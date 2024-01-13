«Люди, которые очень боятся сквозняков, чаще всего одеваются теплее, чем это нужно, и впоследствии от этого же и страдают, — признает врач. — Укутавшись в сто одежек, они часто потеют, перегреваются, а затем замерзают, в силу чего часто болеют. Этих людей мы нередко зовем „мерзляками“, но чаще всего они имеют какие-либо хронические инфекции в носоглотке, поэтому им нужно обследоваться — обратиться к иммунологу за консультацией».