Как общаться с токсичным эгоистом: полезные стратегии от психолога Дашевского

Есть мнение, что эгоисту живется хорошо, ведь он все делает в своих интересах, а плохо только тем, кто с ним рядом. Но это не совсем так, как и считать, что эгоизм — путь к одиночеству.
Кто же такой эгоист — ужасный человек или молодец, который получает все, что захочет? По каким признакам отличить одного от другого и как быть, если на вашем пути встретился махровый, токсичный эгоист? Об этом «Доктор Питер» поговорил с известным психотерапевтом Владимиром Дашевским. Недавно в издательстве «МИФ» у него вышла новая книга «Цветы эгоизма. Как травмы влияют на личность и что с этим делать».
Психотерапевт, кандидат психологических наук, ведущий телепроектов «Перезагрузка» и «Скажи мне правду», автор книги «Цветы эгоизма: Как травмы влияют на личность и что с этим делать»
Эгоист — не обзывательство
Эгоизм — это активность человека, которая направлена на самого себя, на защиту своего «я». Соответственно, эгоист — это человек, который себя защищает.
Вообще, сам по себе термин «эгоист» в нашей стране приобрел какую-то этическую окраску. У нас «эгоист» — это, скорее, обзывательство, нежели понятие. В целом считается, что быть эгоистом плохо, поскольку это человек, который думает только о себе.
Я бы предложил рассматривать понятие «эгоист» не в этом ключе, а немножко в другом. Если защита твоего «я» задевает других людей, то это, безусловно, плохо. Если защита «я» никого не задевает и ты способен позаботиться о себе, не задевая других, то это совершенно нормально. Что это значит? Это баланс между твоими собственными границами и границами других людей.
То есть человек понимает, где заканчивается он и начинается другой, где заканчиваются его чувства и начинаются чувства другого человека и что люди не обязаны обеспечивать его психологическое равновесие.
«Пожалуйста, сойди с моей ноги»
Здоровый эгоизм — это такая активность, направленная на защиту собственного «я», которая не мешает другим, не использует других людей для этой самой защиты. Ведь что происходит при нездоровом эгоизме? Человек почему-то думает, что все ему должны. Ему кажется, что его благополучие, его хорошее настроение зависит от того, что делает или не делает другой человек. И он таким образом пытается сделать себе хорошо, воздействуя на другого, требуя, чтобы тот изменил свое поведение.
Да, действия других способны влиять на нас. Но происходит это немного иначе. Действия другого человека вызывают у нас определенные чувства, и здоровый эгоист их осознает, он пытается с ними что-то сделать. Даже в коммуникации, если здоровый эгоист предъявляет что-то другому, он не назначает его ответственным за свои чувства. Он говорит: «Смотри, ты сейчас сделал так-то и так-то, и мне от этого больно. Пожалуйста, так не делай. Ты сейчас наступил мне на ногу, пожалуйста, с нее сойди». Условно так поступает здоровый эгоист.
Как делает нездоровый эгоист? Он говорит: «Ты не должен здесь стоять, потому что, когда ты здесь стоишь, мне плохо. Ты не должен так делать. Посмотри, я злюсь, ты виноват в этом». Очень часто так родители говорят своим детям: «Ты что, хочешь, чтобы мама злилась?» Это пример нездорового эгоизма. Или, например, когда пожилые родители говорят взрослой дочери: «Ты должна мне звонить в 9 часов, иначе я буду волноваться». Это тоже классический пример нездорового эгоизма. То есть, если эгоизм вовлекает в свои круги других людей, это нездорово.
Договаривайтесь. Не получается — собирайте вещи!
Если человек ведет себя как «махровый эгоист», то есть проявляет токсичный нарциссизм, причиняет эмоциональный ущерб другим людям, буквально идет по головам, настаивая на том, чтобы другие обслуживали его эмоциональные потребности, важно понимать, договороспособен он или нет.
Если есть «точка входа», если человек способен воспринимать слова собеседника и как-то на них реагировать, менять свое поведение, то, конечно, с ним нужно разговаривать — объяснять, что именно не так, что происходит с другими в моменты его «махрового эгоизма». Важно при этом не обвинять и не кричать, а говорить спокойно о себе, от первого лица, пытаясь объяснить, что с вами происходит. Если «махровый эгоист» слышит другого, возможно, он внесет какие-то коррективы в свое поведение.
Еще одна стратегия справиться с проблемой, если речь о паре, семейных отношениях, — пойти к семейному терапевту, чтобы обсудить трудности, привлечь к медиации третье лицо, которое может помочь выстроить коммуникацию.
Если же «махровый» эгоист абсолютно недоговороспособен, если у этого человека есть только собственная правда, своя линия поведения, а все остальные — неправильные, в таком случае нужно паковать вещи. Особенно если подобный персонаж прибегает к эмоциональному и финансовому насилию, контролирует, например, деньги в семье, а партнер оказывается в совершенно зависимой ситуации. В этом случае нужно уходить или хотя бы подготовить план побега.
Но для начала важно осознать, в какой точке вы находитесь, и обязательно найти способы помочь себе.