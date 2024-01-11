Может, это про вас? 5 признаков эмоциональной незрелости, которые легко распознать

Что такое эмоциональная незрелость? Это своеобразный инфантилизм, неспособность человека признавать и контролировать свои чувства, склонность к драматическим чрезмерным реакциям, неумение проявлять эмпатию, принимать и давать эмоциональную теплоту, привычка обесценивать идеи и жизни других людей, убегать от болезненного для них мира — от серьезных разговоров и проблем.
Психотерапевт из Флориды Джеффи Мельцер назвал пять признаков эмоционально незрелого человека. Нашли их в поведении своем или близких? Стоит задуматься или даже обратиться за помощью.
1. Никогда не извиняется
«Эмоционально незрелый человек избегает извинений, потому что обычно это задевает его эго», — объяснил Мельцер,
Он не готов брать ответственность за свое поведение и делает все возможное, чтобы снять с себя вину.
2. На все у него есть ответ
Он ни в коем случае не признается, что чего-то не знает, ведь это значит расписаться в своей неуверенности и низкой самооценке. «Опять же это проблема эго», — заявил Мельцер.
Эмоционально и психически взрослый человек совершенно спокойно может признать: «Да, я не знаю ничего об этом, мне нужно разобраться в вопросе». И это совершенно нормально, отмечает психотерапевт.
3. Он пассивно-агрессивен
По словам Мельцера, пассивная агрессия — это своеобразный способ унизить человека, используя «тонкие» методы: злые шутки, сарказм, насмешки, игнор и так далее. «Обычно она появляется из-за чувства морального превосходства, которое человек не может не проявить», — говорит психолог.
Чтобы быть эмоционально зрелым человеком, важно научиться принимать мировоззрение других людей, даже если оно полностью отличается от вашего.
4. Вызывает у других чувство вины
Привычка постоянно заставлять людей испытывать чувство вины — это эмоционально незрелое поведение, способ манипуляции.
Если вы говорите что-то вроде: «Если бы ты был настоящим другом, ты бы сделал это для меня» или «Если бы ты любила меня, ты бы позволила мне сделать это», то, по мнению Мельцера, вам пора взрослеть.
5. Наказывает молчанием
«Включать игнор», чтобы показать свою обиду или недовольство, — это манипуляция.
«Таким образом эмоционально незрелый человек наказывает тех, кто ведет себя не так, как ему хочется, — заявил психотерапевт. — Показательное молчание и „покерфейс“ в ответ на обращение близкого — это намеренная жестокость, одна из форм эмоционального насилия, признак психически и эмоционально незрелого человека».
Кстати, как ранее рассказывали «Доктору Питеру» психологи, такой формат наказания близких — молчанием — нередко практикуют те, кто в детстве перенес травмирующий опыт: их вполне могли точно так же наказывать, игнорировать их родители.