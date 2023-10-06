Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Эти 7 продуктов могут продлить вам жизнь

Все дело во флавоноидах — полезных веществах, которые защищают от хронических заболеваний, продлевают молодость и улучшают самочувствие. И главное, все эти продукты мы легко можем найти на кухне.

6 октября 20233
Эти 7 продуктов могут продлить вам жизнь
Источник:

freepik

Наш рацион оказывает огромное влияние на самочувствие, внешний вид и настроение. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют есть как можно больше овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых продуктов. И фигуру сохраните, и сердце защитите, и молодость продлите. Что касается пирожных, полуфабрикатов, чипсов, алкоголя — здесь обратный эффект. Эти продукты только усилят тревогу или вовсе доведут до депрессии.

Диетолог Лиза Афинская уверена: в рацион точно стоит включить продукты, которые не только улучшат самочувствие, но еще и помогут прожить дольше.

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания

«Тот факт, что флавоноиды могут продлить жизнь, уже доказали ученые. Этими фитохимическими веществами богата растительная пища. В одних продуктах содержится только один вид флавоноидов, в других — несколько видов», — поясняет диетолог.

В научном мире флавоноиды имеют 6 подклассов:

  • антоцианидины;

  • флаван-3-олы;

  • флаваноны;

  • флавоны;

  • флавонолы;

  • полимеры.

Читайте также

Если упростить, то все подклассы флавоноидов защищают организм на молекулярном уровне. И самый простой способ уберечь себя от хронических заболеваний — это включить в рацион определенные продукты.

Флавоноидами богаты:

  • чай, как черный, так и зеленый;

  • ягоды, причем свежие и замороженные, в лидерах — черника;

  • острый перец;

  • темный шоколад;

  • петрушка;

  • тимьян;

  • шпинат.

Важно понимать, что недостаточно просто есть продукты с флавоноидами. Рацион должен быть разнообразным, полезным и вкусным, чтобы получить из него максимум пользы, говорит диетолог.

«Постарайтесь приучить себя есть зелень, ягоды, перец, добавлять их в привычные блюда. Также выпивайте хотя бы стакан черного или зеленого чая каждый день, это тоже полезно», — говорит Лиза Афинская.

Кстати

Продлить жизнь могут и наши ежедневные привычки. Американские ученые провели опрос среди взрослых людей, затем проанализировали медицинские данные участников. Например, они выяснили, что 40-летние женщины, у которых есть все нужные привычки, могут прожить в среднем на 21 год дольше женщин, у которых нет ни одной из них. А 40-летние мужчины со всеми этими привычками живут в среднем на 24 года дольше тех, у кого их нет.

8 привычек, которые помогают жить дольше

  1. Будьте физически активными.

  2. Откажитесь от курения.

  3. Не злоупотребляйте алкоголем.

  4. Питайтесь правильно и разнообразно.

  5. Высыпайтесь.

  6. Научитесь управлять стрессом.

  7. Сохраняйте позитивное общение с другими людьми.

  8. Не злоупотребляйте сильнодействующими обезболивающими.

Какие еще выводы сделали ученые, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Правильное питание