Эти 7 правил сберегут вам здоровье и жизнь при встрече с агрессивными подростками

Реальные случаи

Как пишет «Фонтанка», 9 июня петербургские подростки из Купчино бросали мусор с балкона. Их пытался пристыдить дворник. Разгорелся конфликт, и в итоге хулиганы пырнули мужчину ножом в живот. Полиция сообщила о задержании трех человек — 15, 16 и 18 лет.

В апреле толпа подростков в Волгограде жестоко избила мужчину в автобусе за сделанное замечание. В какой-то момент пострадавший потерял сознание из-за тяжелых травм.