5 мест в России, где люди не страдают от кислородного голодания

«Кровь лучше насыщается кислородом в регионах, где климат жаркий и сухой. Это приводит к разжижению крови в венах. В данном случае она приобретает ярко-алый оттенок и становится похожа на артериальную, — рассказывает врач. — В России такие природные условия наблюдаются на Кавказе, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае. При нахождении в перечисленных регионах кислородное голодание внутренних органов наблюдается крайне редко».