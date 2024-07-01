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Уделить время клубнике и еще 5 важных дел на даче в июле, о которых вы можете забыть

Июль — месяц начала сбора урожая, но не только. Опытные садоводы рассказали, что важно не забыть сделать дачникам в разгар лета.

1 июля 2024Обсудить
дача, июль, дела, задачи
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iStockphoto

Дачники и садоводы привыкли летом к «привязке» к земле и посадкам. Невозможно забыть полить или удобрить растения, махнуть рукой на созревающие ягоды или не обращать внимание на погодные капризы и вредителей.

Есть у дачников и список важных дел, расписанный чуть ли не по неделям. Эксперты телеграм-канала «Дача без забот» напомнили топ-6 самых важных задач в июле.

1. Обрежьте плодовые деревья

В июле стоит заняться обрезкой яблонь, груш, сливы, черешни. Удалите вертикальные побеги в верхней части кроны, волчковые — на скелетных ветвях, и не забудьте прикорневую поросль, ее тоже лучше обрезать. Добавим, что «волчки» считаются нежелательным явлением, поскольку забирают у растения много сил и мешают плодоношению. Их характерная особенность — они растут вертикально вверх, листья на них более крупные, а почки расположены редко.

2. Удобрите ягодные кустарники

Если июнь выдался дождливым, это особенно важно. Вода вымывает полезные вещества из почвы, и кустарники будут страдать. Обязательно надо их подкормить.

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3. Поливайте, если жарко

Регулировать полив в середине лета нужно особенно тщательно. Если осадков много, лучше дополнительно кустарники не поливать. Если же стоит жара, то поливать ягоды стоит раз в две недели минимум. Расчет для кустарников такой:

  • 10–20 л воды на каждый молодой куст,

  • 30–40 л — на взрослый.

Яблоню в жару надо поливать раз в две недели:

  • 3–5-летнее дерево — 50–80 л воды,

  • 7–10-летнее дерево — 120–150 л воды,

  • дерево старше 12–15 лет — до 30 ведер.

4. Уделите время клубнике

Обычно в июле заканчивается сбор клубники, если речь про неремонтантные сорта. Когда сняли последние ягоды, надо подготовить кусты к отдыху. Порядок действий такой:

  • удалите старые листья и усы,

  • прорыхлите землю вокруг кустиков,

  • обработайте кусты сильнодействующими препаратами по инструкции, если ягодник чем-то болел.

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5. Подкормите садовые деревья

Чтобы деревья быстрее усвоили питательные вещества, лучше удобрять их по листьям комплексными удобрениями в концентрации вдвое ниже, чем указано в инструкции.

6. Обработайте растения против болезней и вредителей

Во влажную погоду инфекции особенно активизируются. Чтобы они не захватили весь сад, позаботьтесь о своевременной профилактике. Поскольку при созревании будущего урожая применять сильные химические средства опасно, воспользуйтесь биологическими.

Автор текста:Анна Майская
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