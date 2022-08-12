Симптомы, причины, последствия: 7 вещей, которые каждый должен знать об оспе обезьян

Только-только мы привыкли к коронавирусу, как стало известно о новой загадочной болезни — обезьяньей оспе. Не стоит недооценивать опасность этого недуга — как и, впрочем, впадать в панику.
Специалист по инфекционным болезням, доктор медицинских наук и главный эпидемиолог предприятия Кэти Пассаретти ответила на главные вопросы об обезьяньей оспе, ответы на которые стоит знать всем.
Врачи теряют возможность взять ситуацию под контроль
Как объясняет Пассаретти, временное окно которые позволяют взять под контроль распространение оспы обезьян, быстро закрывается. Поэтому риск заразиться сейчас вполне реален. Однако врачи по всему миру стараются сделать все возможное для того, чтобы снизить возможные риски и лечить тех, кто уже заразился.
Помните: вероятность подхватить оспу от поверхности очень мала, однако все-таки существует. Не искушайте судьбу, мойте руки как следует!
Болезнь, скорей всего, завезли из Африки
Сейчас многие задаются вопросом: почему же появляются все новые и новые случаи заражения, ведь сейчас мы знаем о существующей опасности? Как отмечает врач, вполне возможно, что нынешняя вспышка началась с того, что кто-то заразился во время проездки в Африку, где это заболевание весьма распространено. Вернувшись на родину, он мог неосознанно заразить других. Скорей всего, оспа начала активно распространяться задолго до того, как медики заметили проблему.
Оспа — не второй COVID-19
Значит ли это, что нам всем предстоит вкусить радости самоизоляции и ограничений? Не совсем так. Как отмечает доктор Пассаретти, обезьянья оспа — родственник других вирусов оспы. Эта болезнь не распространяется так просто, как ковид или грипп. Впрочем, соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию все равно будет не лишним.
Кроме того, следует быть аккуратным перед сексом: лучше узнать у партнера, не замечал ли он подозрительных симптомов.
Оспа передается не только через секс
Впрочем, мнение, будто бы этой болезнью заражаются только через секс, ошибочное — как и мнение, будто бы оспа угрожает только геям. На самом деле любой тесный контакт увеличивает риск заражения, однако половой контакт — не единственная возможность подхватить болезнь.
Для передачи оспы нужен тесный, продолжительный контакт с кожей, оральными выделениями, одеждой больного, постельным бельем.
В группе риска — все
Доктор Пассаретти подчеркивает: заразиться обезьяньей оспой рискует абсолютно любой человек, вступивший в контакт с носителем болезни. Так что и осторожность не повредит абсолютно всем.
Впрочем, у некоторых россиян уже есть прививка от этого недуга. Подробнее о том, как вычислить, ставили ли вакцину именно вам, читай ЗДЕСЬ.
Оспа — весьма опасна
Другое заблуждение по поводу оспы — идея, будто бы эта болезнь совсем неопасна, а потому особо переживать из-за нее не стоит. Однако от обезьяньей оспы действительно можно умереть — и такие случаи уже известны. Поэтому не относитесь к своему здоровью слишком легкомысленно.
Симптомы оспы
Наконец, самое важное, что нужно знать об обезьяньей оспе — ее симптомы. Доктор Пассарети отмечает, что у многих зараженных первой о себе дает знать лихорадка и опухшие лимфатические узлы. Кроме того, при оспе обычно болит горло. Через несколько дней после заражения появляется сыпь: сначала красные бугры, потом — болезненные прыщи или волдыри. Повреждения напоминают струпья, которые затем покрываются коркой.
Также оспа поражает гениталии. Еще у больных может быть ректальная боль.
А как диагностируют оспу? Врач берет мазок с кожных поражений и отправляет в лабораторию, пишет