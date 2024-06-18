Что такое явная манипуляция, легко объяснить на примерах. Так, в магазине бытовой техники вас уговаривают оформить расширенную гарантию на стиральную машинку, пугая, что за пределами стандартной вас могут поджидать большие неприятности. Или начальник просит выйти поработать в выходной, намекая, что отказавшись, вы останетесь без премии.
Но есть и менее явные способы влиять на людей, на их чувства, мысли и поступки. Нередко вы и сами их используете, даже не осознавая этого. Потому что действуете на автомате, бессознательно или даже оправдывая себя, что манипулируете ради благих намерений — например, откровенно льстите кому-то.
Но и более тонкий, не в лоб, скрытый метод манипулирования остается все же манипуляцией. И порой даже гораздо более опасной, чем явная — когда человек понимает, что его пытаются заставить сделать то, чего он не хочет,
Доктор философии, лицензированный психолог, специализирующийся на осознанной когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), автор книг и онлайн-курсов
Признаки скрытого манипулирования
«Пугаться, если вы иногда включаете манипулятора, не стоит, — объясняет психолог. — Мы все иногда можем манипулировать. Проблема — если вы замечаете за собой такое поведение постоянно. Причем не только для тех, кем вы пытаетесь управлять, но и для вас тоже. Отсутствие честности мешает отношениям и отдаляет вас от самого себя».
1. Недоговариваете и скрываете информацию
Это точно манипуляция, когда вы уговариваете кого-то сделать что-то, но не упоминаете негативные последствия, а расписываете только положительные стороны. Например, преувеличивая, рассказываете о преимуществах отпуска в выбранном вами месте, но «забываете» упомянуть важные для партнера недостатки. Знание того, о чем не в курсе другой, помогает контролировать ситуацию.
2. Жаждете одобрения
Желание получить одобрение — неосознанная стратегия для получения самых разных выгод. И это может быть тонкой манипуляцией. Например, вы делаете что-то приятное людям не для того, чтобы их порадовать, а чтобы им понравиться или получить в ответ «бонус», да хотя бы тот же плюсик к карме от условной Вселенной.
3. Пытаетесь всем угодить
Для вас очень важно, чтобы другие люди видели в вас хорошего человека — доброго и порядочного. Но нередко мотивация быть хорошим — это способ получить то, что вы хотите. В результате вы можете скрывать негативные чувства, притворяться и делать счастливое лицо, даже если чем-то недовольны или расстроены.
4. Заранее продумываете поведение и подбираете слова
Так вы пытаетесь получить то, что хотите, и скрываете ваши истинные чувства. Например, отказаться идти в гости к тем родственникам, которые вам не нравятся, вы придумываете способы избежать визита и таким образом не признаетесь в своих реальных желаниях.
5. Меняете поведение в зависимости от окружения
Вы не остаетесь самим собой, общаясь с разными людьми, а надеваете подходящие под ситуацию маски. Например, добрее относитесь к официантам, или пытаетесь произвести хорошее впечатление на свидании, или изображаете особое усердие на работе, если за вами кто-то наблюдает. Вы можете даже отложить выполнение задачи до тех пор, пока кто-нибудь не придет в офис, чтобы продемонстрировать «рвение» и получить за это какие-то выгоды.
6. Льстите другим
Комплименты — отличный способ расположить к себе человека, но, если вы их делаете не искренне, а из желания получить выгоду, это манипуляция. Явный признак, что это про вас, если вы признаете, что никогда не сказали бы человеку таких милых и добрых слов, если бы вам от него не было чего-то нужно.
7. Часто чувствуете обиду
Вы точно манипулятор, если постоянно обижаетесь на других за то, что они не сделали того, чего вы от них ожидали. «Я вот убираю-убираю, а никто и не замечает!», «Я испекла пирог, а они даже спасибо не сказали!» Значит, стряпали и прибирались вы не от души, потому что сами так хотели, а ради каких-то бонусов?
Таким образом, не осознавая этого, вы передаете контроль над своими эмоциями другим в зависимости от того, делают ли они то, чего вы хотите.
Три способа, как перестать манипулировать
Начните спрашивать себя, что стоит за вашими действиями. Что мотивирует вас вести себя хорошо? Если вы попробуете разобраться в истинных причинах своего поведения, вы быстрее обнаружите за собой склонность к скрытой манипуляции.
Анализируйте свои манипулятивные действия: что за ними стоит, какую потребность вы удовлетворяете и что вам мешает быть более искренним? Понимание того, откуда исходят манипуляции, очень помогает разобраться в себе.
Когда вы ловите себя на том, что пытаетесь манипулировать, подумайте, можно ли поступить иначе, более честно, искренне и просто. Всегда пытайтесь найти преимущества для искреннего выражения своих чувств и потребностей.