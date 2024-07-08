IMJ: «Один человек заразил обезьяньей оспой почти треть всех больных в Ирландии »

Интерес ученых к заболеванию MPOX, которое заставило ВОЗ в 2022 году объявить чрезвычайную ситуацию, разгорелся с такой силой, что исследования о вспышке оспы обезьян публикуют до сих пор.
В одном из недавних, изучавших причины распространения оспы обезьян в Ирландии и меры реагирования в период с мая 2022 года по май 2023 года, выяснился неожиданный факт. Треть заболевших в стране заразил один человек. Всего в Ирландии тогда оспу обезьян диагностировали у 229 пациентов. Об этом говорится в новом исследовании Ирландского медицинского журнала (IMJ), пишет Irish Mirror.
Выводы ученых
Почти все заболевшие оспой обезьян в период с мая 2022-го по май 2023 года в Ирландии — мужчины, лишь трое заразившихся — женщины. Самому молодому пациенту было 16 лет, а самому старшему — 68. Более 28% оказались ВИЧ-инфицированными, госпитализация потребовалась одному из десяти заболевших. Пик вспышки в Ирландии пришелся на лето 2022 года, после чего число случаев заболевания резко пошло на спад. Смертельных случаев не было.
Выяснилось также, что у одного из мужчин, у которых во время вспышки в Ирландии был диагностирован MPOX, было 75 разных сексуальных партнеров в течение 21 дня до появления у них симптомов заболевания.
Ученые делают выводы в своем исследовании, что случаи заражения вирусом MPOX, связанные с поездками, по-прежнему представляют угрозу, и рекомендовали всем странам поддерживать возможности оперативного тестирования вирусного заболевания.
Оспа обезьян: последние новости
В 2022 году MPOX во всём мире вызвала нешуточные опасения. ВОЗ даже на год объявляла чрезвычайную ситуацию из-за массового заражения вирусом, который обычно не выходит за пределы стран-эндемиков в Африке. В России официально было зарегистрировано только два случая заболевания MPOX, но в других странах были десятки и сотни заболевших.
Оспа обезьян — это вирусное заболевание. Его симптомы — температура, сыпь, увеличение лимфатических узлов. Оно может распространяться при тесном физическом контакте, включая половой, с инфицированным человеком. Вирус может быть смертельным, но, если вовремя начать лечение, он не опасен.
В мае 2024 года в Конго было