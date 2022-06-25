Вирусолог Нетесов рассказал, как можно защитить россиян от оспы обезьян

Не успел мир побороть коронавирусную инфекцию, как на человечество обрушился еще один вирус — оспа обезьян. По данным экспертов, заболеваемость продолжает расти, болезнь поражает все больше и больше людей на разных континентах. Так, Всемирная сеть здравоохранения (WHN) уже объявила вспышку оспы обезьян пандемией — в организации считают, что медлить нельзя. Если не обращать внимание на болезнь, то она унесет тысячи жизней.
Сибирский вирусолог Сергей Нетесов придерживается того же мнения. Эксперт уверен, что всех людей, прибывающих в Россию из-за рубежа с признаками инфекционного заболевания, нужно тестировать на вирус оспы обезьян. Особенно это касается тех, кто был в Африке.
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета
По словам ученого, вирус может попасть в Россию разными способами: его могут привезти те, кто летел самолетом, ехал на поезде, занимался перевозками. И именно в этом есть «огромный элемент неопределенности».
«Заключается он в том, что у нас, судя по всему, не налажено отслеживание людей, которые прибывают из Африки в Россию. Они приезжают из-за рубежа и через Северную Европу, и через Турцию, и через республики Центральной Азии. А ведь можно было бы сделать краткий опросник на въезде в страну», —
Такая простая и доступная мера помогла бы предотвратить возможную вспышку. Приехал из Африки? Сдай тест, убедись, что не заражен, а потом уже спокойно гуляй по улицам и магазинам.
«У всех людей с какими-то признаки инфекционного заболевания необходимо брать пробу на ПЦР-тест на ДНК вируса оспы обезьян или пробу на антигенный тест на маркеры к этому же вирусу. Этот тест можно сделать реально в течение суток и изолировать человека, если ответ положительный», — добавил эксперт.
Меры принимать нужно уже сейчас — так считает и врач Александр Соловьев. Вот что он писал про новую вспышку:
врач, руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА
- Предполагается, что вирус оспы обезьян начал распространяться за пределами Африки в апреле, —