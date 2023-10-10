Личный опыт: нейрохирург назвал пять продуктов, которые не ест и вам не советует

Когда речь заходит о здоровом питании, мы обычно говорим о том, как рацион влияет на нашу внешность, вес, состояние отдельных органов. А как насчет мозга? Именно он работает командным центром нашего тела, так что игнорировать его состояние не получится.
Доктор медицинских наук нейрохирург Бретт Осборн рассказал, какие продукты он предпочел исключить из своего рациона. Возможно, вам стоит взять с него пример.
Печенье и сладкие лимонады
Доктор Осборн старается не пить напитки с большим количеством сахара. Сладкие лимонады провоцируют скачки уровня сахара в крови, что со временем может серьезно ухудшить ваши когнитивные функции. А еще слишком много сахара в вашем меню в перспективе может увеличить риск развития болезни Альцгеймера, не зря болезнь иногда даже называют «диабетом третьего типа».
По этой же причине врач старается не есть покупное печенье и сладости, пишет
Блюда из фритюра
Картошка фри и наггетсы — это вкусно. Но увы, не слишком полезно. Как отмечает врач, блюда, приготовленные во фритюре, богаты трансжирами. Поэтому такие закуски могут вызывать хроническое воспаление, вредить мозгу и повышать риск развития слабоумия.
Покупные соусы
В соусы из супермаркета производители обычно добавляют слишком много соли. А еще в них добавляют консерванты и красители, вредные жиры. Полезных свойств в таких продуктах зачастую остается уже очень мало. Из-за своего состава такая еда повышает артериальное давление, способствует когнитивным нарушениям.
Неужели теперь придется есть пресную пищу? Вы можете разнообразить свое меню полезными специями и приправами. Узнать о пряностях, которые помогут укрепить здоровье, можно ЗДЕСЬ.
Алкоголь
Все знают, что спиртное вредит нашему телу. Однако многие успокаивают себя: мол, если чуть-чуть, то не вредно, а то и даже немножко полезно. Не обманывайте себя: не существует безопасных для здоровья доз. А злоупотребление алкоголем вовсе может стать причиной повреждения головного мозга, хронического нарушения координации, спровоцировать судороги и другие расстройства. Кроме того, предупреждает доктор Осборн, вы еще и можете умереть от осложнений, связанных с отменой алкоголя.
Подсластители
В попытке сделать свой рацион более полезным многие заменяют сахар на подсластители. Однако далеко не все заменители сахара так уж безобидны. В некоторых случаях они также могут вредить когнитивным функциям.
Внимательно изучайте этикетки продуктов. Доктор Осборн советует отказаться от аспартама, сукралозы и сахарина, остановив свой выбор на стевии. О том, чем отличаются эти подсластители, можно прочитать ЗДЕСЬ.