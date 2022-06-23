ВОЗ официально объявила вспышку оспы обезьян пандемией
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Всемирная организация здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Официальное заявление опубликовано на сайте организации.

По данным экспертов, заболеваемость оспой обезьян продолжает расти. Так, на сегодняшний день в 58 странах зарегистрировано 3 454 (на момент публикации) подтвержденных случаев оспы обезьян. Вирус быстро распространяется на нескольких континентах. Эксперты уверены: если срочно не предпринять меры, то все может обернуться большой бедой.

«Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при более низком уровне смертности, чем у натуральной оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а другие рискуют стать слепыми и инвалидами», — говорится в сообщении.

Больше всего заболевших в следующих странах:

  • Великобритания;

  • Испания;

  • США;

  • Германия;

  • Франция;

  • Португалия;

  • Канада;

  • Нидерланды;

  • Италия;

  • Бельгия.

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Эксперты ВОЗ призывают информировать жителей разных стран, где уже есть заболевшие, что оспа обезьян — это опасная болезнь, поэтому нужно отнестись к этой новости серьезно.

Организация объявила вспышку оспы обезьян пандемией перед заседанием ВОЗ. Эксперты будут решать, как действовать дальше.

«Нет никаких оснований ждать дальнейшего роста пандемии обезьяньей оспы. Лучшее время действовать — сейчас. Приняв незамедлительные меры, мы можем контролировать вспышку и у нас получится как можно скорее предотвратить рост заболеваемости», — говорит соучредитель ВОЗ Янир Бар-Ям.

О том, что в мире начали болеть оспой обезьян, стало известно еще несколько недель назад. Вот что писала о ней биолог Ирина Якутенко:

Ирина Якутенко
Ирина Якутенко
биология

молекулярный биолог

- Оспа обезьян — родственник вируса натуральной оспы, но не родственник ветрянки. Ученые знают о заражениях людей вирусом оспы обезьян примерно с 1970-х. В основном все случаи регистрировались в Африке. От человека к человеку вирус тоже передается, но плохо: надо долго и тесно общаться, это вам не SARS-CoV-2, которому достаточно 10-15 минут в одной комнате без масок. Считается, что передается вирус оспы обезьян с биологическими жидкостями, например, со слюной, — рассказала в своем телеграм-канале молекулярный биолог Ирина Якутенко. — Насколько он опасен? Не слишком. Штамм, который распространяется сейчас, относится к малолетальным. И чтобы умереть, надо сначала заразиться, а это людям в случае вируса оспы обезьян не так-то просто сделать. Большинство тех, кому это удалось, отделаются неприятными симптомами вроде:

  • высокой температуры,

  • ломоты в мышцах,

  • распухших лимфоузлов,

  • чешущейся сыпи по всему телу.

Однако на память вирус может оставить неприятные шрамы, все поксовирусы это любят. Избавиться от них может быть очень сложно.

Софья Хромова