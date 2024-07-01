Уделить время клубнике и еще 5 важных дел на даче в июле, о которых вы можете забыть

В июле стоит заняться обрезкой яблонь, груш, сливы, черешни. Удалите вертикальные побеги в верхней части кроны, волчковые — на скелетных ветвях, и не забудьте прикорневую поросль, ее тоже лучше обрезать. Добавим, что «волчки» считаются нежелательным явлением, поскольку забирают у растения много сил и мешают плодоношению. Их характерная особенность — они растут вертикально вверх, листья на них более крупные, а почки расположены редко.