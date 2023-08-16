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«Кружится голова и подскакивает пульс, когда встаю»: что не так с организмом, отвечает доктор

Если каждый раз, когда вы встаете, ваше сердце начинает бешено колотиться, даже если вы не начинаете активно двигаться, — возможно, вы столкнулись со СПОТ.

16 августа 2023
ранний симптом болезни Альцгеймера
Источник:
IStockphoto

67-летняя читательница Daily Mail Эми Бикерстафф пожаловалась: стоит ей только встать, как пульс подскакивает с 70 ударов в минуту до 100, появляются одышка и головокружение. Один раз женщина прошла буквально 100 метров — и пульс подскочил до 160. Однако в состоянии покоя состояние стабилизируется. Эми попросила совета у доктора Мартина Скарра.

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По словам специалиста, причиной такого состояния может быть синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ). Дело в том, что обычно у человека при вставании кровь скапливается в зоне брюшной полости и ногах. Потом тело реагирует на движение, частота сердечных сокращений увеличивается — все для того, чтобы вернуть кровь обратно к сердцу. Однако у людей со СПОТ эта реакция более интенсивная.

Интересно, что с синдромом в пять раз чаще сталкиваются женщины, однако у ученых нет ответа на вопрос почему.

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Есть несколько факторов, которые провоцируют развитие синдрома. Такое случается, например, когда ваш объем крови снижается при диарее и рвоте. Кроме того, СПОТ иногда выступает симптомом невропатии — повреждения нервов. Врачи также заметили, что синдром проявляется у тех, кто переболел коронавирусом, однако опять же неясно почему. Главный критерий, по которому можно поставить подобный диагноз, — частота сердечных сокращений и кровяное давление остаются высокими в течение десяти минут после того, как вы встанете. 

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У здорового человека частота сердечных сокращений увеличивается на совсем непродолжительный срок, примерно на 20 секунд. А при СПОТ пульс увеличивается в первую минуту или около того, а затем продолжает расти еще больше. Кроме того, в теории также может подскочить и артериальное давление.

Если вы подозреваете, что столкнулись со СПОТ, попробуйте использовать пульсоксиметр и последите, как меняется частота сердечных сокращений в движении. Кроме того, стоит рассказать о тревожных симптомах лечащему врачу. Лечение синдрома включает умеренные тренировки и грамотный питьевой режим.

Кстати

А какой пульс кардиологи вообще считают нормальным? Узнайте об этом ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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