Луна убывает или растет, можно визуально. Правая сторона Луны — это та часть, которая всегда растет. Если правая сторона темная, Луна становится темнее; если правая сторона освещена, Луна становится ярче.
Есть и еще один способ: если Луна в небе похожа на букву С, то это «стареющая» луна, если на букву Р (пририсуйте к серпу палочку) — «растущая».
Полнолуние и здоровье
«В полнолуние может нарушаться ночной сон, появляться дневная сонливость, повышаться давление, усиливаться тревожность, психические обострения, панические атаки, головная боль и так далее, — говорит невролог Ксения Овсянникова. — В эти дни рекомендуется много гулять на свежем воздухе, особенно вечером перед сном, пить травяные чаи, натуральные седативные средства.
С позиции доказательной медицины достоверных данных о влиянии Луны на здоровье человека пока недостаточно. Известно, что проводились научные исследования, которые, в частности, подтвердили влияние полнолуния на течение эпилепсии. А шведские ученые в своей работе, опубликованной в Science of the Total Environment, выяснили, что бессонница у мужчин может быть связана с циклами Луны: на растущей они спят хуже.