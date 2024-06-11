Юрист Ахметзянова рассказала, у кого посмертно могут взять органы для пересадки, и вот кто в списке

Один донор может спасти жизнь семи человекам. Пересадить можно сердце, легкие, поджелудочную железу, почки, печень, роговицу глаза, матку и яичники.
Как становятся донорами после смерти? И могут ли забрать органы человека, если он не согласился на это при жизни? Вот что говорит юрист.
Юрист
Могут ли по ошибке отправить на органы живого человека?
«Посмертным донором может быть человек, у которого констатирована смерть мозга, а остальные органы целы и продолжают функционировать. Зачастую это погибшие от тяжелого повреждения головного мозга — инсульта или черепно-мозговой травмы», — говорит юрист Алина Ахметзянова.
Если наступила смерть мозга, человека уже не спасти. Но благодаря медицинскому оборудованию он дышит, его сердце бьется. Со стороны может казаться, что человек просто спит.
«Чтобы исключить вероятность медицинской ошибки, смерть мозга должна подтвердить комиссия врачей, включая реаниматолога, невролога и других специалистов. Это сложная процедура, во время которой проводят клинические тесты, выполняют ангиографию, которая показывает отсутствие кровообращения в головном мозге и т.д., — рассказывает эксперт. — Трансплантологи к процедуре подтверждения смерти мозга отношения не имеют. Она проводится независимо от того, планируют изъять органы или нет».
Юридически забрать органы после констатации смерти мозга вправе и у ребенка старше одного года.
«Однако здесь требуется согласие родителей. Это называется презумпцией информированного согласия, которая закреплена в законе «Об основах охраны здоровья граждан», — подчеркивает юрист.
Не могут изъять органы у детей-сирот: опекуны или законные представители давать согласие на это не вправе.
Истории о сиротах, которых «разобрали на органы», — не более чем мифы и сюжеты для фильмов ужасов.
Однако на практике детского донорства в России нет. И пока ребенку пересаживают органы от живого родственника либо посмертного, схожего по параметрам донора.
Соглашаться или нет?
«По закону любой совершеннолетний гражданин России может стать донором после смерти, если не отказался от этого при жизни», — объясняет Алина Ахметзянова.
Это называется презумпцией согласия, которая, помимо России, работает в Испании, Франции, Италии, Швеции, Бельгии, Финляндии, Дании и Норвегии. Но есть и обратный принцип — презумпция несогласия, когда органы забирают, только если человек при жизни дал на то разрешение.
Запретить пересадку могут и родственники погибшего. Такой принцип действует в Германии, Великобритании, Нидерландах, США и некоторых других странах. Однако из-за нехватки донорских органов там все чаще поднимают вопрос о переходе на презумпцию согласия.
«Презумпция согласия гуманнее. Переживая из-за смерти близкого, родственники часто не позволяют использовать его органы. А в это время в другой больнице в ожидании трансплантации умирает другой человек», — говорит эксперт.
Запрещая использовать органы погибшего, мы фактически подписываем смертный приговор еще одному или нескольким пациентам.
Кому нельзя стать донором
Противопоказанием к трансплантации могут быть онкологические заболевания, гепатит, туберкулез.
«Важны также обстоятельства смерти донора. Если донором становится человек, погибший при ДТП, нужно проверить, повреждены ли его внутренние органы и могут ли они быть пересажены другому человеку», — подчеркивает юрист.
«А если я не хочу быть донором?»
«В ближайшее время в России должен появиться регистр прижизненных волеизъявлений, а по сути регистр отказов, где человек сможет обозначить свое право не быть донором, закрепив это документально», — рассказывает Алина Ахметзянова.
Если же человек не внесет себя в регистр, значит, он согласен на донорство.
«А пока этого регистра нет, любой человек (совершеннолетний и дееспособный) может обратиться в поликлинику или больницу и обозначить, что он не хочет делиться органами после смерти. Врач документально оформит отказ и прикрепит бумаги к медицинской карте человека. При желании пациент получает дубликат отказа на руки, чтобы всегда носить его с собой. Отказ также можно оформить у нотариуса», — объясняет эксперт.
Если же человек решил пожертвовать свои органы для науки, это нужно прописать в завещании, которое заверяет нотариус. Однако, по словам юриста, к трансплантологии это не имеет никакого отношения.
«Тот факт, что человек письменно отказался быть донором, не означает, что он не сможет рассчитывать на трансплантацию, — подчеркивает юрист. — Как и другие нуждающиеся, он пройдет обследование и по решению врачебной комиссии попадет в лист ожидания».
Для всех граждан России трансплантация органов и тканей бесплатная — по квотам. Платная пересадка органов в нашей стране запрещена. А значит, выполнять операцию могут только в государственных учреждениях, частные клиники прав на это не имеют.
«Операция, реабилитация и лекарства, которые потребуются пациенту на протяжении всей жизни, будет оплачивать государство, — подчеркивает юрист. — Благодаря этому житель любого региона может приехать в Москву или другой город, где ему сделают пересадку».
Может ли пациент узнать, кто стал его донором?
«Врачи не имеют права разглашать такую информацию. Это запрещено российским законодательством — действует норма о защите персональных данных», — отвечает эксперт.
Какой шанс дождаться органа, если попал в список нуждающихся?
Когда появится донорский орган, не знает никто. Часто это воля случая. Одни ждут несколько месяцев, другие — годы. Ведь орган должен совпадать по группе крови, показателям тканевой совместимости и многим другим факторам.
«Всего десять лет назад почти половина больных из листа ожидания умирали, не дождавшись донорского сердца. Но в течение последних пяти лет цифра летальности не превышает 1,5-2%, — рассказывает Алина Ахметзянова.
Сегодня врачи проводят гораздо больше трансплантаций. К тому же совершенствуются навыки поддержания жизни пациентов в ожидании донорских органов.
Можно ли ускорить очередь на пересадку за деньги?
«В России так сделать нельзя, это уголовно наказуемо. Донорские органы не являются предметом купли-продажи и других коммерческих сделок, — отвечает юрист. — А по ст. 120 УК РФ принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации наказывается лишением свободы на срок до пяти лет».
Поэтому шутки про продажу почки в России неактуальны.
Где проводят пересадку органов в России
Во всех федеральных округах страны есть трансплантационные центры.
«Все виды трансплантаций делают в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пересаживают печень, почку, сердце, поджелудочную железу. В Новосибирске пересаживают почку, печень, сердце и, что очень важно, делают трансплантации не только взрослым, но и детям. Редкие виды трансплантаций — пересадку легких, комплексов органов и операции у очень маленьких детей выполняют в Москве», — отвечает юрист.
К сожалению, проблемы в доступностью трансплантации для жителей России есть.
«К примеру, в регионах Северо-Кавказского федерального округа на базе краевой клинической больницы в Ставрополе действует единственное хирургическое отделение на 25 коек с возможностью трансплантации органов. Хотя на реконструкцию отделения в 2018 году было выделено 72 миллиона рублей из бюджета Ставропольского края, — говорит Алина Ахметзянова. — В остальных регионах СКФО, в том числе в Республике Дагестан, хирургические отделения по трансплантации органов отсутствуют.
В результате жители регионов не могут воспользоваться посмертными органами на местах, поскольку каждый орган имеет срок годности несколько часов. Приходится ожидать очереди на операцию в таких мегаполисах, как Москва и Петербург.
Врачей-трансплантологов во многих регионах также не хватает, так как их готовят лишь в Москве — в Центре имени академика Шумакова, а специальности «врач-трансплантолог» нет в медицинских вузах».
Только цифры
42 года — максимальное время, которое проработала пересаженная почка.
36 лет — рекордное время работы пересаженного сердца.
Более 80% пациентов преодолевают рубеж в пять лет после пересадки печени, около 70% — после пересадки почки.