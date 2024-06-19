Дерматолог Иванов раскрыл бабушкин метод, который поможет избавиться от пылевых клещей

Принято считать, что взрослому человеку нужно спать не менее 7–8 часов в сутки. Если суммировать все это время на протяжении жизни человека, то окажется, что во сне мы проводим около 22 лет. И в постели вместе с нами живут бактерии и крошечные насекомые, для которых такая среда обитания оказывается очень комфортной.