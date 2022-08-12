Симптомы, причины, последствия: 7 вещей, которые каждый должен знать об оспе обезьян

Болезнь, скорей всего, завезли из Африки

Сейчас многие задаются вопросом: почему же появляются все новые и новые случаи заражения, ведь сейчас мы знаем о существующей опасности? Как отмечает врач, вполне возможно, что нынешняя вспышка началась с того, что кто-то заразился во время проездки в Африку, где это заболевание весьма распространено. Вернувшись на родину, он мог неосознанно заразить других. Скорей всего, оспа начала активно распространяться задолго до того, как медики заметили проблему.

Оспа — не второй COVID-19

Значит ли это, что нам всем предстоит вкусить радости самоизоляции и ограничений? Не совсем так. Как отмечает доктор Пассаретти, обезьянья оспа — родственник других вирусов оспы. Эта болезнь не распространяется так просто, как ковид или грипп. Впрочем, соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию все равно будет не лишним.

Кроме того, следует быть аккуратным перед сексом: лучше узнать у партнера, не замечал ли он подозрительных симптомов.