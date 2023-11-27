о чем люди жалеют больше всего

О чем жалеют люди перед смертью
Жалеть о том, что сделали, или о том, чего не сделали? По мнению психолога Валерия Гута, с философской точки зрения этот вопрос такой же многогранный, как шекспировский «Быть или не быть?». Ответить на него может лишь тот, кто пожил долго или находится на границе жизни и смерти.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«С такими пациентами в свое время работала Бронни Вэр, австралийская писательница и самая известная паллиативная медсестра, автор мирового бестселлера „Пять откровений о жизни“. Бронни ухаживала за людьми, которые находились в хосписе и доживали свои последние 3-12 недель. Часто они делились мыслями, переживаниями и выводами о прожитой жизни. На основании их откровенных рассуждений Вэр составила собственный рейтинг сожалений», — рассказывает Валерий Гут.
О каких же сожалениях говорили умирающие люди? Вот пять самых частых:
Не жили собственной жизнью.
Уделяли слишком много времени работе.
Подавляли и не выражали собственные чувства.
Мало общались с друзьями.
Не позволяли себе быть счастливыми в полной мере.
По словам психолога, согласно книге Бронни Вэр, в конечном счете люди сожалеют о том, чего не сделали. Сама автор тоже призывала действовать, пока есть время: «Мы столько времени проводим, строя планы на будущее, откладывая счастье на потом, как будто у нас в запасе целая вечность. На самом деле у нас нет ничего, кроме сегодняшнего дня».
Что говорят ученые?
Ученые Корнеллского университета во главе с профессором Томасом Галичем провели шесть исследований, в которых приняли участие 6000 человек в возрасте старше 70 лет. Психологи задавали участникам три вопроса, сформулированные таким образом, чтобы ответы рождались неосознанно.
О чем жалеете больше всего, не оглядываясь на мнение окружающих и моральные принципы?
Жалеете ли о том, что должны были что-то сделать, но не сделали?
Что бы изменили в своей жизни, если бы можно было повернуть время вспять?
Валерий Гут поделился краткими итогами этого исследования. 76% опрошенных сожалели о том, что не смогли стать лучшей версией себя: не построили карьеру, не обеспечили семью должным образом и не оставили след в истории. 90% утверждали, что мнение окружающих волновало их меньше всего. При этом подавляющее большинство участников опроса сообщило, что не хотело бы ничего менять в своей жизни, даже если бы представилась такая возможность.
«В краткосрочной перспективе люди больше сожалеют о своих действиях, чем о бездействии. Но в долгосрочной перспективе сожаления о бездействии начинают преобладать», — пояснял Томас Гилович.
16 тысяч сожалений
Чтобы подробнее разобраться в нюансах сожалений, американский психолог и журналист Дэн Пинк запустил веб-сайт с опросом, в котором люди со всего мира могут рассказать о своих сожалениях. На сегодня сайт собрал уже более 16 тысяч ответов от жителей 105 стран. У каждого свои сожаления, но Пинк нашел в них общие черты и разделил на 4 категории.
Сожаления о несделанной работе. Люди жалеют, что не приложили достаточно усилий в карьере, заботе о здоровье, отношениях с окружающими и личной жизни.
Сожаления о непроявленной смелости. В два раза больше, чем о бездействии, участники опроса переживают, что вовремя не воспользовались шансом — не рискнули, побоялись.
Сожаления о потерянных людях. 95% опрошенных печалят потерянные или разорванные отношения с друзьями, коллегами, родными и близкими.
Моральные сожаления. Классификатор откровенных ответов о неверном выборе, неправильном поступке, неоправданном доверии и других совершенных действиях. Такие сожаления испытывает только 10% участников.
Чтобы не было потом мучительно больно…
Мы не всегда можем повлиять на происходящие события и окружающих людей, но только нам выбирать действия в той или иной ситуации. По словам Валерия Гута, самая главная задача — сделать все, чтобы не сожалеть о принятых решениях. Психолог объяснил, что под этим подразумевается.
Не откладывать важные события, действия и признания. Большинство страхов живут в нас еще со времен пещерных людей и не имеют ничего общего с реальностью.
Принимать решения осознанно, с учетом своих ценностей и желаний, стать опорой для самих себя.
Приобретать навыки, знакомиться с новыми людьми, раскрывать и реализовывать свои таланты, находить и пробовать новые способы самореализации.
Извлекать уроки из ошибок и любых ситуаций, в которых что-то пошло не по плану.
Развивать адаптивный интеллект, чтобы не потеряться в переменчивом мире и создать себе все условия для жизни, о которой не придется жалеть.
«Вряд ли когда-то удастся дать точный ответ на вопрос, о чем люди жалеют больше — о том, что сделали, или о том, что не сделали. Это зависит от множества факторов, таких как индивидуальные ценности, нормы морали, личные предпочтения и ситуационные обстоятельства. Но все-таки пока мы живы и полны сил, чтобы действовать, мы можем сделать все, чтобы не сожалеть о напрасно прожитой жизни», — заключил психолог.