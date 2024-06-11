Онколог Каприн назвал 3 вида рака, которые чаще всего передаются по наследству

Рак — диагноз, который ставят каждый год в мире миллионам человек. И лечение этой патологии зачастую крайне сложное и длительное. Поэтому так важно вовремя поймать болезнь — знать все факторы риска ее развития, в том числе наследственный.
О том, какой вид рака чаще всего передается с генами и почему не стоит путать наследственную онкологию и семейную
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукЛичный сайт
Какой рак передается по наследству
Да, есть раки, которые ассоциированы с мутацией определенных генов. Наиболее частые — это:
рак молочной железы,
рак предстательной железы,
молодой рак кишки, не ассоциированный с псевдополипозом.
А рак яичников, лимфома Ходжкина как наследственные встречаются реже.
Семейный рак
Не надо путать понятия семейный и наследственный рак. У семейного генетических мутаций, как правило, нет. И ученым не очень понятно до сих пор, почему возникает это заболевание в семье.
Мутации в генах BRCA1 и BRCA2, которые тесно связаны с некоторыми злокачественными новообразованиями, определяются лишь в последнее время. До этого не было такой возможности. Поэтому, когда говорят, что у бабушки, у мамы был рак, например молочной железы, мы часто не знаем, определяли ли у них мутацию. Но, как правило, если пациентка — носитель мутации наследственного рака, то предположительно она была и у родственников.
Генетические исследования все время меняются, появляются новые мутационные маркеры, поэтому это такая история, которая не всегда позволит с достоверностью сказать, а лишь предположить, что речь идет про наследственный рак.
Надо ли сдавать анализ на генетические мутации
Я считаю, что нужно сдавать. Если у родственников были наследственные раки, то стоит провести пациенту так называемый целевой скрининг. То есть если положено обследование раз в три года при благоприятном наследственном фоне, то при носительстве оно должно быть чаще.
И даже если женщина захочет (в случае когда она носитель мутации) и детородная функция выполнена, может идти речь о профилактической мастэктомии (полное удаление тканей молочной железы, подверженных риску поражения раковыми клетками. — Прим. ред.).
У мужчин при раке предстательной железы может появиться и до шести маркеров онкологии, кроме BRCA, потому что они все неспецифические. Так что, если такой рак был у дедушки, папы и даже брата, это уже серьезная зона риска. У таких мужчин надо брать не только общий анализ на ПСА (диагностический инструмент, используемый для выявления специфического антигена простаты, который сопровождает поражения в предстательной железе. — Прим. ред.), а сразу «раскладывать» его по определенным направлениям. Этот мужчина точно попадает под особый контроль как вероятный носитель одной из мутаций, и тут уже должен быть жесткий контроль, чтобы не пропустить малейший подъем ПСА.
Если у родственников было такое предраковое заболевание, как полипоз толстого кишечника, то рекомендуется таким пациентам проводить жесткое динамическое наблюдение. Иногда они даже нуждаются в превентивном хирургическом лечении.