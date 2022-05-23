Вспышку оспы обезьян предсказали год назад: по прогнозам ученых, мир ждет новое страшное испытание
«Пандемия приведет к более чем 3 млрд случаев заражения и 270 млн смертей». Это фраза из реального доклада американской неправительственной организации NTI о том, как будет захватывать мир оспа обезьян. Он был опубликован в ноябре 2021 года.
23 мая 2022
В докладе NTI дается сценарий возможной новой пандемии обезьяньей оспы, которая придет на смену COVID-19 и охватит всю планету. Составили его эксперты из Африки, Америки, Азии и Европы с многолетним опытом работы в области общественного здравоохранения, биотехнологической промышленности и международной безопасности. Они с детальной точностью смоделировали то, как будет распространяться новый вирус. И если верить этим прогнозам, то мир ждет новое страшное испытание.
- В сценарии смоделирована смертельная глобальная пандемия, связанная с необычным штаммом вируса оспы обезьян, впервые появившимся в вымышленной стране Бриния и со временем распространившимся глобально, — говорится в докладе NTI.
По сценарию, к 15 мая 2022 года в Британии заражаются оспой обезьян 150 человек. К 1 июня заболевание распространяется по всему миру.
Эксперты разделили все страны мира на три категории (эффективная, средняя, плохая), отражающие качество ответных мер общественного здравоохранения на пандемию. В финале смоделированной пандемии от оспы обезьян во всем мире умирает 270 млн человек. Происходит это уже к концу 2023 года. Заболевших — более 3 млрд человек.
- На пике пандемии будут одновременно заражены почти 500 миллионов человек, нуждаться в госпитализации — 161 млн человек, — говорится в докладе. Также «выяснится», что оспу обезьян создали в лаборатории.
Участники конференции отметили, что подобная модель, составленная на языке программирования Python, необходима для предупреждения и оповещении о потенциальных пандемиях, обсуждении возможных стратегий реагирования на ситуацию и вариантов снижения биологических рисков.
По данным ВОЗ, подтвержденные случаи оспы обезьян зарегистрированы в 16 странах мира — больше всего в Испании (40 случаев).
Бельгийские власти первые в мире ввели 21-дневный карантин для зараженных оспой обезьян.
Летальных исходов среди заболевших на сегодняшний день нет.
Британский таблоид Mirror нашел русский след в распространении оспы обезьян. В опубликованной заметке говорится, что Россия якобы рассматривала возможность использования вируса как биологического оружия.
В России пока случаев заболевания оспой обезьян нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий.
По словам главы Минздрава, у части россиян есть иммунитет к оспе обезьян благодаря предыдущей вакцинации от натуральной оспы.
- Оспа обезьян — родственник вируса натуральной оспы, но не родственник ветрянки. Ученые знают о заражениях людей вирусом оспы обезьян примерно с 1970-х. В основном все случаи регистрировались в Африке. От человека к человеку вирус тоже передается, но плохо: надо долго и тесно общаться, это вам не SARS-CoV-2, которому достаточно 10-15 минут в одной комнате без масок. Считается, что передается вирус оспы обезьян с биологическими жидкостями, например, со слюной, — рассказала в своем телеграм-канале молекулярный биолог Ирина Якутенко. — Насколько он опасен? Не слишком. Штамм, который распространяется сейчас, относится к малолетальным. И чтобы умереть, надо сначала заразиться, а это людям в случае вируса оспы обезьян не так-то просто сделать. Большинство тех, кому это удалось, отделаются неприятными симптомами вроде:
высокой температуры,
ломоты в мышцах,
распухших лимфоузлов,
чешущейся сыпи по всему телу.
Однако на память вирус может оставить неприятные шрамы, все поксовирусы это любят. Избавиться от них может быть очень сложно.
- Мы видим необычную картину заражений, — объясняет Ирина Якутенко. — Большинство выявленных случаев — это гомосексуальные или бисексуальные мужчины. То есть можно предположить, что вирус внезапно научился хорошо передаваться со спермой. С другой стороны, возможно, он по-прежнему передается со слюной, просто сексуальные контакты требуют того самого необходимого для передачи тесного общения. Но паттерн распространения подозрительный, напоминает историю с ВИЧ, когда доминирование гомосексуалов среди первых выявленных таки означало передачу половым путем.
Второй неприятный момент — выявленные заболевшие не являются членами одной цепочки заражений. То есть они не знакомы друг с другом и многие не имеют истории путешествий в страны первичного выявления. Это плохо, так как может указывать на самостоятельное распространение вируса в популяции — так же, как было с ковидом. То есть не исключено, что вирус оспы обезьян мутировал и стал более заразным.