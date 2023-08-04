Кроме того, у обеих женщин руки были в грязи неясного происхождения. У 9% исследователи обнаружили на руках следы слюны. Треть опрошенных при этом помыла руки меньше чем за час до взятия пробы, однако авторы эксперимента увидели следы волос и волокон. Впрочем, у тех, кто в последний раз мыл руки более трех часов назад, волос на руках оказалось на 50% больше.