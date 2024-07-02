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Китайский «метод журавля» поможет снизить давление, если вам уже исполнилось 55

Одна из самых распространенных причин повышения давления связана, как ни странно, с нарушением осанки. Разбираемся, как это происходит и что можно сделать, чтобы восстановить здоровье без лекарств.

2 июля 2024Обсудить
давление, снизить
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iStockphoto

Если у человека регулярно повышается давление, это очевидный повод для обследования. Как только причина найдена, можно постараться вернуть давление в норму.

Однако есть то, что врачи условно называют «возрастными проблемами», которые, как считается, не лечатся. Сердце уже не то, с сосудами проблемы — что вы хотите в своем возрасте? В таком случае назначаются симптоматические препараты — медикаменты, понижающие давление. Поднялось — снизили на время, не устраняя причину заболевания.

Если это ваш «диагноз», значит, есть повод заняться осанкой. В большом проценте случаев повышение артериального давления связано с состоянием шейного отдела позвоночника. Как именно? Объясняет врач.

Анна Владимирова
медицина

врач, специалист по китайской даосской медицине, основательница Школы оздоравливающих практик Wu Ming DaoWu Ming Dao

Как шея заставляет сердце биться чаще

Если в шее есть привычное напряжение или уже сформировавшиеся на базе этого напряжения структурные нарушения — грыжи или протрузии, — то отток крови от головы будет затрудняться. Основной отток крови происходит через область первого шейного позвонка. Если мышцы задней поверхности шеи стабильно напряжены, то область первого шейного сжата. В результате просвет сосудов сужается и кровь оттекает медленнее.

А это, в свою очередь, значит, что и приток крови будет замедляться: если кровь не оттекает, то и притечь ей некуда. При этом мозг — один из самых требовательных к обновлению органов: он потребляет около 25% кислорода, который поступает в тело. Когда мозг испытывает дефицит кислорода, он сообщает об этом головной болью. Если же «владелец» мозга не предпринимает никаких действий, чтобы устранить причину дефицита, а просто пьет обезболивающие, мозг начинает искать обходные пути — как же наладить себе поставку кислорода? И находит! Чтобы кровь активнее поступала к мозгу, надо заставить сердце качать кровь быстрее и интенсивнее. Повышаем «обороты», давление растет, и мозг кое-как получает необходимый кислород.

С точки зрения биомеханики всё логично. А вот с точки зрения «пользователя» тела — это чистое страдание от регулярных скачков артериального давления и всех негативных симптомов с этим связанных. Вывод из всей этой биомеханической истории напрашивается достаточно простой: надо расслабить мышцы шеи, освободить область первого шейного позвонка и нормализовать отток крови. Тогда для повышения давления не будет повода.

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Упражнения для расслабления

Врачи в один голос рекомендуют гипертоникам адекватные физические нагрузки — налаживайте циркуляцию крови, и будет легче.

«Но если человек с перенапряженной шеей пытается добавить физической активности, то она может отреагировать на это повышенным напряжением, — говорит Анна Владимирова. — Те мышцы, которые привыкли перерабатывать, при повышении нагрузки первыми берут ее на себя. Поэтому даже ходьба, при которой задействованы все мышцы тела, может давать дополнительную нагрузку на шею, от чего ситуация с давлением только усугубляется.

Чтобы мышцы шеи вышли из гипертонуса, а осанка сбалансировалась, нужны специальные упражнения на расслабление, например, такие, какие используют в китайской гимнастике для здоровья цигун.

«В первую очередь необходима комплексная работа с позвоночником, сбалансированной осанкой — тогда на шею будет приходиться минимум нагрузки, — объясняет врач. — Например, если человек сутулится, то шея будет автоматически напрягаться. Можно расслабить мышцы шеи упражнениями или массажем, но за счет „застывшего“ в гиперкифозе грудного отдела напряжение быстро вернется. Гимнастика для позвоночника синьшень, например, прорабатывает активные точки позвоночника от первого шейного до крестца, гарантируя устойчивый результат».

Активное расслабление — очень непривычное для нас, городских жителей, занятие, признает доктор. Мы отлично знаем, как напрячь мышцы, а вот как двинуться в расслабление, еще глубже и глубже — при этом сохраняя вертикальную позицию? Этому надо учиться.

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Фрагмент упражнения «Шея журавля»

Врач на примере упражнения из цигуна показывает, как работает активное расслабление в движении. Выполнить упражнение можно прямо сейчас, не отходя от компьютера:

  • сядьте ровно на стул без опоры на спинку, руки лежат на коленях;

  • опустите голову — позвольте ей повиснуть на основании шеи. Приведите внимание в область первого шейного позвонка — это место, на котором голова кивает. И задайте телу вопрос: «Что я могу расслабить в этой области? И еще расслабить? И еще?» Не спешите, дождитесь ответа от тела;

  • А теперь — подъем головы наверх. Представьте, что шея прорастает снизу вверх: сначала прорастает и поднимается седьмой шейный — основание шеи, шестой, пятый… и так до первого. Конечно, вы не сможете сразу ощутить каждый позвонок в отдельности, поэтому — представляйте! Именно так строятся новые связи мозга с периферией и появляется возможность расслаблять даже маленькие мышцы, соединяющие позвонок с позвонком. Задача — в процессе подъема сохранить то расслабление, которое было достигнуто в повисании.

Выполните упражнение 2–3 раза, очень-очень медленно. И отметьте по шкале от 1 до 100, насколько увеличилось расслабление. Если расслабления было совсем чуть-чуть (на 2), увеличилось ли оно хотя бы до 3?

«Такими маленькими шагами, культивируя нейтральное внимание, тело обучается восстанавливать присущее ему от природы расслабление, гибкость и свободу. А как только шея становится более расслабленной, в норму начинает входить и артериальное давление», — заключает Анна Владимирова.

Автор текста:Анна Майская
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