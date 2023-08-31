Профессор Бахтияров предупредил о двух самых опасных методах предохранения от беременности

О том, при каких условиях наступает беременность, сейчас расскажет любой школьник. А вот как от нее защититься, порой не в курсе даже серьезные, опытные и умные женщины. Они продолжают верить в заблуждения из прошлого, которые могут серьезно изменить всю их жизнь.
Профессор, врач-гинеколог признался, что даже удивлен, что до сих пор, несмотря на доступность информации, многие считают эффективными методы контрацепции, которые никогда такими и не были.
Это большой риск
«Часто женщины уверены, что могут предохраняться с помощью прерванного полового акта (ППА) или грудного вскармливания, —
При прерванном акте достаточно, чтобы в женщину попало совсем немного спермы, и при благоприятном стечении обстоятельств произойдет зачатие. Причем сперма может находиться даже в смазке.
«Грудное вскармливание тоже далеко не всегда защищает, даже если цикл после родов еще не восстановился, а кормление происходит по требованию. Это все риск», — резюмирует профессор Бахтияров.
Надежные способы контрацепции
Оральные контрацептивы
«Раньше женщины их очень боялись из-за лошадиных доз гормонов и рисков для здоровья, но сейчас препараты совсем другие, — объясняет врач. — Доза гормонов в них минимальная. Кстати, даже есть однокомпонентные таблетки специально для кормящих мам, которые защищают от беременности при условии правильного приема практически на сто процентов».
У таблеток нового поколения минимум побочных эффектов, нет негативного влияния на состояние кожи — наоборот, некоторые благотворно на нее влияют и действуют как профилактика рака.
Важно помнить, что самим себе назначать контрацептивы нельзя. Это может сделать только врач, сначала посмотрев результаты обследования и анализов.
Экстренная контрацепция
«Средства, содержащие вещество левоноргестрел, можно принимать в экстренных ситуациях в течение 72 часов после незащищенного секса. Эти таблетки откладывают овуляцию, и зачатие не наступает. Принимать их можно только в исключительных случаях, не больше четырех раз в год, — рассказывает профессор Бахтияров. — Перед их приемом заранее стоит посоветоваться с врачом и получить рецепт на всякий случай.
Врач отмечает, что универсальным средством, которое может защитить от беременности, также остаются презервативы, причем они могут предохранить еще и от заболеваний, передаваемых половым путем. С новыми партнерами всегда пользуйтесь ими, советует доктор.