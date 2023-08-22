Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Ученые из Дании назвали три вида спорта, которые продлят жизнь на годы

Исследователи из Дании выяснили, какие виды спорта реально способны сделать человека долгожителем. На первых строчках, к слову, нет плавания и бега.

22 августа 20237
спорт
Источник:
iStockphoto

Недостаток физической активности — это независимый, самостоятельный фактор риска развития заболеваний, равно как курение, лишний вес, повышенные холестерин и давление. Общеизвестно, что люди, которые занимаются спортом в умеренных дозах, более здоровы. Но знаете ли вы, что некоторые виды спорта могут даже продлить жизнь? Это выяснили ученые из Дании.

Исследователи наблюдали за 8,5 тысячи взрослых людей в течение 25 лет. Изучив их привычки, образ жизни и здоровье, ученые сделали вывод: увлечение некоторыми видами спорта может сделать человека долгожителем.

Читайте также

Эти виды спорта продлевают жизнь

Оказалось, что абсолютные лидеры — это командные виды спорта. На первом месте — теннис. Он продлевает жизнь в среднем на 9,7 года. Игроки в бадминтон могут рассчитывать на дополнительные 6,2 года. Замыкает топ-3 такая популярная игра, как футбол: она позволяет прожить на 4,7 года дольше.

А вот индивидуальные виды спорта показали менее значительные результаты в этом «соревновании». Плавание добавляет 3,4 года к жизни, бег — 3,2 года, гимнастика — 3,1.

Выводы ученых

Исследователи ответили на вопрос, почему именно командные виды спорта так заметно влияют на продолжительность жизни. По их мнению, пишет немецкое издание Focus, самое главное — взаимодействие с другими людьми. Игра позволяет человеку поддерживать социальные контакты и дает эмоции. Как результат — после тренировки человек чувствует себя более счастливым и расслабленным.

Есть и еще один нюанс. Ученые отмечают, что командные игры пробуждают детское чувство соперничества, активизируют соревновательный инстинкт, а это настоящий источник молодости.

Важно учитывать возраст и свое состояние

Алексей Молостов
Медицина

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Депздрава Югры

«Отсутствие достаточного уровня двигательной активности на самом деле может нарушить работу внутренних органов и систем. Но это не значит, что срочно нужно бежать записываться в тренажерный зал и заниматься семь раз в неделю с высокой интенсивностью. Очень важно учитывать возраст и свое физическое состояние, — предупреждает врач, главный специалист Депздрава Югры Алексей Молостов. — Если вам уже больше сорока лет, стоит пройти обследование у врача — диспансеризацию или профобследование.

Эксперт назвал несколько простых правил для достижения оптимального уровня повседневной физической активности:

  • добавьте к своим ежедневным делам утреннюю или вечернюю зарядку;

  • ходите пешком по лестнице, по возможности не пользуйтесь лифтом;

  • после каждого часа работы делайте 3-5-минутные перерывы, во время которых вставайте со своего рабочего места;

  • начните регулярно заниматься каким-либо видом оздоровительной физкультуры.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Правильное питание