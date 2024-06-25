Мама всегда права: психолог Лабковский раскрыл, как вести себя с родителями

Зачастую взрослые дети не хотят звонить своим родителям, а уж тем более участвовать в долгих семейных посиделках. Причина тому — сложные разговоры, после которых всегда чувствуешь себя опустошенным и неполноценным. Родители могут желать самого лучшего, но при этом неосознанно разрушают психику своего ребенка.
Психолог Михаил Лабковский приводит в пример историю 22-летней девушки, которая из-за давления матери была вынуждена учиться там, где совсем не хотела.
«Я с детства мечтала рисовать картины, но мама всегда говорила, что это не профессия. Плюс добавляла, что особого таланта у меня нет. Неделю назад я сдала дипломную работу на экономическом факультете. И теперь не знаю, кем мне быть и что делать», — рассказывает она.
По словам девушки, мать заставляет ее идти работать по профессии. Она совсем не хочет заниматься делом, которое не по душе, но при этом не может пойти против воли родителя.
Михаил Лабковский уверен: такая ситуация сложилась, потому что девушка не умеет выстраивать свои личные границы.
«Чаще всего люди учатся говорить „нет“ в подростковом возрасте. Вспомните всем известный „подростковый бунт“ с резкими перепадами настроения, раздражительностью, отрицанием и протестами», — говорит эксперт.
В этот период юноши и девушки учатся понимать свои эмоции, осознают собственные мысли и поступки. Очень важно правильно пройти этот жизненный этап, потому что от него будет зависеть, как можно поступать с человеком, а как — категорически нельзя.
Если же подростка подавлять, то все закончится печально. Также последствия бунта могут быть весьма значительными: человек теряет друзей, его выгоняют из школы, он постоянно конфликтует с окружающими. Все это крайне негативно сказывается на психике.
Как отстаивать свои личные границы в разговорах
Будучи уже взрослым, человек все равно может быть незащищенным, его границы «болтаются» на уровне 13-15 лет. Тогда придется заново их выстраивать по кирпичику.
Вы должны отказаться от следующих суждений:
«Я буду мудрой и промолчу»;
«Сделаю, как скажет мама, чтобы ее не травмировать»;
«Найду компромисс со своей совестью, мне ведь не сильно-то и хотелось».
Вместо этого вы должны мыслить в следующем ключе:
«Я скажу прямо, что мне неприятно это слышать»;
«Это моя жизнь, и я имею право распоряжаться ею так, как хочу».
То есть если мать говорит девушке, что она никакая не художница, а руки растут у ребенка вообще не из того места, то это надо резко обрывать, говорит Михаил Лабковский. Стоит ответить примерно так: «Это мои руки. И я буду делать с ними то, что считаю нужным».
Четкое осознание своих желаний и выстраивание личных границ — важный шаг, чтобы принять и полюбить себя. Только так человек может быть доволен собственной жизнью, заключил психолог.