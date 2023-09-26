Когда тест на беременность может оказаться ложноположительным? Отвечает гинеколог Банный

Экспресс-тесты, которые продаются в любой аптеке и даже супермаркетах, считаются самым простым и удобным способом узнать о беременности. На то, чтобы получить результат, уходит не более 5-10 минут. Самое сложное в тесте — это дождаться утра, поскольку именно утренний результат самый точный. Но бывают случаи, когда такие тесты дают ложноположительные результаты. Какие причины могут привести к ошибке, «Доктору Питеру» рассказал Денис Банный, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Просто, быстро, но всегда ли точно?
Тесты на беременность, которые сегодня продаются в аптеках, обладают достаточно высокой точностью. Это достигается за счет использования современных высокочувствительных реактивов, определяющих в моче гормон беременности: они реагируют на него, меняя окраску тестовой полосы. По данным различных исследовательских центров, точность определения при соблюдении инструкции в полной строгости достигает 95-99%. Но вполне допустимы и ложноположительные и ложноотрицательные результаты.
Именно поэтому на самих тестах нередко пишут, что в случае сомнений стоит повторить тестирование через несколько дней. Даже если результат положительный, этим диагностика беременности не ограничивается, важно посетить врача, провести анализ крови для подтверждения результатов теста.
Многое зависит от чувствительности
Большинство тестов на беременность определяют в моче уровень хорионического гонадотропина человека, который в обиходе больше известен под аббревиатурой ХГЧ. Концентрация этого гормона начинает расти в организме уже через несколько дней после зачатия и достигает пороговых значений, которые может почувствовать тест, примерно через пару дней после задержки менструации.
«При этом более надежными методами определения беременности все же являются лабораторный анализ крови и УЗИ», — объясняет врач.
Поэтому в ранние сроки беременности тест просто может не уловить пока еще очень низкие значения гормона и покажет отрицательный результат.
Если тест положительный
С ложноотрицательным результатом все более-менее понятно. Но как быть, если тест показывает положительный результат, две полоски, а беременность при этом исключена? Например, если у женщины не было половых контактов, она уже вступила в климакс или это вообще мужчина? Для подобных ситуаций есть определенные причины.
Частая причина получения ложноположительного результата — это использование бракованного или просроченного теста. Если есть подозрение, что он с дефектом, лучше купить экспресс-полоску другого производителя. Нередко самые бюджетные тест-полоски показывают наиболее неточные результаты в силу того, что они неверно хранились, нарушена их упаковка. Нередко для исключения ошибки женщины покупают тесты нескольких производителей.
Могут влиять препараты
Также тест может по ошибке показать положительный результат, если женщина принимает лекарственные препараты, которые содержат гормон ХГЧ. Обычно их назначают в рамках протокола ЭКО. Из организма такие препараты выводятся примерно в течение двух недель. Поэтому делать тест на беременность в этот промежуток времени бессмысленно, его результат будет недостоверным. Но обычно об этом женщину предупреждает специалист.
Причина — серьезные патологии
Ложноположительный результат теста может указывать на серьезные болезни: эндометриоз, миому матки, кисты яичника, вирусный гепатит. На фоне этих проблем со здоровьем возможно изменение баланса гормонов, на что и среагирует тест.
«В некоторых случаях высокий титр ХГЧ наблюдается при раке яичников, печени, легких, желудка, кишечника, поджелудочной железы», — предостерегает врач.
В этом случае виновницей будет опухоль, производящая гормоны, на которые и реагирует тест-полоска.
Если беременность была ранее
Помимо описанных выше ситуаций результат теста может оказаться ложноположительным, если женщина недавно перенесла аборт или самопроизвольный выкидыш или если у нее произошла внематочная беременность. Это очень опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи. Другими словами, беременность была, уровень гормонов еще не пришел в норму, именно на них и реагирует тест. Постепенно концентрация их снизится, и тогда результат станет верным.
Материнство только в голове
В некоторых случаях ложноположительный результат наблюдается при мнимой беременности. Такое состояние возникает у крайне эмоциональных женщин, которые очень ждут ребенка или, наоборот, панически боятся забеременеть. Вероятно, из-за психического потрясения активизируются определенные механизмы, и в организме таких женщин начинает вырабатываться гормон ХГЧ.
«В этом случае может понадобиться помощь не только акушера-гинеколога и врача УЗИ, но и психотерапевта», — резюмирует Денис Банный.