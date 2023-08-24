Можно ли забеременеть в бассейне, рассказал профессор Бахтияров

По словам акушера-гинеколога и хирурга Камиля Бахтиярова, ему часто поступают вопросы от женщин о возможности забеременеть в нестандартных ситуациях. Например, в бассейне, при петтинге или эякуляции на одежду. В своем телеграм-канале доктор решил ответить, когда беременность возможна, а когда — нет.
Как подчеркнул профессор Бахтияров, забеременеть можно только в одном случае — если мужская сперма попадет женщине во влагалище.
«Не на одежду (сперматозоиды не в состоянии преодолеть барьер ткани и проникнуть вам внутрь), не в рот (изо рта нет прохода по ЖКТ в маточные трубы), а в бассейне или другом общественном месте, даже если вы сядете куда-то, где каким-то образом оказалась неизвестно сколько там пролежавшая сперма, вы тоже не забеременеете. Если вы занимались петтингом, в процессе произошла эякуляция и сперма оказалась на трусах, животе или ноге, то беременность также невозможна. Только если она попала внутрь половых органов — тогда вероятность есть», —
Однако, как добавил акушер-гинеколог, даже при попадании спермы внутрь половых органов беременность возможна далеко не всегда. Имеет значение период овуляции, когда созревшая яйцеклетка покидает яичник и движется в фаллопиевы трубы. При этом даже у здоровой женщины вероятность зачатия при встрече яйцеклетки и сперматозоида врачи оценивают только в 30%.
Во время месячных забеременеть можно
Некоторые женщины уверены, что при интимной близости во время менструации забеременеть невозможно. Это еще один популярный миф. Можно.
Чтобы беременность наступила, сперматозоиды должны встретиться с яйцеклеткой. Это событие возможно только в случае, если у женщины в этом цикле была овуляция. Как ранее объяснял Камиль Бахтияров, яйцеклетка живет до 72 часов, а сперматозоиды могут жить в женских половых путях до 7-8 дней.
Однако у разных женщин и в разные периоды жизни срок наступления овуляции может меняться, это необязательно происходит на 12-15-й день цикла. При сбоях, наступлении ранней или поздней овуляции можно забеременеть и во время менструации. Например, если овуляция случится на 7-9-й день цикла, яйцеклетку уже могут ждать сперматозоиды от более раннего полового контакта.
К слову
Кстати, также врачи называют мифом мысль, что после прекращения менструального цикла нельзя забеременеть. По словам заведующего кафедрой акушерства и гинекологии СПбГПМУ Николая Рухляды, в переходный период из позднего репродуктивного возраста в менопаузу (он называется перименопаузой) процент нежелательных беременностей достаточно высок.