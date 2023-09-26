Когда тест на беременность может оказаться ложноположительным? Отвечает гинеколог Банный

Также тест может по ошибке показать положительный результат, если женщина принимает лекарственные препараты, которые содержат гормон ХГЧ. Обычно их назначают в рамках протокола ЭКО. Из организма такие препараты выводятся примерно в течение двух недель. Поэтому делать тест на беременность в этот промежуток времени бессмысленно, его результат будет недостоверным. Но обычно об этом женщину предупреждает специалист.