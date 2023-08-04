Как вы думаете, насколько чистые у вас руки? Пандемия коронавируса, конечно, многих приучила мыть их тщательней, однако, если ваши ладони выглядят вполне прилично, это еще не значит, что на них нет грязи.
Исследование провели эксперты судебно-медицинской экспертизы. Они взяли образцы мазков у участников научной конференции. В число испытуемых вошли и женщины, и мужчины.
Каждый из участников эксперимента заполнил анкету, где указал возраст, пол и время, которое прошло с момента последнего мытья рук.
Результаты оказались любопытными. Ни у одного из мужчин сперму на ладонях не нашли. Зато следы семени обнаружили у двух женщин. Причем одна из них сообщила, что мыла руки буквально за час до взятия мазка. При этом неясно, следы спермы на руках испытуемых были из-за недавней сексуальной активности или грязь попала на их руки с поверхностей.
Кроме того, у обеих женщин руки были в грязи неясного происхождения. У 9% исследователи обнаружили на руках следы слюны. Треть опрошенных при этом помыла руки меньше чем за час до взятия пробы, однако авторы эксперимента увидели следы волос и волокон. Впрочем, у тех, кто в последний раз мыл руки более трех часов назад, волос на руках оказалось на 50% больше.
Грязь и пятна нашли в 40 из 132 образцов. Следов крови на руках не нашли ни у кого из участников.
Так что официальное окончание мировой пандемии ковида — точно не повод перестать следить за чистотой рук. Врачи советуют мыть руки после туалета, смены подгузника, до и после контакта с сырыми продуктами, перед едой, после сморкания и чихания, до и после обработки ран, а также после игр с домашним любимцем.
Тем более что плохая гигиена способна довести вас до рака. О том, как это возможно, узнай ЗДЕСЬ.