Продолжили пить? Что ж, 3-6 месяцев, и начинается разрушение печени и желудочно-кишечного тракта. Этанол постоянно будет оставлять на пищеводе и желудки ожоги, а это чревато язвой, а в самых запущенных случаях — онкологией. У печени же происходит жировое перерождение и развивается цирроз — замещение оставшихся здоровых тканей соединительными. Она больше не может выводить в таком объеме токсины, и они остаются в организме, отравляя его. А это верный путь к панкреатиту и панкреонекрозу.