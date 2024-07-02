Китайский «метод журавля» поможет снизить давление, если вам уже исполнилось 55

А это, в свою очередь, значит, что и приток крови будет замедляться: если кровь не оттекает, то и притечь ей некуда. При этом мозг — один из самых требовательных к обновлению органов: он потребляет около 25% кислорода, который поступает в тело. Когда мозг испытывает дефицит кислорода, он сообщает об этом головной болью. Если же «владелец» мозга не предпринимает никаких действий, чтобы устранить причину дефицита, а просто пьет обезболивающие, мозг начинает искать обходные пути — как же наладить себе поставку кислорода? И находит! Чтобы кровь активнее поступала к мозгу, надо заставить сердце качать кровь быстрее и интенсивнее. Повышаем «обороты», давление растет, и мозг кое-как получает необходимый кислород.