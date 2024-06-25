Мама всегда права: психолог Лабковский раскрыл, как вести себя с родителями

То есть если мать говорит девушке, что она никакая не художница, а руки растут у ребенка вообще не из того места, то это надо резко обрывать, говорит Михаил Лабковский. Стоит ответить примерно так: «Это мои руки. И я буду делать с ними то, что считаю нужным».