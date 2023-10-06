Эти 7 продуктов могут продлить вам жизнь

Продлить жизнь могут и наши ежедневные привычки. Американские ученые провели опрос среди взрослых людей, затем проанализировали медицинские данные участников. Например, они выяснили, что 40-летние женщины, у которых есть все нужные привычки, могут прожить в среднем на 21 год дольше женщин, у которых нет ни одной из них. А 40-летние мужчины со всеми этими привычками живут в среднем на 24 года дольше тех, у кого их нет.