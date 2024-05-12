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Исследователи из Британии назвали породы кошек-долгожителей

Кошки какой породы будут жить дольше? Исследователи задались этим вопросом и вычислили породы кошек, которым отмерено больше лет.

12 мая 20241
кошки породы долгожители
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iStockphoto

Ученые из Британского королевского ветеринарного колледжа провели масштабное исследование тысяч домашних кошек и назвали самые долгоживущие породы. Причем разница между лидерами и аутсайдерами списка — всего в нем 12 позиций — весьма велика. Кошки пород с верхних позиций рейтинга живут более чем в два раза дольше, чем представители пород, расположившихся внизу списка.

«На самом деле подобных исследований продолжительности жизни домашних кошек разных пород проводилось очень мало, — говорит Дэн О'Нил из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании. — Они почти невидимы для науки, особенно по сравнению с собаками».

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Исследование о породах-долгожителях

О'Нил и его коллеги проанализировали данные о 7936 кошках, умерших в период с 2019 по 2021 год. Эти данные они получили от ветеринаров в Великобритании, сообщает издание NewScientist.

В целом продолжительность жизни кошек составила чуть более 11,7 года. Оказалось также, что кошки женского пола живут дольше самцов: их жизнь длится около 12,5 года, а у котов — 11,2.

Выяснили исследователи и вполне очевидный факт, что кошки смешанных пород тоже, как правило, живут дольше, чем чистокровные. Продолжительность жизни животных из первой группы составила 11,9 года, второй — 10,4.

Список пород-долгожителей у кошек возглавляют бирманские. Их продолжительность жизни составляет 14,4 года. В конце списка бенгальские кошки и сфинксы с продолжительностью жизни 8,5 и 6,7 года соответственно.

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Какие кошки живут дольше

  1. Бурма (бурманская короткошерстная кошка) — 14,4

  2. Бирманская кошка — 14,4

  3. Кошки смешанных пород — 11,9

  4. Сиамская кошка — 11,7

  5. Персидская кошка — 10,9

  6. Рэгдолл — 10,3

  7. Норвежская лесная — 10

  8. Мейн-кун — 9,7

  9. Русская голубая кошка — 9,7

  10. Британская — 9,6

  11. Бенгальская — 8,5

  12. Сфинкс — 6,7

Ученые отметили, что, в отличие от собак, продолжительность жизни кошек, по-видимому, не коррелирует с такими чертами, как размер тела. Подробнее о породах-долгожителях у собак читайте в материале «Доктора Питера».

Ранее врач-ветеринар рассказала, как можно продлить жизнь пожилой кошке. Есть исследование, которое доказало, что если в доме есть взрослая возрастная кошка, которая начинает стареть — меньше двигается, плохо ест, болеет, то помимо лечения животного важно еще завести молодого питомца. Врач Марианна Онуфриенко призналась, что подтвердила результаты исследования на практике — на своем домашнем животном. По ее словам, больной кот и правда смог прожить дольше, когда в дом взяли молодую кошечку. Она справилась с ролью помощницы и даже «санитарки-сиделки». Когда кот стал совсем немощным, кошка даже пережевывала ему корм и пододвигала его лапкой поближе.

Автор текста:Анна Майская
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