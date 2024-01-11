От гриппа в России за 3 недели умерли уже несколько детей: новый случай на Дальнем Востоке

«Нужно. Можно. По округе ходят „три брата“. Вы уже подрались с одним из них. Еще двое могут найти вас в любой момент. Приемы у них отличаются, так что то, чему вы научились в схватке с первым, в драке с ними вам не поможет. Вакцина даст подсказки и снизит ваши риски».