Названа причина, из-за которой напитки со льдом превращаются в яд для организма

Последнее, на что хотелось бы тратить время в отпуске или после выходных, — болезни и походы по врачам. Особенно если врачи эти находятся в другой стране, тогда даже лечение обычной простуды может превратиться в сложный квест.
Чтобы не испортить отпуск, важно знать о безобидных на первый взгляд вещах, которые могут подвергнуть ваше здоровье серьезной опасности.
Избегайте кубиков льда
Холодный напиток с кубиками льда в жаркий день — что может быть лучше? Однако лед потенциально опасен, если его приготовили из плохой воды. В кубиках могут скрываться кишечная палочка и холера, причем процесс заморозки не уничтожит болезнетворные бактерии, при оттаивании вредные микроорганизмы снова «оживут».
В некоторых странах вода из-под крана может быть загрязнена. Поэтому обязательно следите за тем, из чего сделан лед в вашем стакане, кипятите воду или покупайте ее в бутылках.
Не носите шлепанцы
Шлепанцы отлично подходят для отдыха на пляже или у бассейна. Однако ортопеды предупреждают: эта классическая летняя обувь может повысить риски растяжения связок лодыжек и переломов костей. Дело в том, что подобные резиновые тапки не имеют спинки и поэтому недостаточно поддерживают стопу. Дело может обернуться травмами, особенно если вы переберете со спиртным или отправитесь на очень долгую прогулку.
Детей в шлепанцы обувать особенно опасно: они могут легко упасть в них и получить травмы. Впрочем, ходить совсем босиком у бассейна тоже не лучшая идея: можно подхватить грибок.
Ночные рейсы
Перелеты по ночам могут стоить дешевле, особенно если вам предстоит лететь до места назначения с пересадками. Однако поездка в аэропорт вместо сна — это источник дополнительного стресса. Кроме того, ночные поездки способны спровоцировать приступ бессонницы. Наконец, смена часовых поясов также не лучшим образом отразится на вашем самочувствии. Буквально одна ночь без сна может подорвать ваш иммунитет достаточно для того, чтобы вы заболели.
Купание в запрещенных местах
Один из лучших способов освежиться в знойный день — искупаться в водоеме. Однако не стоит выбирать для этого пляжи с табличкой «Запрещено для купания», даже если визуально вода в них кажется чистой. В таких местах можно поймать кишечную палочку и холеру.
Соленая вода более безопасна для купания, однако и тут следует быть бдительным и предварительно изучить информацию о том, где можно плавать, а где — не стоит, пишет издание