Извиняется или признается в любви? Как по прикосновению лапой понять, о чем говорит собака

Собака не уверена в себе. Если питомец поставил на вас лапы, прижал уши или зевает — это значит, что он волнуется и не знает, как себя вести в данной ситуации. Возможно, только что произошло событие, крайне непривычное для животного, — например, вы привели его в незнакомое место, и оно не понимает, как себя вести.

Просит ласки. Если вы гладили или чесали собаку, а она вдруг поставила на вас лапу, знайте: процесс доставляет истинное удовольствие. Таким образом животное просит вас не останавливаться и продолжать поглаживания.

Хочет играть. Питомец может принести любимую игрушку или же просто потрогать хозяина лапой, виляя хвостом. Это верный знак: он готов к игре!

Пытается утешить. Собаки прекрасно считывают эмоции своего хозяина, поэтому, если вы грустите или плачете, питомец будет искренне вам сопереживать. В этом случае животное также может ставить лапы на человека и прижиматься к нему всем телом.

Проявляет любопытство. У вас в руках может быть предмет, который крайне заинтересует собаку. Она будет изо всех сил показывать, что тоже хочет познакомиться с объектом, поэтому может настойчиво поставить лапы или подать голос.

Просит о помощи. В этом случае животное будет настойчивым, а также станет скулить или пищать. Обратите внимание, на чем сконцентрирована собака в это время. Если она ходит вокруг миски, возможно, в ней закончилась вода. Или же, если питомец крутится у поводка, ему срочно нужно на улицу.

Хочет извиниться. Собаки прекрасно понимают, когда их ругают. Поэтому после проступка животное может тихонько подойти, поставить на человека лапу и прижать уши — так оно просит прощения.

Выражает любовь. Когда вы гладите питомца, а он постоянно ставит на вас лапу, то знайте: это настоящее признание в любви!