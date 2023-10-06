Эти 7 продуктов могут продлить вам жизнь

Наш рацион оказывает огромное влияние на самочувствие, внешний вид и настроение. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют есть как можно больше овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых продуктов. И фигуру сохраните, и сердце защитите, и молодость продлите. Что касается пирожных, полуфабрикатов, чипсов, алкоголя — здесь обратный эффект. Эти продукты только усилят тревогу или вовсе доведут до депрессии.
Диетолог Лиза Афинская уверена: в рацион точно стоит включить продукты, которые не только улучшат самочувствие, но еще и помогут прожить дольше.
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питанияЛичный сайт
«Тот факт, что флавоноиды могут продлить жизнь, уже
В научном мире флавоноиды имеют 6 подклассов:
антоцианидины;
флаван-3-олы;
флаваноны;
флавоны;
флавонолы;
полимеры.
Если упростить, то все подклассы флавоноидов защищают организм на молекулярном уровне. И самый простой способ уберечь себя от хронических заболеваний — это включить в рацион определенные продукты.
Флавоноидами богаты:
чай, как черный, так и зеленый;
ягоды, причем свежие и замороженные, в лидерах — черника;
острый перец;
темный шоколад;
петрушка;
шпинат.
Важно понимать, что недостаточно просто есть продукты с флавоноидами. Рацион должен быть разнообразным, полезным и вкусным, чтобы получить из него максимум пользы, говорит диетолог.
«Постарайтесь приучить себя есть зелень, ягоды, перец, добавлять их в привычные блюда. Также выпивайте хотя бы стакан черного или зеленого чая каждый день, это тоже полезно», — говорит Лиза Афинская.
Кстати
Продлить жизнь могут и наши ежедневные привычки. Американские ученые провели опрос среди взрослых людей, затем проанализировали медицинские данные участников. Например, они выяснили, что 40-летние женщины, у которых есть все нужные привычки, могут прожить в среднем на 21 год дольше женщин, у которых нет ни одной из них. А 40-летние мужчины со всеми этими привычками живут в среднем на 24 года дольше тех, у кого их нет.
8 привычек, которые помогают жить дольше
Будьте физически активными.
Откажитесь от курения.
Не злоупотребляйте алкоголем.
Питайтесь правильно и разнообразно.
Высыпайтесь.
Научитесь управлять стрессом.
Сохраняйте позитивное общение с другими людьми.
Не злоупотребляйте сильнодействующими обезболивающими.
Какие еще выводы сделали ученые, можно прочитать ЗДЕСЬ.