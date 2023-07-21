Личный опыт: отказ всего от одной привычки помог похудеть без усилий на 6 кг за месяц

Лишний вес — проблема, с которой может столкнуться человек любого пола. Уже ни для кого не секрет, что принцип «просто перестать есть» не работает, да еще и вредит здоровью. А вот от некоторых нездоровых привычек во имя стройной фигуры отказаться действительно стоит.
Например, задумывались ли вы, как много лишних килограммов можно набрать из-за спиртных напитков? Основатель программы «Образ жизни без алкоголя» Джеймс Суонвик поделился своей историей: всего за 30 дней после отказа от ежедневной привычки выпивать ему удалось сбросить 6 кг.
Как рассказывает 48-летний житель Австралии, в его стране считается нормальным выпить пару бокалов вина за ужином в течение рабочей недели и по паре кружек пива в выходные дни. Однако такой образ жизни не пошел ему на пользу. Мужчина признается: после 30 лет он начал чувствовать себя вялым, раздражительным, его лицо стало одутловатым.
В попытке отказаться от вредной привычки он даже сходил на собрание общества «Анонимные алкоголики». Однако Джеймс не был алкоголиком, так что это не особенно ему помогло.
Однажды австралиец зашел в ресторан быстрого питания. От фотографий жирной еды в меню ему стало плохо. Усиливало отвращение чувство похмелья. Именно этот случай побудил мужчину попробовать бросить пить на 30 дней.
Первые две недели стали очень тяжелыми, признается Джеймс. Когда он во время посиделок с друзьями заказывал воду вместо алкоголя, приятели посмеивались над ним. Однако решение отказаться от спиртного быстро дало свои плоды: мужчина стал лучше спать, имел большую ясность ума. Его кожа очистилась, да и денег на счете тоже прибавилось. Через 30 дней еще и оказалось, что за это время Джеймс скинул 5,9 кг.
А уже через год после отказа от спиртного Джеймс похудел на 11,3 кг. Его жизнь за это время тоже изменилась: появились новые друзья и романтические отношения. Мужчина сначала хотел отпраздновать достижение кружечкой пива, однако в итоге передумал и решил сохранить трезвость, пишет издание
О том, как можно похудеть на 30 кг за год, ни разу не посетив спортзал, можно прочитать ЗДЕСЬ.