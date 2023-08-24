Можно ли забеременеть в бассейне, рассказал профессор Бахтияров

«Не на одежду (сперматозоиды не в состоянии преодолеть барьер ткани и проникнуть вам внутрь), не в рот (изо рта нет прохода по ЖКТ в маточные трубы), а в бассейне или другом общественном месте, даже если вы сядете куда-то, где каким-то образом оказалась неизвестно сколько там пролежавшая сперма, вы тоже не забеременеете. Если вы занимались петтингом, в процессе произошла эякуляция и сперма оказалась на трусах, животе или ноге, то беременность также невозможна. Только если она попала внутрь половых органов — тогда вероятность есть», — объяснил специалист.