Вирусолог Нетесов рассказал, как можно защитить россиян от оспы обезьян

Не успел мир побороть коронавирусную инфекцию, как на человечество обрушился еще один вирус — оспа обезьян. По данным экспертов, заболеваемость продолжает расти, болезнь поражает все больше и больше людей на разных континентах. Так, Всемирная сеть здравоохранения (WHN) уже объявила вспышку оспы обезьян пандемией — в организации считают, что медлить нельзя. Если не обращать внимание на болезнь, то она унесет тысячи жизней.

Сибирский вирусолог Сергей Нетесов придерживается того же мнения. Эксперт уверен, что всех людей, прибывающих в Россию из-за рубежа с признаками инфекционного заболевания, нужно тестировать на вирус оспы обезьян. Особенно это касается тех, кто был в Африке.