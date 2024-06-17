5 мест в России, где люди не страдают от кислородного голодания

Многие замечали, что в жару становится тяжелее дышать, кружится голова, а самочувствие ухудшается. Это происходит из-за климатической гипоксии. Что это такое? Какие погодные условия ее провоцируют? Кому наиболее опасно состояние кислородного голодания? А еще — жителям каких регионов страны оно не грозит и почему?
Эти вопросы «Доктор Питер» задал врачу-флебологу, сосудистому хирургу ФКНЦ ФМБА России.
Сердечно-сосудистый хирург, флеболог ФНКЦ ФМБА России
Симптомы природной гипоксии
«Климатическая гипоксия возникает при снижении концентрации кислорода в воздухе из-за погодных изменений, чаще всего в жару или при резком понижении атмосферного давления, — рассказывает врач Тимур Тажибаев. — Это приводит к уменьшению уровня кислорода в крови, отдельных органах или во всем организме».
Чаще всего от природной гипоксии в жару страдают жители крупных городов. Ее симптомы вполне яркие:
головокружение,
слабость,
сонливость,
быстрая утомляемость и снижение работоспособности,
ухудшение концентрации внимания,
чувство стеснения в груди и тяжесть дыхания.
Кто в группе риска
«К подобным погодным колебаниям особенно восприимчивы пациенты, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, — объясняет врач. — Перепады атмосферного давления негативно сказываются на их состоянии, вызывают приступы стенокардии, скачки артериального давления, головные боли. Пациенты-сердечники ощущают одышку и нехватку воздуха».
Жара и колебания атмосферного давления опасны и для диабетиков.
«В такие периоды пациенты страдают от сгущения крови и усиленного потоотделения. Это приводит к потере жидкости и энергии. Постоянное чувство жажды и голода провоцирует потребность в питании и питье, что может стать причиной увеличения уровня сахара в крови», — продолжает эксперт.
От климатической гипоксии также страдают пожилые люди, пациенты с воспалительными заболеваниями суставов и болезнями дыхательной системы.
С ростом температуры на улице концентрация кислорода в воздухе уменьшается. Если повышена влажность, то водяной пар еще больше вытесняет молекулы кислорода, делая воздух разреженным. Именно поэтому в жару труднее дышать.
Для профилактики кислородного голодания следует как можно чаще гулять на свежем воздухе, выбираться на природу, советует доктор.
«Отдых в лесу, горах или на берегу моря предпочтительнее, чем в городе. Однако не стоит находиться под солнцем с 11 до 16 часов, а если есть такая необходимость — использовать головные уборы. Рекомендуется в жару носить одежду из натуральных тканей. Кофе, алкогольные и газированные напитки следует исключить, заменив их на теплые травяные чаи, минеральную или обычную чистую воду», — рекомендует Тимур Тажибаев.
Где кислород лучше усваивается
А вот усвоение кислорода зависит не только от температуры окружающей среды, отмечает врач.
«Кровь лучше насыщается кислородом в регионах, где климат жаркий и сухой. Это приводит к разжижению крови в венах. В данном случае она приобретает ярко-алый оттенок и становится похожа на артериальную, — рассказывает врач. — В России такие природные условия наблюдаются на Кавказе, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае. При нахождении в перечисленных регионах кислородное голодание внутренних органов наблюдается крайне редко».