Казалось бы, на морозе должно легче дышаться. Но у некоторых людей буквально через несколько минут после выхода из дома начинает предательски хлюпать нос, его закладывает так, что почти невозможно дышать. И что делать в такой ситуации, ведь использовать спрей от насморка — не вариант: к каплям возникает привыкание, да и проблему они не решают. С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к Александре Филёвой, врачу-эксперту лаборатории «Гемотест». Она рассказала о возможных причинах заложенности носа и способах лечения насморка.