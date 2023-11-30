Новое средство в борьбе с облысением: ученые придумали колоть в голову человеческий жир

Пивной живот и облысение — два главных пункта, из-за которых чаще всего комплексуют мужчины. И если избавиться от живота сложно, но можно, то вот проплешины уже не уберешь.
Лишь те, кто действительно столкнулся с проблемой облысения, знают, насколько бесполезны средства от выпадения волос. Можно, конечно, попробовать пересадку волос, но процедура не из дешевых, да и долгосрочных гарантий хотя бы на ближайшую пятилетку врачи не дают. И если уж британский принц Уильям сияет лысиной, то что говорить о простых смертных.
Но, кажется, найден простой и бюджетный способ, как победить облысение. Ученые из Иранского университета медицинских наук проанализировали исследование, в котором участвовали четверо мужчин и пять женщин. Все они были добровольцами в экспериментальном лечении от выпадения волос.
Добровольцам удалили жир с бедер, а затем трижды с трехмесячными интервалами вводили 20 мл жировой ткани в кожу головы. Первые результаты стали заметны уже спустя полгода после начала лечения. Значительно увеличилась толщина волос и их густота.
Регенерацию волос оценивали с помощью трех клинических тестов: теста на растяжение, качества волос и густоты волос. Спустя полгода после начала лечения значительно увеличилась толщина волоса и густота шевелюры. А тест на растяжение показал, что участники эксперимента теряют гораздо меньше волос.
Оказалось, что собственный жир человека вырабатывает молекулы, называемые «факторами роста». Эти молекулы предотвращают повреждение волосяных фолликулов, утолщают и укрепляют волосы, а также помогают их регенерации. Поэтому такой метод не только борется с облысением, но и помогает восстановить былую растительность.
«Регенеративные клетки вызывают повторный рост волос, — говорит автор исследования доктор Азаде Гударзи. — Поэтому инъекции жира можно считать новым и потенциально эффективным методом лечения выпадения волос и алопеции».
Кстати, ученые считают, что такой метод поможет и при облысении после химиотерапии.
Правда, без побочных эффектов не обошлось. Но их врачи назвали «незначительными». Добровольцы жаловались на синяки, отечность и легкую боль. Впрочем, ради красоты можно и потерпеть.