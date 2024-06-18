7. Часто чувствуете обиду

Вы точно манипулятор, если постоянно обижаетесь на других за то, что они не сделали того, чего вы от них ожидали. «Я вот убираю-убираю, а никто и не замечает!», «Я испекла пирог, а они даже спасибо не сказали!» Значит, стряпали и прибирались вы не от души, потому что сами так хотели, а ради каких-то бонусов?

Таким образом, не осознавая этого, вы передаете контроль над своими эмоциями другим в зависимости от того, делают ли они то, чего вы хотите.