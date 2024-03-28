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Няня для питомца: 6 советов, как ужиться с чужим домашним животным

Знакомый или родственник попросил присмотреть за любимцем. А может, вы захотели подзаработать, став няней домашних животных. Для таких случаев ветеринар дал советы, как установить контакт с чужим животным и сделать ваше общением максимально комфортным.

28 марта 20241
как присматривать за чужим домашним животным
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«Шарик, это Оля. Оля, это Шарик» — первое знакомство с питомцем состоялось. Но вот хозяин уходит, и в глазах животного ужас. Вы-то понимаете, что это временно, а что чувствует оставленный питомец?

Чтобы животное из-за стресса не разнесло квартиру, а ваше совместное пребывание было максимально комфортным, ветеринар поделился важными советами по уходу за чужим питомцем.

Алексей Князьков
Ветеринария

Ветеринарный врач, технолог производства российского корма для животных Karmy

Покажите свою дружелюбность

Первая ваша задача — наблюдать за поведением питомца и установить с ним контакт.

«Предложите ему понюхать руку. Только подходите медленно и спокойно — дайте питомцу время, чтобы оценить вашу дружелюбность. Игры, ласка и лакомства — это отличный способ завоевать доверие и наладить контакт», — говорит ветеринарный врач Алексей Князьков.

Не меняйте рацион питомца

Кормите питомца тем же, чем кормил его хозяин. Если же нужного корма не нашлось, посоветуйтесь с владельцем животного.

«В определенных случаях изменение рациона не рекомендуется, особенно при наличии медицинских проблем или аллергий, — предупреждает эксперт. — И обязательно следуйте рекомендациям на упаковке корма».

Чаще гуляйте и играйте

Совет бывалых собаководов: чтобы собака не разнесла квартиру, нужно как следует ее «нагулять».

«Регулярные прогулки, активные игры — ключевой момент для здоровья и счастья питомца, — говорит эксперт. — Утренние прогулки помогут ему зарядиться энергией на день, короткие вылазки в течение дня поддержат активность, а вечерняя прогулка расслабит перед сном. Физические игры в пределах дома пойдут на пользу».

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С кошками проще: им важно предоставить достаточно свободного времени. Однако и для них активные игры будут полезны. Главное — не забывать о гигиене после прогулок, а также регулярно ухаживать за шерстью питомцев.

Обустройте место для отдыха

«Важно, чтобы у питомца был доступ к свежему воздуху и уютному месту для отдыха, где он будет чувствовать себя комфортно в ваше отсутствие», — рассказывает ветеринар. 

Кроме того, следите, чтобы у животного всегда была чистая миска с водой и возможность пользоваться местом для туалета.

Оставайтесь на связи с хозяином питомца

«Рассказывайте владельцу животного о поведении его любимца, его реакциях и самочувствии. Так вы узнаете много нового и сможете лучше наладить контакт с питомцем. А если вдруг возникли проблемы со здоровьем, звоните хозяину сразу же, чтобы питомец получил своевременную помощь», — предупреждает врач. 

Успокойте перед сном

Перед тем как оставить питомца на ночь, убедитесь, что он чувствует себя комфортно и безопасно. Погуляйте перед сном, чтобы животное легче уснуло. А перед уходом обязательно погладьте. И тогда первая ночь без хозяина в незнакомом месте не станет для питомца кошмаром.  

Автор текста:Ксения Воронежцева
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