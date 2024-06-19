Ученые в Нагое выяснили, что едят японцы, чтобы не умереть от рака

Ученые из Медицинской школы Университета в Нагое изучили связь между употреблением мелкой рыбки целиком, включая голову и кости, и риском смерти, в том числе от рака. Участие в нем приняли более 80 тысяч человек, мужчины и женщины в возрасте от 35 до 69 лет. Наблюдали за здоровьем испытуемых несколько лет, фиксировали смерти и их причины. Учитывались также вредные привычки, лишний вес.