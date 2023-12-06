«Как будто мурашки по коже»: врач объясняет причины появления такого ощущения

Синдром Гийена — Барре — это патологическое состояние, при котором иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. При этом поражаются нервы, контролирующие мышечные сокращения или передающие болевые, температурные и тактильные ощущения.

«Синдром Гийена — Барре может развиться как после гриппа или других вирусных инфекций, включая инфекции, вызванные цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна — Барр и вирусом Зика, так и после перенесенных бактериальных инфекций. Парестезия быстро перемещается с рук на ноги и область груди. Теряется их чувствительность, и человек не может двигаться», — объясняет Варвара Рубан.