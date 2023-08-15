Поберегите силы: невролог рассказала, как ближайшее новолуние может ухудшить здоровье

Это интересно

Луна растет в период между новолунием и полнолунием. Это 14 дней (две фазы), даты которых от месяца к месяцу могут меняться.

В августе 2023 года — это период с 16-го по 31-е число. В этот период освещенность Луны растет от нуля до ста процентов. Затем Луна начинает убывать (от полнолуния до новолуния) — это третья и четвертая фазы.

Разобраться, когда Луна убывает или растет, можно визуально. Правая сторона Луны — это та часть, которая всегда растет. Если правая сторона темная, Луна становится темнее; если правая сторона освещена, Луна становится ярче.

Есть и еще один способ: если Луна в небе похожа на букву С, то это «стареющая» луна, если на букву Р (пририсуйте к серпу палочку) — «растущая».