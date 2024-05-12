Исследователи из Британии назвали породы кошек-долгожителей

Ранее врач-ветеринар рассказала, как можно продлить жизнь пожилой кошке. Есть исследование, которое доказало, что если в доме есть взрослая возрастная кошка, которая начинает стареть — меньше двигается, плохо ест, болеет, то помимо лечения животного важно еще завести молодого питомца. Врач Марианна Онуфриенко призналась, что подтвердила результаты исследования на практике — на своем домашнем животном. По ее словам, больной кот и правда смог прожить дольше, когда в дом взяли молодую кошечку. Она справилась с ролью помощницы и даже «санитарки-сиделки». Когда кот стал совсем немощным, кошка даже пережевывала ему корм и пододвигала его лапкой поближе.