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IMJ: «Один человек заразил обезьяньей оспой почти треть всех больных в Ирландии »

Ученые, анализируя данные о вспышке заболевания в Ирландии обезьяньей оспой в 2022 году, выявили неожиданный факт. Один человек за три недели умудрился заразить 75 человек.

8 июля 20242
оспа обезьян
Источник:

iStockphoto

Интерес ученых к заболеванию MPOX, которое заставило ВОЗ в 2022 году объявить чрезвычайную ситуацию, разгорелся с такой силой, что исследования о вспышке оспы обезьян публикуют до сих пор.

В одном из недавних, изучавших причины распространения оспы обезьян в Ирландии и меры реагирования в период с мая 2022 года по май 2023 года, выяснился неожиданный факт. Треть заболевших в стране заразил один человек. Всего в Ирландии тогда оспу обезьян диагностировали у 229 пациентов. Об этом говорится в новом исследовании Ирландского медицинского журнала (IMJ), пишет Irish Mirror.

Выводы ученых

Почти все заболевшие оспой обезьян в период с мая 2022-го по май 2023 года в Ирландии — мужчины, лишь трое заразившихся — женщины. Самому молодому пациенту было 16 лет, а самому старшему — 68. Более 28% оказались ВИЧ-инфицированными, госпитализация потребовалась одному из десяти заболевших. Пик вспышки в Ирландии пришелся на лето 2022 года, после чего число случаев заболевания резко пошло на спад. Смертельных случаев не было.

Выяснилось также, что у одного из мужчин, у которых во время вспышки в Ирландии был диагностирован MPOX, было 75 разных сексуальных партнеров в течение 21 дня до появления у них симптомов заболевания.

Ученые делают выводы в своем исследовании, что случаи заражения вирусом MPOX, связанные с поездками, по-прежнему представляют угрозу, и рекомендовали всем странам поддерживать возможности оперативного тестирования вирусного заболевания.

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Оспа обезьян: последние новости

В 2022 году MPOX во всём мире вызвала нешуточные опасения. ВОЗ даже на год объявляла чрезвычайную ситуацию из-за массового заражения вирусом, который обычно не выходит за пределы стран-эндемиков в Африке. В России официально было зарегистрировано только два случая заболевания MPOX, но в других странах были десятки и сотни заболевших.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание. Его симптомы — температура, сыпь, увеличение лимфатических узлов. Оно может распространяться при тесном физическом контакте, включая половой, с инфицированным человеком. Вирус может быть смертельным, но, если вовремя начать лечение, он не опасен.

В мае 2024 года в Конго было зарегистрировано более 240 случаев заражения новым, более смертоносным штаммом оспы обезьян. Были погибшие, смертность оценивали в 5%, это очень высокая цифра. CDC предупреждала, что вирус могут завезти в США, но опасения не оправдались. В Россию занос инфекции не регистрировали.

Автор текста:Анна Майская
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