И ни минутой дольше: сколько времени рекомендовано принимать душ летом

Мы выяснили, что теплый душ успокаивает и расслабляет, согревает и снимает стресс . А холодный — придает бодрости, быстро снижает температуру тела и повышает работоспособность . Холодная вода увлажняет кожу, теплая — помогает успокоиться и расслабиться. А если это очень горячая вода, которая буквально обжигает? От нее ощущения могут быть приятными только в первые минуты выхода из душа. Затем такая вода только усилит потоотделение за счет резкого расширения сосудов кожи. Будет ощущение, что вы буквально горите. Кроме того, возможны скачки давления, дурнота и сухость кожи . Поэтому очень горячий душ принимать не стоит.