Неврологи не могли помочь: мужчина за 3 недели избавился от бессонницы, мучившей его год

Например, если вы в выходные отсыпаетесь до полудня, а по ночам уходите в загул, то организм может ощущать такой режим как джетлаг при перелетах. По сути, сильный сдвиг времени пробуждения в выходной день ничем не отличается от условной смены 4-5 часовых поясов . Это весьма резкое изменение физиологических процессов, и, если оно происходит постоянно, организм неизбежно будет страдать.