Названа причина, из-за которой напитки со льдом превращаются в яд для организма

Перелеты по ночам могут стоить дешевле, особенно если вам предстоит лететь до места назначения с пересадками. Однако поездка в аэропорт вместо сна — это источник дополнительного стресса . Кроме того, ночные поездки способны спровоцировать приступ бессонницы. Наконец, смена часовых поясов также не лучшим образом отразится на вашем самочувствии. Буквально одна ночь без сна может подорвать ваш иммунитет достаточно для того, чтобы вы заболели.