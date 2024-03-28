Няня для питомца: 6 советов, как ужиться с чужим домашним животным

Перед тем как оставить питомца на ночь, убедитесь, что он чувствует себя комфортно и безопасно. Погуляйте перед сном, чтобы животное легче уснуло. А перед уходом обязательно погладьте. И тогда первая ночь без хозяина в незнакомом месте не станет для питомца кошмаром.