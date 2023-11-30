Новое средство в борьбе с облысением: ученые придумали колоть в голову человеческий жир

Лишь те, кто действительно столкнулся с проблемой облысения, знают, насколько бесполезны средства от выпадения волос. Можно, конечно, попробовать пересадку волос, но процедура не из дешевых, да и долгосрочных гарантий хотя бы на ближайшую пятилетку врачи не дают. И если уж британский принц Уильям сияет лысиной, то что говорить о простых смертных.