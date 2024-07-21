Извиняется или признается в любви? Как по прикосновению лапой понять, о чем говорит собака

Когда собака взаимодействует с человеком, то в коммуникации участвует все тело: хвост может быть поднят, уши прижаты, животное также может отводить глаза или прижиматься к земле. Все это — своеобразный язык, с помощью которого питомец хочет донести до вас что-то важное или просто продемонстрировать свои эмоции.
Один из жестов, который делает каждая собака, выглядит так: животное может подойти к хозяину и поставить на него передние лапы. Некоторые питомцы легонько трогают человека одной лапкой. Кинологи
Вот несколько причин, которые объясняют такое поведение.
Собака не уверена в себе. Если питомец поставил на вас лапы, прижал уши или зевает — это значит, что он волнуется и не знает, как себя вести в данной ситуации. Возможно, только что произошло событие, крайне непривычное для животного, — например, вы привели его в незнакомое место, и оно не понимает, как себя вести.
Просит ласки. Если вы гладили или чесали собаку, а она вдруг поставила на вас лапу, знайте: процесс доставляет истинное удовольствие. Таким образом животное просит вас не останавливаться и продолжать поглаживания.
Хочет играть. Питомец может принести любимую игрушку или же просто потрогать хозяина лапой, виляя хвостом. Это верный знак: он готов к игре!
Пытается утешить. Собаки прекрасно считывают эмоции своего хозяина, поэтому, если вы грустите или плачете, питомец будет искренне вам сопереживать. В этом случае животное также может ставить лапы на человека и прижиматься к нему всем телом.
Проявляет любопытство. У вас в руках может быть предмет, который крайне заинтересует собаку. Она будет изо всех сил показывать, что тоже хочет познакомиться с объектом, поэтому может настойчиво поставить лапы или подать голос.
Просит о помощи. В этом случае животное будет настойчивым, а также станет скулить или пищать. Обратите внимание, на чем сконцентрирована собака в это время. Если она ходит вокруг миски, возможно, в ней закончилась вода. Или же, если питомец крутится у поводка, ему срочно нужно на улицу.
Хочет извиниться. Собаки прекрасно понимают, когда их ругают. Поэтому после проступка животное может тихонько подойти, поставить на человека лапу и прижать уши — так оно просит прощения.
Выражает любовь. Когда вы гладите питомца, а он постоянно ставит на вас лапу, то знайте: это настоящее признание в любви!
Показывает, что ему больно. Возможно, ваш питомец ставит на вас лапы, потому что его что-то беспокоит. В этом случае он будет поочередно подавать вам лапы, чтобы вы разобрались с проблемой — например, вытащили колючку или обработали ранку.
Как еще можно научиться понимать свою собаку
Собаки общаются совсем не лаем, как ошибочно полагают многие. Он, кстати, не несет в себе смысловой нагрузки, это лишь возбуждение нервной системы. Самое главное — это жесты и мимика. Хвост, уши и глаза собаки — все это говорит о ее состоянии. Как считывать настроение собаки лишь по выражению морды или движениям? Инструкция от ветеринара ЗДЕСЬ.