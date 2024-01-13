Прогулки на свежем воздухе в зимнее время полезны детям и взрослым. Но важно одеваться таким образом, чтобы не перегреться, не вспотеть и потом не переохладиться. В противном случае из-за того, что вы замерзнете, иммунная защита снизится, вы станете более легкой добычей для вирусов и опасных бактерий.
Чтобы этого избежать, важно одеваться правильно — с учетом вида ткани и количества слоев. Подробности нам рассказала Оксана Шабалина, аллерголог-иммунолог высшей категории клиники «АБИА».
Аллерголог-иммунолог высшей категории, взрослый и детский специалистЛичный сайт
Не замерзнуть и не вспотеть
Одеваться нужно так, чтобы не замерзнуть во время прогулки, но в то же время не вспотеть от перегревания и слишком теплой одежды.
«Люди, которые очень боятся сквозняков, чаще всего одеваются теплее, чем это нужно, и впоследствии от этого же и страдают, — признает врач. — Укутавшись в сто одежек, они часто потеют, перегреваются, а затем замерзают, в силу чего часто болеют. Этих людей мы нередко зовем „мерзляками“, но чаще всего они имеют какие-либо хронические инфекции в носоглотке, поэтому им нужно обследоваться — обратиться к иммунологу за консультацией».
Одеваться нужно по погоде, сверившись с температурой воздуха в данный момент и на ближайшие часы прогулки, влажностью, надвигающимися осадками и ветром.
«Одежда в холодное время года должна быть многослойной. Это позволяет лучше удерживать тепло, не перегреваясь, но при этом и не замерзая», — говорит Оксана Шабалина.
Как выбрать термобелье…
В холодное время года на прогулку вторым слоем на обычное хлопковое белье стоит надевать так называемое термобелье — это футболки с длинными рукавами, колготки или лосины, кальсоны.
«В городе для обычных выходов по привычным делам термобелье лучше выбирать из тонких хлопковых тканей, а вот для длительных прогулок и поездок за город — с добавлением шести. Но термобелье должно быть само по себе не очень теплым. Если в надетом термобелье вам комфортно при комнатной температуре, значит, вы подобрали правильное изделие», — объясняет врач.
…и правильные носки
«Избегайте синтетических тканей в любых видах одежды, особенно в составе носков, они способствуют потливости, и вы можете впоследствии испытывать дискомфорт, не говоря уже о замерзании ног и неприятном запахе», — рекомендует Оксана Шабалина. — Носки тоже должны быть из смешанных тканей — хлопок плюс шерсть. Но не нужно на голые ноги надевать сразу толстые шерстяные носки, вам будет некомфортно. Если вы боитесь замерзнуть во время прогулки, то надевайте более теплые носки на тонкие, хлопковые».
Одежда для прогулки
На термобелье надевайте ту одежду, в которой вам будет комфортно там, куда вы идете на прогулку. Выбор конкретной одежды зависит от длительности пребывания на улице и температуры окружающего воздуха, уровня активности.
«Теплые толстые свитеры подходят для длительных прогулок, но для поездки в транспорте или шопинга в помещении лучше иметь возможность снять их или заменить теплой кофтой на молнии, которую можно расстегнуть в случае необходимости», — советует доктор.
Верхняя одежда должна быть легкой и теплой, чтобы было удобно двигаться.
«Лучше, если наполнителем куртки или пуховика будет синтетическая ткань или пух. Наличие капюшона приветствуется, но он не всегда спасает от ветра и дождя. Выбирайте изделие, максимально закрывающее от ветра шею и поясницу, а в идеале — еще и бедра», — дает рекомендации эксперт.
Шапка и перчатки обязательны
«Шапку нужно надевать всегда, когда холодно, но особенно при низкой, минусовой, температуре окружающего воздуха. Подберите себе тот комфортный и легкий материал, который вам нравится. Лучше, если это будет смешанная ткань — шерсть и синтетика. Важно, чтобы шапка закрывала всю волосистую часть головы и прикрывала уши, а конкретную модель подбирайте уже по своему вкусу», — объясняет доктор.
Перчатки или варежки также нужны при низкой температуре в любой ситуации. Берегите кожу своих рук от переохлаждения и сухости.
«Подкладка в перчатках также приветствуется — лучше, если это будет мягкая шерсть или смешанные ткани. Стирайте свою одежду по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю при постоянной носке», — резюмирует врач.