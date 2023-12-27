Научный прорыв: в России научились по-новому выявлять раковые опухоли

Российские онкологи из Сеченовского университета Минздрава России совместно с зарубежными коллегами разработали новый метод выявления рака — на основе геномного и РНК-анализа клеток опухоли. Изобретение называют самым настоящим научным прорывом. Результаты исследования опубликованы в журнале Proteomes.
Выявлять рак помогает специальная компьютерная модель. Она «видит» опухолевые маркеры нового поколения, которые позволяют правильно диагностировать заболевание и даже выбирать верную стратегию его лечения,
Персонализированная диагностика
Разработанный алгоритм умеет прогнозировать, как будет вести себя обнаруженная опухоль и, как следствие, развиваться болезнь в каждом конкретном случае. Это стало возможным благодаря оценке работы как индивидуальных генов, так и генетических ансамблей.
Дело в том, что нормальная клетка превращается в раковую вследствие мощной перестройки работы генома, в которую включаются более 3000 генов. Их функционирование можно рассматривать как индивидуально, так и в контексте биологических процессов, за которые они отвечают.
Ученые проверили эффективность работы нового метода, сравнив его с другими. Для этого они проанализировали более 9000 образцов опухолей, суммарно — 21 вид рака. Результаты оказались великолепными, а главное — с минимальными искажениями и меньшей вероятностью ошибки. При этом получить выводы можно гораздо быстрее.
«Количество и качество онкомаркеров, получаемых с помощью нового алгоритма, гораздо выше по сравнению с используемыми сейчас при анализе активности индивидуальных генов», — рассказал доктор биологических наук Антон Буздин.
Алгоритм нового поколения
Такой современный способ диагностики, разработанный российскими учеными, вполне способен стать надежным инструментом для персонализированной диагностики онкологии и прогноза выживаемости, признают эксперты. Все это — благодаря эффективной и быстрой работе и полномасштабному отражению внутриклеточных молекулярных процессов в клетке.
В исследовании также приняли участие специалисты других ведущих университетов России, в том числе МФТИ и МГУ им. М.В. Ломоносова.