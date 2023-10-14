Был без обуви и в легкой одежде: врачи спасли командировочного, чуть не погибшего в лесу под Тосно

Мужчина больше суток провел в лесу в Ленобласти на холоде в легкой одежде и без обуви, с минимальным запасом воды. Отправился он в лес вовсе не за грибами.
Невероятную историю мужчина рассказал врачам больницы в Тосно, куда он попал с переохлаждением, гипогликемией, множественными ссадинами и порезами. Нашли мужчину и вызвали скорую местные охотники.
«Маршрут построен»
Петербуржец Юрий признался, что чуть не погиб в лесу из-за невероятного стечения обстоятельств. Он отправился на машине по рабочим делам в Форносово, это городок недалеко от Тосно. Места для мужчины были незнакомые, и он доверился навигатору в своем автомобиле. Спустя какое-то время Юрий понял, что программа проложила неверный маршрут и, похоже, он едет в неправильном направлении. Но мужчина решил продолжить движение, пока не стало ясно, что навигатор завез его в абсолютно дикие и непроходимые места.
«Просто повернуть назад уже не получилось. Телефон перестал принимать сигнал, а машина застряла в грязи», —
Опасный путь и чудесное спасение
Юрий признался, что вариантов у него не было, оставаться в машине казалось бессмысленно, и он принял решение идти пешком в поисках людей и помощи. Мужчина был уверен, что где-то рядом есть населенные пункты и он сможет до них быстро добраться.
Юрий шел долго. Дорога оказалась непростой, еще и стемнело, похолодало, стало плохо видно, куда идти. В итоге мужчина оказался на бездорожье, потерял ориентиры и упал. Подняться ему не удалось.
«Дальше двигался ползком. Становилось все холоднее. Ботинки увязли в грязи, я остался без обуви. Руки и ноги сбились в кровь. Силы закончились», — вспоминает мужчина. Он прислонился к каким-то бревнам, задремал.
В таком состоянии — полностью обессиленного, измученного и замерзшего — спустя сутки его и обнаружили местные охотники. Они вызвали пострадавшему МЧС и бригаду скорой помощи.
Врачи вернули здоровье
Юрия госпитализировали в областную больницу Тосно. Серьезных повреждений у него не нашли, только гипогликемию из-за голодания, а также переохлаждение и множественные ссадины и порезы.
Юрий несколько дней находился на лечении в отделении интенсивной терапии, ему кололи антибиотики, антиоксиданты, витамины, делали капельницы.
Спустя неделю мужчину выписали под наблюдение участкового врача. Сам он признался, что выжил только благодаря охотникам, оказавшимся в нужном месте в нужное время, и врачам, которые помогли ему быстро восстановить здоровье.