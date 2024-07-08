IMJ: «Один человек заразил обезьяньей оспой почти треть всех больных в Ирландии »

Почти все заболевшие оспой обезьян в период с мая 2022-го по май 2023 года в Ирландии — мужчины, лишь трое заразившихся — женщины. Самому молодому пациенту было 16 лет, а самому старшему — 68. Более 28% оказались ВИЧ-инфицированными, госпитализация потребовалась одному из десяти заболевших. Пик вспышки в Ирландии пришелся на лето 2022 года, после чего число случаев заболевания резко пошло на спад. Смертельных случаев не было.