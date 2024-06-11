Онколог Каприн назвал 3 вида рака, которые чаще всего передаются по наследству

У мужчин при раке предстательной железы может появиться и до шести маркеров онкологии, кроме BRCA, потому что они все неспецифические. Так что, если такой рак был у дедушки, папы и даже брата, это уже серьезная зона риска. У таких мужчин надо брать не только общий анализ на ПСА (диагностический инструмент, используемый для выявления специфического антигена простаты, который сопровождает поражения в предстательной железе. — Прим. ред.), а сразу «раскладывать» его по определенным направлениям. Этот мужчина точно попадает под особый контроль как вероятный носитель одной из мутаций, и тут уже должен быть жесткий контроль, чтобы не пропустить малейший подъем ПСА.