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Научный прорыв: в России научились по-новому выявлять раковые опухоли

Ученые Сеченовского университета создали алгоритм нового поколения для персонализированной диагностики рака. Он позволяет выявлять опухолевые маркеры нового поколения.

27 декабря 20231
Научный прорыв: в России научились по-новому выявлять раковые опухоли
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iStockphoto

Российские онкологи из Сеченовского университета Минздрава России совместно с зарубежными коллегами разработали новый метод выявления рака — на основе геномного и РНК-анализа клеток опухоли. Изобретение называют самым настоящим научным прорывом. Результаты исследования опубликованы в журнале Proteomes.

Выявлять рак помогает специальная компьютерная модель. Она «видит» опухолевые маркеры нового поколения, которые позволяют правильно диагностировать заболевание и даже выбирать верную стратегию его лечения, говорится в публикации ученых Института персонализированной онкологии Сеченовского университета.

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Персонализированная диагностика

Разработанный алгоритм умеет прогнозировать, как будет вести себя обнаруженная опухоль и, как следствие, развиваться болезнь в каждом конкретном случае. Это стало возможным благодаря оценке работы как индивидуальных генов, так и генетических ансамблей.

Дело в том, что нормальная клетка превращается в раковую вследствие мощной перестройки работы генома, в которую включаются более 3000 генов. Их функционирование можно рассматривать как индивидуально, так и в контексте биологических процессов, за которые они отвечают.

Ученые проверили эффективность работы нового метода, сравнив его с другими. Для этого они проанализировали более 9000 образцов опухолей, суммарно — 21 вид рака. Результаты оказались великолепными, а главное — с минимальными искажениями и меньшей вероятностью ошибки. При этом получить выводы можно гораздо быстрее.

«Количество и качество онкомаркеров, получаемых с помощью нового алгоритма, гораздо выше по сравнению с используемыми сейчас при анализе активности индивидуальных генов», — рассказал доктор биологических наук Антон Буздин.

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Алгоритм нового поколения

Такой современный способ диагностики, разработанный российскими учеными, вполне способен стать надежным инструментом для персонализированной диагностики онкологии и прогноза выживаемости, признают эксперты. Все это — благодаря эффективной и быстрой работе и полномасштабному отражению внутриклеточных молекулярных процессов в клетке.

В исследовании также приняли участие специалисты других ведущих университетов России, в том числе МФТИ и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Автор текста:Анна Майская
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