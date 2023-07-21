Личный опыт: отказ всего от одной привычки помог похудеть без усилий на 6 кг за месяц

Первые две недели стали очень тяжелыми, признается Джеймс. Когда он во время посиделок с друзьями заказывал воду вместо алкоголя, приятели посмеивались над ним. Однако решение отказаться от спиртного быстро дало свои плоды: мужчина стал лучше спать, имел большую ясность ума. Его кожа очистилась, да и денег на счете тоже прибавилось. Через 30 дней еще и оказалось, что за это время Джеймс скинул 5,9 кг.