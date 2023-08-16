«Кружится голова и подскакивает пульс, когда встаю»: что не так с организмом, отвечает доктор

Есть несколько факторов, которые провоцируют развитие синдрома. Такое случается, например, когда ваш объем крови снижается при диарее и рвоте. Кроме того, СПОТ иногда выступает симптомом невропатии — повреждения нервов. Врачи также заметили, что синдром проявляется у тех, кто переболел коронавирусом, однако опять же неясно почему. Главный критерий, по которому можно поставить подобный диагноз, — частота сердечных сокращений и кровяное давление остаются высокими в течение десяти минут после того, как вы встанете.