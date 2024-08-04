И ни минутой дольше: сколько времени рекомендовано принимать душ летом

Выбор температуры воды для приема ванны или душа летом — очень индивидуальный параметр. Кому-то комфортно купаться в холодной воде, чтобы дольше чувствовать себя свежим. Другим комфортно чуть ли не провариться в кипяточке с выходом на воздух, который уже и не кажется таким горячим.
Но важно знать, как к приему холодного или горячего душа относятся профессионалы, медики. Может ли навредить холодная или очень горячая вода? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Жанна Благова, заведующая отделением дерматовенерологии, врач-дерматовенеролог клиники «СМТ».
Дерматовенеролог, заведующая отделением дерматологии клиники «СМТ»
Летняя жара утомляет
В самом разгаре чудесное лето, которое ждешь много месяцев. Но летняя жара, особенно когда температура перевалила за 30 градусов, может стать настоящим испытанием для нашего организма, вызывая чувство усталости, раздражительность и перегрев. В такие дни бодрящий душ становится не просто приятной процедурой, но и необходимостью для поддержания комфорта и здоровья. Однако вопрос о том, какой душ лучше принимать в жару, холодный или теплый, вызывает немало споров. Как правильно с точки зрения физиологии?
Теплый душ: «за» и «против»
Теплая вода помогает снизить температуру тела в жару постепенно, не вызывая стресса для организма. Такой душ помогает активному расслаблению мышц, снимает напряжение и усталость, расширяет сосуды, улучшая кровоток, способствуя детоксикации. По мнению специалистов, оптимальная температура воды в душе — 37-40 градусов. Это вполне комфортная температура, она не приводит к сухости кожи и не вредит ей.
Теплый душ полезен и перед сном: поможет вам быстрее уснуть. Он идеально подходит для людей, чувствительных к резким изменениям температуры или имеющих сердечно-сосудистые заболевания.
Холодный душ: кому он может подойти
При попадании ледяной воды, ниже +15 градусов, на кожу, мгновенно усиливается приток крови во внутренние органы и подкожно-жировую клетчатку, что помогает сохранить ткани в тепле и защитить жизненно важные органы. При этом кровообращение в верхних слоях кожи замедляется, сосуды резко спазмируются. Холодный душ хорошо укрепляет иммунитет и положительно влияет на систему кровообращения.
Очень горячий душ
Мы выяснили, что теплый душ успокаивает и расслабляет, согревает и снимает стресс. А холодный — придает бодрости, быстро снижает температуру тела и повышает работоспособность. Холодная вода увлажняет кожу, теплая — помогает успокоиться и расслабиться. А если это очень горячая вода, которая буквально обжигает? От нее ощущения могут быть приятными только в первые минуты выхода из душа. Затем такая вода только усилит потоотделение за счет резкого расширения сосудов кожи. Будет ощущение, что вы буквально горите. Кроме того, возможны скачки давления, дурнота и сухость кожи. Поэтому очень горячий душ принимать не стоит.
Контрастный душ — неплохой вариант
Если вы совместите теплый душ с холодным, попеременно включая то один, то другой кран с водой, то получите контрастный душ. Такой контрастный душ запускает усиленное кровообращение, улучшает приток крови к тканям и органам, способствует эффективному снабжению организма кислородом. После контрастного душа вы обязательно проснетесь, почувствуете себя отдохнувшими и подтянутыми, что даст хорошую нагрузку кровеносным сосудам.
Если вы будете принимать такой душ, у вас будет меньше простудных заболеваний. Потому что контрастный душ действительно хорошо охлаждает и тренирует иммунную систему. Принимать такой душ можно в любом возрасте и в течение всего года, желательно под контролем врача, который адаптирует методику под вас.
Как часто принимать душ
Оптимальная длительность приема душа в жаркую погоду составляет 5-10 минут для прохладного или теплого душа и 5-7 минут для контрастного. После принятия душа важно правильно высушить кожу: промокание кожи полотенцем — простой и эффективный способ сохранить ее здоровье, увлажнение и предотвратить раздражение. Не забывайте о питьевом режиме, важно пополнять запасы жидкости в течение дня, особенно при потливости. Рекомендуется носить свободную одежду из натуральных материалов.