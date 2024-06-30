По данным
преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач
Итак, в первую очередь от ежедневной дозы водки страдает мозг. Уже через месяц становятся заметны частичные и при этом сложно обратимые нарушения памяти и интеллекта. Все потому что этанол нарушает работу нейромедиаторов и негативно влияет на кору больших полушарий.
Если в этот момент не остановиться, еще через несколько месяцев будут проблемы с психикой и эмоциями, нарушения речи, слуха, зрения, координации движений. Человек начнет страдать от частых головокружений и головных болей. Возрастает риск образования тромбов и инсультов. При этом организм требует все больше и больше спиртного — это следствие сбоя дофаминовой и гормональной систем. Сердечно-сосудистая система тоже страдает — тахикардия и скачки давления будут частыми «гостями».
«Постепенно развивается дистрофия тканей мозга, гидроцефалия, а из-за нарушения всасывания витамина В1 — энцефалопатия, которая, если ее не лечить, в 80% случаев приводит к психозу, в остальных — заканчивается смертью. Кроме того, в результате отравления этанолом продолговатого мозга могут нарушаться терморегуляция, дыхание, сердцебиение, что также способно привести к смерти», — говорит Александр Умнов.
Продолжили пить? Что ж, 3-6 месяцев, и начинается разрушение печени и желудочно-кишечного тракта. Этанол постоянно будет оставлять на пищеводе и желудки ожоги, а это чревато язвой, а в самых запущенных случаях — онкологией. У печени же происходит жировое перерождение и развивается цирроз — замещение оставшихся здоровых тканей соединительными. Она больше не может выводить в таком объеме токсины, и они остаются в организме, отравляя его. А это верный путь к панкреатиту и панкреонекрозу.
«Водка в большей или меньшей степени разрушительно воздействует на каждый орган. Ее регулярное употребление приводит к общему истощению организма (из-за постепенного разрушения органов), а также деградации личности, — предупреждает Умнов. — При больших дозах у человека начинаются галлюцинации, путается сознание, падает температура тела, учащается пульс и замедляется дыхание. Он практически не реагирует на окружающую среду. Смертельная доза водки — это примерно литр в течение часа».