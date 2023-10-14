Был без обуви и в легкой одежде: врачи спасли командировочного, чуть не погибшего в лесу под Тосно

Петербуржец Юрий признался, что чуть не погиб в лесу из-за невероятного стечения обстоятельств. Он отправился на машине по рабочим делам в Форносово, это городок недалеко от Тосно. Места для мужчины были незнакомые, и он доверился навигатору в своем автомобиле. Спустя какое-то время Юрий понял, что программа проложила неверный маршрут и, похоже, он едет в неправильном направлении. Но мужчина решил продолжить движение, пока не стало ясно, что навигатор завез его в абсолютно дикие и непроходимые места.