Китайский «метод журавля» поможет снизить давление, если вам уже исполнилось 55

Если у человека регулярно повышается давление, это очевидный повод для обследования. Как только причина найдена, можно постараться вернуть давление в норму.
Однако есть то, что врачи условно называют «возрастными проблемами», которые, как считается, не лечатся. Сердце уже не то, с сосудами проблемы — что вы хотите в своем возрасте? В таком случае назначаются симптоматические препараты — медикаменты, понижающие давление. Поднялось — снизили на время, не устраняя причину заболевания.
Если это ваш «диагноз», значит, есть повод заняться осанкой. В большом проценте случаев повышение артериального давления связано с состоянием шейного отдела позвоночника. Как именно? Объясняет врач.
врач, специалист по китайской даосской медицине, основательница Школы оздоравливающих практик Wu Ming DaoWu Ming Dao
Как шея заставляет сердце биться чаще
Если в шее есть привычное напряжение или уже сформировавшиеся на базе этого напряжения структурные нарушения — грыжи или протрузии, — то отток крови от головы будет затрудняться. Основной отток крови происходит через область первого шейного позвонка. Если мышцы задней поверхности шеи стабильно напряжены, то область первого шейного сжата. В результате просвет сосудов сужается и кровь оттекает медленнее.
А это, в свою очередь, значит, что и приток крови будет замедляться: если кровь не оттекает, то и притечь ей некуда. При этом мозг — один из самых требовательных к обновлению органов: он потребляет около 25% кислорода, который поступает в тело. Когда мозг испытывает дефицит кислорода, он сообщает об этом головной болью. Если же «владелец» мозга не предпринимает никаких действий, чтобы устранить причину дефицита, а просто пьет обезболивающие, мозг начинает искать обходные пути — как же наладить себе поставку кислорода? И находит! Чтобы кровь активнее поступала к мозгу, надо заставить сердце качать кровь быстрее и интенсивнее. Повышаем «обороты», давление растет, и мозг кое-как получает необходимый кислород.
С точки зрения биомеханики всё логично. А вот с точки зрения «пользователя» тела — это чистое страдание от регулярных скачков артериального давления и всех негативных симптомов с этим связанных. Вывод из всей этой биомеханической истории напрашивается достаточно простой: надо расслабить мышцы шеи, освободить область первого шейного позвонка и нормализовать отток крови. Тогда для повышения давления не будет повода.
Упражнения для расслабления
Врачи в один голос рекомендуют гипертоникам адекватные физические нагрузки — налаживайте циркуляцию крови, и будет легче.
«Но если человек с перенапряженной шеей пытается добавить физической активности, то она может отреагировать на это повышенным напряжением, — говорит Анна Владимирова. — Те мышцы, которые привыкли перерабатывать, при повышении нагрузки первыми берут ее на себя. Поэтому даже ходьба, при которой задействованы все мышцы тела, может давать дополнительную нагрузку на шею, от чего ситуация с давлением только усугубляется.
Чтобы мышцы шеи вышли из гипертонуса, а осанка сбалансировалась, нужны специальные упражнения на расслабление, например, такие, какие используют в китайской гимнастике для здоровья цигун.
«В первую очередь необходима комплексная работа с позвоночником, сбалансированной осанкой — тогда на шею будет приходиться минимум нагрузки, — объясняет врач. — Например, если человек сутулится, то шея будет автоматически напрягаться. Можно расслабить мышцы шеи упражнениями или массажем, но за счет „застывшего“ в гиперкифозе грудного отдела напряжение быстро вернется. Гимнастика для позвоночника синьшень, например, прорабатывает активные точки позвоночника от первого шейного до крестца, гарантируя устойчивый результат».
Активное расслабление — очень непривычное для нас, городских жителей, занятие, признает доктор. Мы отлично знаем, как напрячь мышцы, а вот как двинуться в расслабление, еще глубже и глубже — при этом сохраняя вертикальную позицию? Этому надо учиться.
Фрагмент упражнения «Шея журавля»
Врач на примере упражнения из цигуна показывает, как работает активное расслабление в движении. Выполнить упражнение можно прямо сейчас, не отходя от компьютера:
сядьте ровно на стул без опоры на спинку, руки лежат на коленях;
опустите голову — позвольте ей повиснуть на основании шеи. Приведите внимание в область первого шейного позвонка — это место, на котором голова кивает. И задайте телу вопрос: «Что я могу расслабить в этой области? И еще расслабить? И еще?» Не спешите, дождитесь ответа от тела;
А теперь — подъем головы наверх. Представьте, что шея прорастает снизу вверх: сначала прорастает и поднимается седьмой шейный — основание шеи, шестой, пятый… и так до первого. Конечно, вы не сможете сразу ощутить каждый позвонок в отдельности, поэтому — представляйте! Именно так строятся новые связи мозга с периферией и появляется возможность расслаблять даже маленькие мышцы, соединяющие позвонок с позвонком. Задача — в процессе подъема сохранить то расслабление, которое было достигнуто в повисании.
Выполните упражнение 2–3 раза, очень-очень медленно. И отметьте по шкале от 1 до 100, насколько увеличилось расслабление. Если расслабления было совсем чуть-чуть (на 2), увеличилось ли оно хотя бы до 3?
«Такими маленькими шагами, культивируя нейтральное внимание, тело обучается восстанавливать присущее ему от природы расслабление, гибкость и свободу. А как только шея становится более расслабленной, в норму начинает входить и артериальное давление», — заключает Анна Владимирова.