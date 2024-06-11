Юрист Ахметзянова рассказала, у кого посмертно могут взять органы для пересадки, и вот кто в списке

« А пока этого регистра нет, любой человек (совершеннолетний и дееспособный) может обратиться в поликлинику или больницу и обозначить, что он не хочет делиться органами после смерти. Врач документально оформит отказ и прикрепит бумаги к медицинской карте человека. При желании пациент получает дубликат отказа на руки, чтобы всегда носить его с собой. Отказ также можно оформить у нотариуса», — объясняет эксперт.