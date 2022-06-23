ВОЗ официально объявила вспышку оспы обезьян пандемией

Всемирная организация здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Официальное заявление опубликовано на сайте организации.

По данным экспертов, заболеваемость оспой обезьян продолжает расти. Так, на сегодняшний день в 58 странах зарегистрировано 3 454 (на момент публикации) подтвержденных случаев оспы обезьян. Вирус быстро распространяется на нескольких континентах. Эксперты уверены: если срочно не предпринять меры, то все может обернуться большой бедой.

«Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при более низком уровне смертности, чем у натуральной оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а другие рискуют стать слепыми и инвалидами», — говорится в сообщении.

Больше всего заболевших в следующих странах: