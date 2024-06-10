Эти 7 правил сберегут вам здоровье и жизнь при встрече с агрессивными подростками

Иногда дети могут быть жестокими не по годам. Психолог объяснила, как вести себя родителям и что делать, если столкнулся лицом к лицу с озлобленной молодежью.
10 июня 2024
Каждое новое поколение кажется предыдущему особенно жестоким и распущенным — это вечная история.
Однако в последнее время в новости попадает так много историй об агрессивных и опасных выходках подростков, что волей-неволей задумаешься: почему дети в последнее время стали особенно озлобленными? Что с этим можно сделать родителям и как реагировать на агрессию в свой адрес от юных хулиганов? Разберемся в вопросе вместе с психологом.
Реальные случаи
Как пишет «Фонтанка», 9 июня петербургские подростки из Купчино бросали мусор с балкона. Их пытался пристыдить дворник. Разгорелся конфликт, и в итоге хулиганы пырнули мужчину ножом в живот. Полиция сообщила о задержании трех человек — 15, 16 и 18 лет.
В апреле толпа подростков в Волгограде жестоко избила мужчину в автобусе за сделанное замечание. В какой-то момент пострадавший потерял сознание из-за тяжелых травм.
Марина Гринвальд
Психология
Магистр психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант
Подростки злые, и это нормально
Агрессия, нонконформизм и желание противостоять всему и всем — естественный этап взросления. В той или иной степени каждый человек проходит через период кризиса и несогласия с общепринятыми установками. Таким образом развивается личность и устанавливаются границы индивидуальности.
Ищем корень проблемы
Впрочем, иногда подростковая агрессия выходит за рамки. И это явление имеет социально-психологические причины.
Вот несколько распространенных проблем, которые провоцируют агрессию у юного поколения.
Доминирование в общественном сознании девиантных культурных кодов. К примеру, идея популярности любой ценой. Треш-контент и его успешные представители усиленно подпитывают эту концепцию.
Стереотипы и социально одобряемые нормы, оправдывающие применение насилия. Наказание за проступок, шлепок по попе, подзатыльник, оскорбление ребенка — пример одобряемого насилия.
Атомизация и секуляризация общества. Подростки выходят в Интернет и видят там хейт и буллинг, что люди дегуманизированы, не ощущают ответственности за свои слова и ведут себя чудовищно жестоко.
Несостоятельность школьных воспитательных тактик. Наказания, обесценивание, система необъективных оценок и «любимчиков» не работают.
Массированность цифровизации, приводящей к дегуманизации. Выход в Сеть доступен с очень раннего возраста, и детей никто не учит, как правильно вести себя в Интернете.
Повышенная агрессивность общества в целом. Дети получают дисфункциональные представления о том, что можно и нельзя в интернет-пространстве, которые ведут к искаженным представлениям о ценностях и нормах.
Внутренние конфликты
Помимо социальных искажений есть ряд индивидуальных сложностей и противоречий. К примеру:
Зачастую дети скрывают от родителей то, что сами оценивают как негативное поведение. Получается ситуация, когда ребенок ведет двойную, а то и тройную жизнь. К примеру, прилежный ребенок дома, агрессор в социальной сети и зачинщик буллинга в школе. Либо, наоборот, дома — агрессор, в Сети ищет поддержки, в школе — активист.
Схема может быть любой. Важно то, что ребенок ищет баланс и проявляет себя в разной среде по-разному.
Подростковая агрессия — это стадия взросления. Ее нужно прожить с наименьшими потерями. Если ребенок чувствует, что ведет себя деструктивно и разделяет пространства и зоны для выплеска, значит, в целом все указывает на норму.
Если речь про агрессию, которую условно можно назвать «простительной» и не сильно выходящей за рамки социальных норм, тогда ему можно помочь:
обратиться к психологу;
предложить вид спорта, где можно в полной мере выплеснуть ярость;
созидательные практики и дыхательные техники;
поддерживающие беседы, где ребенок может поделиться тем, что чувствует;
домашние животные часто снижают градус агрессии, так как являются примером безусловного принятия и любви.
Если поведение выходит за рамки социальных норм и не меняется в зависимости от обстановки и обстоятельств, необходимо обратиться к психиатру для первичной оценки состояния и получения рекомендаций.
Столкнувшись с агрессивным подростком, важно помнить, что это чей-то ребенок. Несовершеннолетний.
В идеале — вообще не попадать в ситуации, где нужно коммуницировать с незнакомыми агрессивными подростками. Если есть возможность избежать этого общения, нужно пользоваться возможностью и ретироваться как можно скорее.
Если вы стали заложником ситуации и коммуникация неизбежна, как бы подросток себя ни проявлял, даже в случае провокаций, нужно помнить основные правила:
Общаться нужно на «вы» и уважительно. Это расставит границы и не позволит подростку переходить за грань дозволенного.
Вести диалог спокойно, обезличенно, говорить спокойно, ровным голосом.
Не винить, не указывать, не угрожать.
Не оскорблять.
Не делать резких движений и заявлений.
Просить, а не требовать.
Вести себя доброжелательно.
Подростки могут быть под действием запрещенных веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Спокойный и нейтральный тон убережет от последствий.
Если есть возможность незаметно вызвать наряд полиции при признаках употребления веществ, это убережет и самих подростков, и окружающих от возможных неприятных последствий.