«Как будто мурашки по коже»: врач объясняет причины появления такого ощущения

Кожа — уникальный орган, который умеет моментально и видимым способом реагировать на реальность. Кожа может покраснеть, побледнеть? покрыться мурашками и т.д.
Получается, что организм нам хочет сказать с помощью кожи то, что не может иначе. Об одном из таких ощущений поговорим с врачом-терапевтом.
Терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника
Почему появляются
«Мурашки — это рудиментарный рефлекс, приводящий к сокращению волосковых мышц и непроизвольно возникающий при раздражении кожи или различных психоэмоциональных состояниях организма — когда человек испытывает удовольствие, страх, когда ему холодно», — объясняет «Доктору Питеру» врач-терапевт Варвара Рубан.
В медицине чувство «будто мурашки бегают по коже» считается одним из видов парестезии — это специфическое расстройство чувствительности. Бывает два ее вида: временная и хроническая.
«Временная парестезия (ишемическая) может быть обусловлена ослаблением кровотока при спазме или пережатии сосудов, например, рук или ног, — говорит терапевт. — Ее причины — травма спинного мозга, особенно на уровне поясничного отдела, операции и лечебно-диагностические манипуляции в области спинного мозга, временное нарушение кровообращения, сдавливание поверхностно расположенного нерва.
А вот хронические мурашки, особенно если они сопровождаются бледностью, онемением, судорогами, понижением температуры и болью, могут быть симптомом разных заболеваний и других серьезных состояний — например, нейроинфекций, атеросклероза, рассеянного склероза, опухолей, остеохондроза, аутоиммунных заболеваний, полинейропатии, а еще признаком авитаминоза (С, Д), дефицита витаминов группы В, недостатка кальция или магния».
Локализация: есть разница
При заболеваниях позвоночника (остеохондроз, межпозвоночная грыжа, смещение позвонков) парестезии возникают в руках или ногах, на коже головы и лица.
При черепно-мозговых травмах мурашки могут появляться по всему телу.
При невропатиях проявление обычно происходит ниже места поражения нервных волокон.
При сахарном диабете обычно чувствительны конечности, а именно кончики пальцев.
При опоясывающем герпесе мурашки появляются в районе поясницы и брюшной полости.
При опухолях или воспалительных заболеваниях головного мозга парестезия возникает на лице, руках.
При варикозной болезни нижних конечностей мурашки бывают, соответственно, в области нижних конечностей, а именно стоп, икроножных мышц.
Еще 7 причин мурашек
Синдром Гийена — Барре — это патологическое состояние, при котором иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. При этом поражаются нервы, контролирующие мышечные сокращения или передающие болевые, температурные и тактильные ощущения.
«Синдром Гийена — Барре может развиться как после гриппа или других вирусных инфекций, включая инфекции, вызванные цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна — Барр и вирусом Зика, так и после перенесенных бактериальных инфекций. Парестезия быстро перемещается с рук на ноги и область груди. Теряется их чувствительность, и человек не может двигаться», — объясняет Варвара Рубан.
Стоматологические заболевания или манипуляции (воспаление десен, после удаления зуба мудрости). При этом происходит онемение языка, губ и подбородка.
Воспалительные заболевания (ОРВИ, простуда). Мурашки вызывает повышенная температура, так называемый озноб.
Сердечно-сосудистые заболевания. Мурашки могут проявляться с одной стороны тела.
Изменение гормонального фона. У женщин происходит во время менструации, беременности, менопаузы.
Прием некоторых лекарственных средств: противотуберкулезных препаратов, антимикробных препаратов широкого спектра действия, в том числе фторхинолонов.
Заболевания нервной системы: неврастения, депрессивные расстройства, ВСД.
Что делать
«Независимо от причины пациенты жалуются на покалывание, жжение, ползание мурашек по коже, — продолжает врач. — Параллельно с этим происходит онемение. При хроническом варианте такие симптомы постепенно нарастают. Их начинает сопровождать боль. Сначала слабая, но по мере прогрессирования патологии она способна лишь усиливаться».
При этих жалобах необходима консультация врача-терапевта, невролога, сосудистого хирурга или инфекциониста в зависимости от локализации поражения и причины проявления.
«Важно, что самолечение в таких случаях противопоказано. Обращайтесь за консультацией к специалистам, поскольку необходимо выявить причину заболевания и назначить соответствующее лечение», — рекомендует врач.