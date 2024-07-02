Не упустите момент: 6 цветов для яркого сада, которые еще не поздно посадить в июле

Даже в разгар лета не поздно сажать новые растения на своем садовом участке. Яркими красивыми многолетниками можно украсить огород не только весной, но и в июле. Издание «ИВД»
Календула
Этот цветок очень украсит сад и огород. Яркое однолетнее растение с сочными оранжевыми и желтыми цветками, похожими на маргаритки, не требует особого ухода, устойчиво к засухе и вредителям. Кстати, ее запах отпугивает насекомых, пожирающих овощные культуры, поэтому календула на огороде еще и полезный цветок. Радовать глаз он будет до поздней осени, надо только не забывать ее поливать и рыхлить почву вокруг.
Флоксы
Это многолетние растения с кистевидными соцветиями различных оттенков: от белого до фиолетового. Цветут они обильно и долго. Предпочитают солнечные места или полутень и умеренный полив. Флоксы прекрасно растут в рыхлой, увлажненной почве с хорошим дренажем.
Если задумаетесь о посадке флоксов, обязательно удобрите почву компостом или перегноем и оставьте место для каждого цветка — 30–40 см должно отделять один от другого.
Нивяник
Его еще называют садовой ромашкой. Это невысокое многолетнее растение с мелкими цветками различных оттенков. Оно предпочитает солнечные места и умеренный полив. Нивяник отлично растет на плодородных почвах с хорошим дренажем. Никаких особых условий для цветка не требуется.
Рудбекия
Это многолетнее растение с крупными яркими цветками, напоминающими подсолнухи. Рудбекия предпочитает солнечные места и умеренный полив. Уход ей нужен минимальный: удаляйте сорняки, рыхлите почву и следите за ее влажностью. Цветок обожает подкормку, поэтому можно удобрить его магазинными минеральными средствами.
Дельфиниум
Высокое — до полутора метров — многолетнее растение с колосовидными соцветиями голубого, фиолетового или розового цвета. К освещению цветок не требователен, может расти и в полутени.
Дельфиниум достаточно неприхотлив, требует внимания почва, в которой он растет — следите за тем, чтобы она была хорошо дренирована, не заросла сорняками. Еще стоит отметить, что этот цветок любят улитки и садовая тля.
Барвинок
Отличный цветок для тех, кто предпочитает растения для «ленивого сада», то есть не требующие особенного ухода. Барвинок стелется по земле на высоту до 40 см, это
лиановидное растение с цветками разного оттенка. Он предпочитает полутень и умеренный полив.
Перед посадкой в июле желательно добавить в почву компост или перегной. После посадки барвинок хорошо приживается. Он устойчив к вредителям и болезням.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о дачных делах, которые важно не забыть сделать в июле. Так, именно в разгар лета стоит заняться обрезкой яблонь, груш, сливы, черешни. Удалите вертикальные побеги в верхней части кроны, волчковые — на скелетных ветвях, и не забудьте прикорневую поросль, ее тоже лучше обрезать.