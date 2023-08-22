Ученые из Дании назвали три вида спорта, которые продлят жизнь на годы

Недостаток физической активности — это независимый, самостоятельный фактор риска развития заболеваний, равно как курение, лишний вес, повышенные холестерин и давление. Общеизвестно, что люди, которые занимаются спортом в умеренных дозах, более здоровы. Но знаете ли вы, что некоторые виды спорта могут даже продлить жизнь? Это выяснили ученые из Дании.
Исследователи наблюдали за 8,5 тысячи взрослых людей в течение 25 лет. Изучив их привычки, образ жизни и здоровье, ученые сделали вывод: увлечение некоторыми видами спорта может сделать человека долгожителем.
Эти виды спорта продлевают жизнь
Оказалось, что абсолютные лидеры — это командные виды спорта. На первом месте — теннис. Он продлевает жизнь в среднем на 9,7 года. Игроки в бадминтон могут рассчитывать на дополнительные 6,2 года. Замыкает топ-3 такая популярная игра, как футбол: она позволяет прожить на 4,7 года дольше.
А вот индивидуальные виды спорта показали менее значительные результаты в этом «соревновании». Плавание добавляет 3,4 года к жизни, бег — 3,2 года, гимнастика — 3,1.
Выводы ученых
Исследователи ответили на вопрос, почему именно командные виды спорта так заметно влияют на продолжительность жизни. По их мнению,
Есть и еще один нюанс. Ученые отмечают, что командные игры пробуждают детское чувство соперничества, активизируют соревновательный инстинкт, а это настоящий источник молодости.
Важно учитывать возраст и свое состояние
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«Отсутствие достаточного уровня двигательной активности на самом деле может нарушить работу внутренних органов и систем. Но это не значит, что срочно нужно бежать записываться в тренажерный зал и заниматься семь раз в неделю с высокой интенсивностью. Очень важно учитывать возраст и свое физическое состояние, —
Эксперт назвал несколько простых правил для достижения оптимального уровня повседневной физической активности:
добавьте к своим ежедневным делам утреннюю или вечернюю зарядку;
ходите пешком по лестнице, по возможности не пользуйтесь лифтом;
после каждого часа работы делайте 3-5-минутные перерывы, во время которых вставайте со своего рабочего места;
начните регулярно заниматься каким-либо видом оздоровительной физкультуры.