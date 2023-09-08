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Израильские ученые смогли создать модель двухнедельного эмбриона без спермы и яйцеклеток

Она поможет врачам больше узнать о том, что происходит с человеческим эмбрионом во время первых недель беременности. Кроме того, модель полезна для развития сферы пересадки органов.

8 сентября 20231
ученые
Источник:
iStockphoto

Исследователи Института науки Вейцмана в Израиле смогли впервые в истории создать существо, максимально близкое к человеческому эмбриону. Для этого им не понадобилось использовать ни сперму, ни донорские яйцеклетки, ни женскую матку. Более того, их эмбрион смог выработать достаточно гормонов для того, чтобы тест на беременность дал положительный результат.

В своей работе ученые основывались на собственных предыдущих исследованиях, в рамках которых создавали мышиные эмбрионы. Их главная цель — получить возможность этично изучить, что именно происходит с эмбрионом на самых ранних стадиях беременности, не экспериментируя с реальными человеческими эмбрионами. Модель, разработанная командой, представляет собой скопление клеток, которые не могут вырасти в человека.

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Созданный эмбрион в принципе не человек, и имплантировать его в слизистую матку успешно не удалось. Эмбрионом обычно считают плод в период с 9 до 12 недель, в это время у него появляются все основные системы органов, и он приобретает черты человеческого существа.

Разработанная для нужд ученых модель имела все элементы, которые есть у обычного двухнедельного эмбриона. По словам главы исследовательской группы, профессора Джейкоба Ханна, до сих пор врачи недостаточно знают о том, что происходит с эмбрионом в первый месяц. И созданная модель поможет прояснить этот вопрос.

Кроме того, клетки кожи больных пациентов можно было бы использовать для создания модельных эмбрионов, из которых через месяц или два могли бы начать расти органы. Их можно было бы использовать для трансплантации.

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Химические вещества использовались, чтобы стимулировать превращение стволовых клеток в четыре типа клеток, необходимых для создания эмбриона:

  • клетки эпибласта, которые становятся плодом;

  • клетки трофобласта, которые становятся плацентой;

  • клетки гипобласта, которые становятся поддерживающим желточным мешком;

  • экстраэмбриональные клетки мезодермы, которые становятся частью амниотического мешка.

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Автор текста:Дарья Гапионок
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