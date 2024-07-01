Уделить время клубнике и еще 5 важных дел на даче в июле, о которых вы можете забыть

Дачники и садоводы привыкли летом к «привязке» к земле и посадкам. Невозможно забыть полить или удобрить растения, махнуть рукой на созревающие ягоды или не обращать внимание на погодные капризы и вредителей.
Есть у дачников и список важных дел, расписанный чуть ли не по неделям. Эксперты телеграм-канала «Дача без забот»
1. Обрежьте плодовые деревья
В июле стоит заняться обрезкой яблонь, груш, сливы, черешни. Удалите вертикальные побеги в верхней части кроны, волчковые — на скелетных ветвях, и не забудьте прикорневую поросль, ее тоже лучше обрезать. Добавим, что «волчки» считаются нежелательным явлением, поскольку забирают у растения много сил и мешают плодоношению. Их характерная особенность — они растут вертикально вверх, листья на них более крупные, а почки расположены редко.
2. Удобрите ягодные кустарники
Если июнь выдался дождливым, это особенно важно. Вода вымывает полезные вещества из почвы, и кустарники будут страдать. Обязательно надо их подкормить.
3. Поливайте, если жарко
Регулировать полив в середине лета нужно особенно тщательно. Если осадков много, лучше дополнительно кустарники не поливать. Если же стоит жара, то поливать ягоды стоит раз в две недели минимум. Расчет для кустарников такой:
10–20 л воды на каждый молодой куст,
30–40 л — на взрослый.
Яблоню в жару надо поливать раз в две недели:
3–5-летнее дерево — 50–80 л воды,
7–10-летнее дерево — 120–150 л воды,
дерево старше 12–15 лет — до 30 ведер.
4. Уделите время клубнике
Обычно в июле заканчивается сбор клубники, если речь про неремонтантные сорта. Когда сняли последние ягоды, надо подготовить кусты к отдыху. Порядок действий такой:
удалите старые листья и усы,
прорыхлите землю вокруг кустиков,
обработайте кусты сильнодействующими препаратами по инструкции, если ягодник чем-то болел.
5. Подкормите садовые деревья
Чтобы деревья быстрее усвоили питательные вещества, лучше удобрять их по листьям комплексными удобрениями в концентрации вдвое ниже, чем указано в инструкции.
6. Обработайте растения против болезней и вредителей
Во влажную погоду инфекции особенно активизируются. Чтобы они не захватили весь сад, позаботьтесь о своевременной профилактике. Поскольку при созревании будущего урожая применять сильные химические средства опасно, воспользуйтесь биологическими.