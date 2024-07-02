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Не упустите момент: 6 цветов для яркого сада, которые еще не поздно посадить в июле

Если у вас появилось острое желание разнообразить цветники на клумбах, не стоит ждать следующего сезона. Еще есть время посадить растения, которые будут радовать глаз.

2 июля 2024Обсудить
Не упустите момент: 6 цветов для яркого сада, которые еще не поздно посадить в июле

Даже в разгар лета не поздно сажать новые растения на своем садовом участке. Яркими красивыми многолетниками можно украсить огород не только весной, но и в июле. Издание «ИВД» рассказывает, какие 6 красивых садовых растений можно посадить прямо сейчас.

Календула

Этот цветок очень украсит сад и огород. Яркое однолетнее растение с сочными оранжевыми и желтыми цветками, похожими на маргаритки, не требует особого ухода, устойчиво к засухе и вредителям. Кстати, ее запах отпугивает насекомых, пожирающих овощные культуры, поэтому календула на огороде еще и полезный цветок. Радовать глаз он будет до поздней осени, надо только не забывать ее поливать и рыхлить почву вокруг.

календула
Источник:

iStockphoto

Флоксы

Это многолетние растения с кистевидными соцветиями различных оттенков: от белого до фиолетового. Цветут они обильно и долго. Предпочитают солнечные места или полутень и умеренный полив. Флоксы прекрасно растут в рыхлой, увлажненной почве с хорошим дренажем.

Если задумаетесь о посадке флоксов, обязательно удобрите почву компостом или перегноем и оставьте место для каждого цветка — 30–40 см должно отделять один от другого.

флоксы
Источник:

iStockphoto

Нивяник

Его еще называют садовой ромашкой. Это невысокое многолетнее растение с мелкими цветками различных оттенков. Оно предпочитает солнечные места и умеренный полив. Нивяник отлично растет на плодородных почвах с хорошим дренажем. Никаких особых условий для цветка не требуется.

Не упустите момент: 6 цветов для яркого сада, которые еще не поздно посадить в июле

садовая ромашка

Источник:

iStockphoto

Рудбекия

Это многолетнее растение с крупными яркими цветками, напоминающими подсолнухи. Рудбекия предпочитает солнечные места и умеренный полив. Уход ей нужен минимальный: удаляйте сорняки, рыхлите почву и следите за ее влажностью. Цветок обожает подкормку, поэтому можно удобрить его магазинными минеральными средствами.

Не упустите момент: 6 цветов для яркого сада, которые еще не поздно посадить в июле

рудбекия

Источник:

iStockphoto

Дельфиниум

Высокое — до полутора метров — многолетнее растение с колосовидными соцветиями голубого, фиолетового или розового цвета. К освещению цветок не требователен, может расти и в полутени.

Дельфиниум достаточно неприхотлив, требует внимания почва, в которой он растет — следите за тем, чтобы она была хорошо дренирована, не заросла сорняками. Еще стоит отметить, что этот цветок любят улитки и садовая тля.

Не упустите момент: 6 цветов для яркого сада, которые еще не поздно посадить в июле

дельфиниум

Источник:

iStockphoto

Барвинок

Отличный цветок для тех, кто предпочитает растения для «ленивого сада», то есть не требующие особенного ухода. Барвинок стелется по земле на высоту до 40 см, это
лиановидное растение с цветками разного оттенка. Он предпочитает полутень и умеренный полив.

Перед посадкой в июле желательно добавить в почву компост или перегной. После посадки барвинок хорошо приживается. Он устойчив к вредителям и болезням.

Не упустите момент: 6 цветов для яркого сада, которые еще не поздно посадить в июле

барвинок

Источник:

iStockphoto

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Ранее «Доктор Питер» рассказывал о дачных делах, которые важно не забыть сделать в июле. Так, именно в разгар лета стоит заняться обрезкой яблонь, груш, сливы, черешни. Удалите вертикальные побеги в верхней части кроны, волчковые — на скелетных ветвях, и не забудьте прикорневую поросль, ее тоже лучше обрезать.

Автор текста:Анна Майская
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