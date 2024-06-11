Неврологи не могли помочь: мужчина за 3 недели избавился от бессонницы, мучившей его год

Иногда проблемы со сном можно решить всего лишь изменением образа жизни, не прибегая к помощи таблеток. Об истории пациента, который долгое время страдал от бессонницы и даже принимал сразу два антидепрессанта, прописанные психиатром, рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.
Мужчина за три недели избавился от бессонницы, хотя до этого лечился целый год. Ему не особенно помогали даже таблетки.
Сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наукЛичный сайт
Два невролога и психиатр
«Ко мне обратился пациент, у которого год назад начались проблемы с засыпанием — фактически бессонница, —
Мужчина сначала пошел за помощью к неврологу, тот назначил сосудистый курс, но эффекта не было. Через месяц пациент решил сменить врача. Второй невролог на этот раз назначил снотворный препарат.
«Мужчина начал лучше засыпать, но теперь ему было тяжелее просыпаться с утра, — продолжает врач. — В итоге он отказался от снотворного и пришел на прием к психиатру. Врач выставил диагноз „тревожное состояние“, с утра назначил пациенту активирующий антидепрессант, а вечером — снотворный антидепрессант».
Мужчина принимал лекарства несколько месяцев, но стал страдать от побочных эффектов сильных таблеток: у него развился синдром беспокойных ног и появились проблемы с потенцией.
Удаленка и много кофе
«Когда пациент пришел ко мне, я выяснил, что год назад он ушел на удаленную работу и у него начался „безобразный“ образ жизни, — рассказывает про анамнез пациента врач-сомнолог Роман Бузунов. — Мужчина начал выпивать по 6-8 чашек заварного кофе в день, последнюю — за час до сна».
Именно это и стало причиной проблем с засыпанием и подъемом по утрам, отмечает врач.
«Фактически у мужчины были „социальный джетлаг“ и кофеиновая зависимость, — объяснил эксперт. — Когда он нормализовал образ жизни, стал строго соблюдать режим дня и отменил весь кофеин, то уже через три недели начал прекрасно засыпать, бодрым и активным просыпаться и прекрасно себя чувствовать днем. Он вылечился фактически простейшими поведенческими вещами. Вот почему так важен нормальный образ жизни».
Чем опасен «отсыпной» выходной
Ранее врач-сомнолог Александр Казаченко рассказал, что если в обычной жизни вы часто сталкиваетесь со сложностями утреннего подъема, вечернего засыпания или просто постоянно ощущаете усталость, то это явный звоночек. И для начала необходимо разобраться с внешними факторами.
Например, если вы в выходные отсыпаетесь до полудня, а по ночам уходите в загул, то организм может ощущать такой режим как джетлаг при перелетах. По сути, сильный сдвиг времени пробуждения в выходной день ничем не отличается от условной смены 4-5 часовых поясов. Это весьма резкое изменение физиологических процессов, и, если оно происходит постоянно, организм неизбежно будет страдать.