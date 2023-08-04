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Один из 50 человек ходит со следами спермы на руках — исследование

Мы даже не задумываемся о том, какие невидимые невооруженному глазу загрязнения могут быть на наших руках, если мыть их недостаточно тщательно.

4 августа 20231
Один из 50 человек ходит со следами спермы на руках — исследование
Источник:
unsplash.com

Как вы думаете, насколько чистые у вас руки? Пандемия коронавируса, конечно, многих приучила мыть их тщательней, однако, если ваши ладони выглядят вполне прилично, это еще не значит, что на них нет грязи.

Как показал эксперимент, один из 50 человек, которых вы встречаете каждый день, может иметь сперму на руках. Исследование с шокирующими результатами было опубликовано в издании Science & Justice.

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Исследование провели эксперты судебно-медицинской экспертизы. Они взяли образцы мазков у участников научной конференции. В число испытуемых вошли и женщины, и мужчины.

Каждый из участников эксперимента заполнил анкету, где указал возраст, пол и время, которое прошло с момента последнего мытья рук.

Результаты оказались любопытными. Ни у одного из мужчин сперму на ладонях не нашли. Зато следы семени обнаружили у двух женщин. Причем одна из них сообщила, что мыла руки буквально за час до взятия мазка. При этом неясно, следы спермы на руках испытуемых были из-за недавней сексуальной активности или грязь попала на их руки с поверхностей.

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Кроме того, у обеих женщин руки были в грязи неясного происхождения. У 9% исследователи обнаружили на руках следы слюны. Треть опрошенных при этом помыла руки меньше чем за час до взятия пробы, однако авторы эксперимента увидели следы волос и волокон. Впрочем, у тех, кто в последний раз мыл руки более трех часов назад, волос на руках оказалось на 50% больше.

Грязь и пятна нашли в 40 из 132 образцов. Следов крови на руках не нашли ни у кого из участников.

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Так что официальное окончание мировой пандемии ковида — точно не повод перестать следить за чистотой рук. Врачи советуют мыть руки после туалета, смены подгузника, до и после контакта с сырыми продуктами, перед едой, после сморкания и чихания, до и после обработки ран, а также после игр с домашним любимцем.

Тем более что плохая гигиена способна довести вас до рака. О том, как это возможно, узнай ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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