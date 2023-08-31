Профессор Бахтияров предупредил о двух самых опасных методах предохранения от беременности

О том, при каких условиях наступает беременность, сейчас расскажет любой школьник. А вот как от нее защититься, порой не в курсе даже серьезные, опытные и умные женщины. Они продолжают верить в заблуждения из прошлого, которые могут серьезно изменить всю их жизнь.