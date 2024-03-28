Няня для питомца: 6 советов, как ужиться с чужим домашним животным

«Шарик, это Оля. Оля, это Шарик» — первое знакомство с питомцем состоялось. Но вот хозяин уходит, и в глазах животного ужас. Вы-то понимаете, что это временно, а что чувствует оставленный питомец?
Чтобы животное из-за стресса не разнесло квартиру, а ваше совместное пребывание было максимально комфортным, ветеринар поделился важными советами по уходу за чужим питомцем.
Ветеринарный врач, технолог производства российского корма для животных Karmy
Покажите свою дружелюбность
Первая ваша задача — наблюдать за поведением питомца и установить с ним контакт.
«Предложите ему понюхать руку. Только подходите медленно и спокойно — дайте питомцу время, чтобы оценить вашу дружелюбность. Игры, ласка и лакомства — это отличный способ завоевать доверие и наладить контакт», — говорит ветеринарный врач Алексей Князьков.
Не меняйте рацион питомца
Кормите питомца тем же, чем кормил его хозяин. Если же нужного корма не нашлось, посоветуйтесь с владельцем животного.
«В определенных случаях изменение рациона не рекомендуется, особенно при наличии медицинских проблем или аллергий, — предупреждает эксперт. — И обязательно следуйте рекомендациям на упаковке корма».
Чаще гуляйте и играйте
Совет бывалых собаководов: чтобы собака не разнесла квартиру, нужно как следует ее «нагулять».
«Регулярные прогулки, активные игры — ключевой момент для здоровья и счастья питомца, — говорит эксперт. — Утренние прогулки помогут ему зарядиться энергией на день, короткие вылазки в течение дня поддержат активность, а вечерняя прогулка расслабит перед сном. Физические игры в пределах дома пойдут на пользу».
С кошками проще: им важно предоставить достаточно свободного времени. Однако и для них активные игры будут полезны. Главное — не забывать о гигиене после прогулок, а также регулярно ухаживать за шерстью питомцев.
Обустройте место для отдыха
«Важно, чтобы у питомца был доступ к свежему воздуху и уютному месту для отдыха, где он будет чувствовать себя комфортно в ваше отсутствие», — рассказывает ветеринар.
Кроме того, следите, чтобы у животного всегда была чистая миска с водой и возможность пользоваться местом для туалета.
Оставайтесь на связи с хозяином питомца
«Рассказывайте владельцу животного о поведении его любимца, его реакциях и самочувствии. Так вы узнаете много нового и сможете лучше наладить контакт с питомцем. А если вдруг возникли проблемы со здоровьем, звоните хозяину сразу же, чтобы питомец получил своевременную помощь», — предупреждает врач.
Успокойте перед сном
Перед тем как оставить питомца на ночь, убедитесь, что он чувствует себя комфортно и безопасно. Погуляйте перед сном, чтобы животное легче уснуло. А перед уходом обязательно погладьте. И тогда первая ночь без хозяина в незнакомом месте не станет для питомца кошмаром.