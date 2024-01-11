От гриппа в России за 3 недели умерли уже несколько детей: новый случай на Дальнем Востоке

Грипп — это не шутки
Стало известно еще об одном ребенке, скончавшемся в России после заражения гриппом. Двухлетний малыш умер 3 января в Комсомольске-на-Амуре в инфекционном отделении медицинского учреждения.
Не первый случай
Ранее сообщалось еще о двух случаях смерти детей от гриппа. 20 декабря 12-летняя девочка умерла в поезде, когда возвращалась домой в составе организованной группы детей из лагеря на поезде Тюмень — Адлер. У 15 детей был подтвержден грипп.
Второй случай произошел в поезде Москва — Чита. 8 января там скоропостижно скончалась семимесячная девочка. По сообщениям, признаки острой респираторной вирусной инфекции — высокая температура и сильная слабость — появились у матери малышки и ее троих детей. Предварительный диагноз — грипп. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что бригада скорой помощи получила сообщение о болезни ребенка и прибыла на ближайшую станцию по пути следования поезда — Кунгур.
«Ребенок умер еще в поезде. На станции Кунгур нас уже ждали врачи, но спасти дочь они уже не смогли», —
Добавим, что вспышка ОРВИ была зафиксирована также 27 декабря у детей, которые ехали в поезде из Москвы в Крым. Бригада медиков осмотрела несколько десятков школьников во время остановки поезда в Тамбове. У десяти детей нашли грипп А.
От осложнений гриппа в начале января скончалась 20-летняя российская спортсменка Анастасия Середа. Как
Грипп для детей опаснее ковида
Ранее главный детский инфекционист Петербурга Елена Дондурей рассказала «Доктору Питеру», что тяжелое течение при гриппе у детей встречается чаще, чем при ковиде.
В этом сезоне, по информации НИИ гриппа, в России отмечаются случаи тяжелого течения ОРВИ (ТОРИ). Основное число выявленных случаев гриппа и ковида при ТОРИ — среди совсем маленьких детей.
Поможет прививка
Биолог Антонина Обласова, соучредитель и директор АНО «Коллективный иммунитет», ответила на основные вопросы о том, как защититься от гриппа и почему можно заболеть даже после прививки.
«Если бы естественного иммунитета хватало, не приходилось бы изобретать прививки ради искусственного иммунитета. Да и не искусственный он вовсе. Ведь вакцина запускает в организме те же самые иммунные процессы, что и инфекция, только без самого инфекционного процесса и сопутствующего ему ущерба», —
А можно и нужно ли прививаться сейчас?
«Можно. Нужно. Если сейчас найдете вакцину. Можно поискать в частных клиниках».
Можно и нужно ли прививаться, если уже переболел гриппом в этом сезоне?
«Нужно. Можно. По округе ходят „три брата“. Вы уже подрались с одним из них. Еще двое могут найти вас в любой момент. Приемы у них отличаются, так что то, чему вы научились в схватке с первым, в драке с ними вам не поможет. Вакцина даст подсказки и снизит ваши риски».
Я прививался и все равно переболел гриппом. Почему?
«Вакцина от гриппа может снизить ваш риск заболеть, снизить ваш риск заболеть тяжело, снизить ваш риск умереть. Снизить, а не обнулить. Поэтому кто-то благодаря прививке не заболел вообще, кто-то перенес легче, а кто-то провалялся в реанимации, но все же не умер», — резюмирует эксперт.