Не упустите момент: 6 цветов для яркого сада, которые еще не поздно посадить в июле

Этот цветок очень украсит сад и огород. Яркое однолетнее растение с сочными оранжевыми и желтыми цветками, похожими на маргаритки, не требует особого ухода, устойчиво к засухе и вредителям. Кстати, ее запах отпугивает насекомых, пожирающих овощные культуры, поэтому календула на огороде еще и полезный цветок. Радовать глаз он будет до поздней осени, надо только не забывать ее поливать и рыхлить почву вокруг.