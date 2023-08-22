Ученые из Дании назвали три вида спорта, которые продлят жизнь на годы

«Отсутствие достаточного уровня двигательной активности на самом деле может нарушить работу внутренних органов и систем. Но это не значит, что срочно нужно бежать записываться в тренажерный зал и заниматься семь раз в неделю с высокой интенсивностью. Очень важно учитывать возраст и свое физическое состояние , — предупреждает врач, главный специалист Депздрава Югры Алексей Молостов. — Если вам уже больше сорока лет, стоит пройти обследование у врача — диспансеризацию или профобследование.