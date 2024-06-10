Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Эти 7 правил сберегут вам здоровье и жизнь при встрече с агрессивными подростками

Иногда дети могут быть жестокими не по годам. Психолог объяснила, как вести себя родителям и что делать, если столкнулся лицом к лицу с озлобленной молодежью.

10 июня 202418
Эти 7 правил сберегут вам здоровье и жизнь при встрече с агрессивными подростками
Источник:

сгенерировано с помощью GigaСhat

Каждое новое поколение кажется предыдущему особенно жестоким и распущенным — это вечная история.

Однако в последнее время в новости попадает так много историй об агрессивных и опасных выходках подростков, что волей-неволей задумаешься: почему дети в последнее время стали особенно озлобленными? Что с этим можно сделать родителям и как реагировать на агрессию в свой адрес от юных хулиганов? Разберемся в вопросе вместе с психологом.

Реальные случаи

Как пишет «Фонтанка», 9 июня петербургские подростки из Купчино бросали мусор с балкона. Их пытался пристыдить дворник. Разгорелся конфликт, и в итоге хулиганы пырнули мужчину ножом в живот. Полиция сообщила о задержании трех человек — 15, 16 и 18 лет.

В апреле толпа подростков в Волгограде жестоко избила мужчину в автобусе за сделанное замечание. В какой-то момент пострадавший потерял сознание из-за тяжелых травм.

Марина Гринвальд
Психология

Магистр психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант

Подростки злые, и это нормально

Агрессия, нонконформизм и желание противостоять всему и всем — естественный этап взросления. В той или иной степени каждый человек проходит через период кризиса и несогласия с общепринятыми установками. Таким образом развивается личность и устанавливаются границы индивидуальности.

Ищем корень проблемы

Впрочем, иногда подростковая агрессия выходит за рамки. И это явление имеет социально-психологические причины.

Вот несколько распространенных проблем, которые провоцируют агрессию у юного поколения.

  • Доминирование в общественном сознании девиантных культурных кодов. К примеру, идея популярности любой ценой. Треш-контент и его успешные представители усиленно подпитывают эту концепцию.

  • Стереотипы и социально одобряемые нормы, оправдывающие применение насилия. Наказание за проступок, шлепок по попе, подзатыльник, оскорбление ребенка — пример одобряемого насилия.

  • Атомизация и секуляризация общества. Подростки выходят в Интернет и видят там хейт и буллинг, что люди дегуманизированы, не ощущают ответственности за свои слова и ведут себя чудовищно жестоко.

  • Несостоятельность школьных воспитательных тактик. Наказания, обесценивание, система необъективных оценок и «любимчиков» не работают.

  • Массированность цифровизации, приводящей к дегуманизации. Выход в Сеть доступен с очень раннего возраста, и детей никто не учит, как правильно вести себя в Интернете.

  • Повышенная агрессивность общества в целом. Дети получают дисфункциональные представления о том, что можно и нельзя в интернет-пространстве, которые ведут к искаженным представлениям о ценностях и нормах.

Внутренние конфликты

Помимо социальных искажений есть ряд индивидуальных сложностей и противоречий. К примеру:

  • проблемы полоролевой идентичности;

  • непринятие себя, своего тела, личности;

  • непринятие ролевой модели, навязанной семьей или обществом;

  • непонимание в семье или ощущение отвержения со стороны родителей.

Читайте также

Детям нужна помощь

Все это вместе приводит подростков к агрессии и аутоагрессии. То есть агрессивное поведение — лишь вершина айсберга.

В 90% случаев внешняя агрессия значительно меньше или равна внутренней. Это влечет за собой самоповреждающее поведение и проявления суицидальных намерений.

Так что проблему не нужно игнорировать. Агрессивный подросток всегда нуждается в помощи.

Читайте также

Что делать родителям

Зачастую дети скрывают от родителей то, что сами оценивают как негативное поведение. Получается ситуация, когда ребенок ведет двойную, а то и тройную жизнь. К примеру, прилежный ребенок дома, агрессор в социальной сети и зачинщик буллинга в школе. Либо, наоборот, дома — агрессор, в Сети ищет поддержки, в школе — активист.

Схема может быть любой. Важно то, что ребенок ищет баланс и проявляет себя в разной среде по-разному.

Подростковая агрессия — это стадия взросления. Ее нужно прожить с наименьшими потерями. Если ребенок чувствует, что ведет себя деструктивно и разделяет пространства и зоны для выплеска, значит, в целом все указывает на норму.

Если речь про агрессию, которую условно можно назвать «простительной» и не сильно выходящей за рамки социальных норм, тогда ему можно помочь:

  • обратиться к психологу;

  • предложить вид спорта, где можно в полной мере выплеснуть ярость;

  • созидательные практики и дыхательные техники;

  • поддерживающие беседы, где ребенок может поделиться тем, что чувствует;

  • домашние животные часто снижают градус агрессии, так как являются примером безусловного принятия и любви.

Если поведение выходит за рамки социальных норм и не меняется в зависимости от обстановки и обстоятельств, необходимо обратиться к психиатру для первичной оценки состояния и получения рекомендаций.

Читайте также

Как говорить с юным хулиганом

Столкнувшись с агрессивным подростком, важно помнить, что это чей-то ребенок. Несовершеннолетний.

В идеале — вообще не попадать в ситуации, где нужно коммуницировать с незнакомыми агрессивными подростками. Если есть возможность избежать этого общения, нужно пользоваться возможностью и ретироваться как можно скорее.

Если вы стали заложником ситуации и коммуникация неизбежна, как бы подросток себя ни проявлял, даже в случае провокаций, нужно помнить основные правила:

  1. Общаться нужно на «вы» и уважительно. Это расставит границы и не позволит подростку переходить за грань дозволенного.

  2. Вести диалог спокойно, обезличенно, говорить спокойно, ровным голосом.

  3. Не винить, не указывать, не угрожать.

  4. Не оскорблять.

  5. Не делать резких движений и заявлений.

  6. Просить, а не требовать.

  7. Вести себя доброжелательно.

Подростки могут быть под действием запрещенных веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Спокойный и нейтральный тон убережет от последствий.

Если есть возможность незаметно вызвать наряд полиции при признаках употребления веществ, это убережет и самих подростков, и окружающих от возможных неприятных последствий.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Психология