По сценарию, к 15 мая 2022 года в Британии заражаются оспой обезьян 150 человек. К 1 июня заболевание распространяется по всему миру.

Эксперты разделили все страны мира на три категории (эффективная, средняя, плохая), отражающие качество ответных мер общественного здравоохранения на пандемию. В финале смоделированной пандемии от оспы обезьян во всем мире умирает 270 млн человек. Происходит это уже к концу 2023 года. Заболевших — более 3 млрд человек.

- На пике пандемии будут одновременно заражены почти 500 миллионов человек, нуждаться в госпитализации — 161 млн человек, — говорится в докладе. Также «выяснится», что оспу обезьян создали в лаборатории.

Участники конференции отметили, что подобная модель, составленная на языке программирования Python, необходима для предупреждения и оповещении о потенциальных пандемиях, обсуждении возможных стратегий реагирования на ситуацию и вариантов снижения биологических рисков.