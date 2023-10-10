Личный опыт: нейрохирург назвал пять продуктов, которые не ест и вам не советует

Все знают, что спиртное вредит нашему телу. Однако многие успокаивают себя: мол, если чуть-чуть, то не вредно, а то и даже немножко полезно. Не обманывайте себя: не существует безопасных для здоровья доз . А злоупотребление алкоголем вовсе может стать причиной повреждения головного мозга, хронического нарушения координации, спровоцировать судороги и другие расстройства. Кроме того, предупреждает доктор Осборн, вы еще и можете умереть от осложнений, связанных с отменой алкоголя.