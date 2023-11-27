о чем люди жалеют больше всего

По словам психолога, согласно книге Бронни Вэр, в конечном счете люди сожалеют о том, чего не сделали. Сама автор тоже призывала действовать, пока есть время: «Мы столько времени проводим, строя планы на будущее, откладывая счастье на потом, как будто у нас в запасе целая вечность. На самом деле у нас нет ничего, кроме сегодняшнего дня».