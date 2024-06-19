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Ученые в Нагое выяснили, что едят японцы, чтобы не умереть от рака

Новое исследование, проведенное в Японии, выяснило, какой продукт употребляют жители Страны восходящего солнца, чтобы жить долго и без болезней.

19 июня 2024Обсудить
япония, долгожители, рак
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iStockphoto

Привычки питания японцев — страны, где средняя продолжительность жизни 84 года, продолжают изучать ученые во всем мире. Что такое надо есть, чтобы сохранять здоровье и бодрость на долгие годы? Ответ на этот вопрос дали сами японцы в своем недавнем исследовании, опубликованном в научном журнале Public Health Nutrition.

Способствует долголетию

Ученые из Медицинской школы Университета в Нагое изучили связь между употреблением мелкой рыбки целиком, включая голову и кости, и риском смерти, в том числе от рака. Участие в нем приняли более 80 тысяч человек, мужчины и женщины в возрасте от 35 до 69 лет. Наблюдали за здоровьем испытуемых несколько лет, фиксировали смерти и их причины. Учитывались также вредные привычки, лишний вес.

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Поразительным результатом исследования стал вывод, что у японцев, которые часто ели мелкую рыбу целиком, было меньше шансов умереть от рака. Выводы исследователей публикует издание ProNews. Причем наибольшую пользу рыбка, съеденная целиком, приносит женщинам. И почти не имеет значения, как часто такой продукт питания они включают в рацион — три раза в месяц, раз или три раза в неделю.

  • У женщин, которые едят мелкую рыбу 1-3 раза в месяц, риск смертности на 0,68 ниже (0,72 — от рака).

  • У женщин, которые включают ее в рацион 1-2 раза в неделю, риск смертности был на 0,72 ниже (0,71 — от рака).

  • У женщин, которые едят этот продукт 3 и более раз в неделю, риск смертности в 0,69 раза ниже (0,64 — от рака) по сравнению с теми, кто редко ест мелкую рыбу.

Ученые отмечают, что и на мужчин мелкая рыбка оказывает похожее влияние. Риск смертности от всех причин и рака в том числе также снижается. Причем результаты исследования одинаково справедливы не только для японцев, но и для людей других национальностей.

«Эти результаты показывают, что включение потребления мелкой рыбы в ежедневный рацион может быть простой, но эффективной стратегией снижения риска смертности», — отмечают исследователи.

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Польза мелкой рыбки

Самые распространенные варианты мелкой рыбки, доступные россиянам, это:

  • корюшка — мелкую после жарки вполне реально есть целиком, с головой и костями);

  • хамса — в мелком виде это одна из самых популярных курортных закусок к пиву;

  • тюлька — ее смело можно готовить целиком, не очищая;

  • анчоусы — их чаще всего едят в консервированном виде.

Эксперты отмечают, что рыба, съеденная целиком, с костями и головой, полезнее филе: она богата уникальными питательными веществами, например кальцием и витамином А.

Автор текста:Анна Майская
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