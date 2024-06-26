Как общаться с токсичным эгоистом: полезные стратегии от психолога Дашевского

Да, действия других способны влиять на нас. Но происходит это немного иначе. Действия другого человека вызывают у нас определенные чувства, и здоровый эгоист их осознает, он пытается с ними что-то сделать. Даже в коммуникации, если здоровый эгоист предъявляет что-то другому, он не назначает его ответственным за свои чувства. Он говорит: «Смотри, ты сейчас сделал так-то и так-то, и мне от этого больно. Пожалуйста, так не делай. Ты сейчас наступил мне на ногу, пожалуйста, с нее сойди». Условно так поступает здоровый эгоист.